Chapéu de Natanzinho é protagonista do ‘Arrocha Safadão’ em Fortaleza

Dentro e fora da Arena Castelão, no evento “Arrocha Safadão”, quem ganhou destaque na noite de sábado (26) foi o chapéu do cantor Natanzinho Lima. Longe de comparações com a bandana de Bell Marques, mas há anos um adereço de um artista não ganhava tanto destaque quanto a peça usada pelo cantor sergipano.

Em uma rápida pesquisa no Google, é possível descobrir que o nome do chapéu usado pelo cantor é popularmente chamado de “chapéu cata ovo”. Mas com o uso do adereço pelo artista, a peça já se tornou o “chapéu do Natanzinho”.

Nas janelas de carros, nas banquinhas de comida, na fila da entrada ao evento, em qualquer lugar que se andava no entorno da Arena Castelão, se via alguém com o chapéu.

Legenda: Também chamado por chapéu cata ovo, peça tem abas caídas e protege do sol e da chuva Foto: João Lima Neto/SVM

A ambulante Raquele Costa, 30, percorre diferentes cidades do Nordeste vendendo o chapéu. Na entrada do “Arrocha Safadão”, ela vendia o adereço por R$ 40, mas em outras cidades — dependendo do tamanho do evento — o valor pode chegar até R$ 70.

Legenda: Raquele percorre o Brasil vendendo o chapéu de Natanzinho Foto: João Lima Neto/SVM

Por conta do peso, cada vendedor de rua leva de 40 a 60 peças por noite. Já os vendedores que conseguem espaço dentro do evento, o investimento e maior. Reginaldo Honorato, 55, levou 180 chapéus para vender dentro da festa. Logo na primeira hora da abertura dos portões, ele vendeu 40 peças, cada um a R$ 40.

Em entrevista à coluna, o cantor relatou que o chapéu, no início da carreira, era vendido por R$ 15 em algumas festas e que ele já mira em um negócio: "eu acho que vou abrir uma loja online para ganhar dinheiro", brincou o cantor em entrevista nos bastidores.