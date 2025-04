Natanzinho Lima vai receber R$ 500 mil por show no Aniversário de Fortaleza; veja cachês

O Diário do Nordeste antecipou as atrações do Aniversário de 299 anos de Fortaleza e, agora, a coluna traz os valores dos cachês investidos pela Prefeitura em cada uma das atrações, conforme informações do Diário Oficial do Município.

O maior valor investido é no cachê do cantor de arrocha Natanzinho Lima. Nome em alta em festas pelo Nordeste, o jovem sergipano é uma das apostas musical da Camarote Shows — empresa do cantor Wesley Safadão.

Veja valores dos cachês para Aniversário de Fortaleza:

Natanzinho Lima - R$ 500 mil

Zé Vaqueiro - R$ 400 mil

Taty Girl - R$ 350 mil

José Augusto - R$ 280 mil

Danieze Santiago - R$ 40 mil

Em segundo lugar no ranking de investimentos, o forrozeiro Zé Vaqueiro — nome da produtora Vybbe do cantor Xand Avião — vai receber R$ 400 mil para realizar show.

Fora do gênero forró, o Município destinou ainda investimento de R$ 280 mil em apresentação do cantor romântico José Augusto.

Os shows acontecerão nos dias 12 e 13 de abril.

