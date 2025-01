'Arrocha Safadão' reúne mais de 25 mil pessoas, e cantor mira em repertório de 'Vaquejada' para fevereiro

O estacionamento da Arena Castelão recebeu mais de 25 mil pessoas na primeira edição em Fortaleza do evento "Arrocha Safadão", na noite de sábado (25). Além de Wesley Safadão, outros dois nomes do gênero musical em ascensão se apresentaram, os cantores Heitor Costa e Natanzinho Lima.

Na mesma noite do evento do cantor cearense, outra grande festa de Pré-Carnaval acontecia na cidade, o "Bloquinho de Verão". Curiosamente, o público carnavalesco com abadás deixou a festa e seguiu ao projeto do cantor de forró.

Como de costume, Wesley Safadão levou o show até 7h. Além de mostrar o repertório na cadência do arrocha, o forrozeiro fez o repertório do projeto "TBT". O evento ainda contou com participação surpresa de Samyra Show.

O projeto "Arrocha Safadão" estreou, no estacionamento da Neo Química Arena, em São Paulo. O evento reuniu 30 mil pessoas. No roteiro do evento, a capital baiana é a próxima cidade que irá receber a festa, no dia 8 de fevereiro.

Novidades da carreira de Wesley Safadão para 2025

Nos bastidores do evento, a reportagem apurou que Wesley Safadão grava, no dia 7 de fevereiro, um novo projeto musical voltado ao forró de vaquejada.

Em maio, ele também lança uma série de músicas inéditas. E no segundo semestre de 2025, ele grava a continuação do projeto “TBT” que ganhará uma nova turnê em 2026.