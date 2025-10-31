Diário do Nordeste
Imagem mostra Vicente Nery com microfone em uma mão, usando chapéu e cantando.

Opinião

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2025
VÍDEO

É Hit

Cantora da Limão com Mel sofre acidente em turnê nos Estados Unidos

Apesar do susto, o quadro da artista é estável

João Lima Neto 25 de Outubro de 2025
Registro do cantor Belchior.

Verso

Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza

Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.

Redação 25 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza

Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas 17 de Outubro de 2025
Registro do público no festival Humaitá Rock.

Verso

Festival em Senador Pompeu celebra 20 anos de música e cultura

Humaitá Rock, criado em 2005, realiza programações da oitava edição neste sábado (11)

João Gabriel Tréz 11 de Outubro de 2025
Foto apresenta palco do Lollapalooza Brasil 2025. Um grande público está presente na frente do palco

Zoeira

Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos

O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março

Redação 01 de Outubro de 2025
Zélia Duncan, Wesley Safadão, banda As Caramelas, Luh Lívia são algumas das atrações musicais de outubro em Fortaleza

Verso

Confira agenda de shows para ver em Fortaleza em outubro

Apresentações de rock, forró, rap, MPB e mais gêneros musicais estão prevista para este mês na capital cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz 01 de Outubro de 2025
Imagem de uma performance musical com cantores femininas com fantasias rosa brilhantes e chapéus, e um cantor masculino com boné em palco iluminado.

É Hit

Zé Felipe viaja até Jaguariúna para assistir show de Ana Castela

Segundo fontes, o cantor foi direto para o camarim da cantora

Redação 27 de Setembro de 2025
foto de Katy Perry e fã Christian Mewes em Curitiba

Zoeira

Katy Perry atende pedido de fã e emociona público em show em Curitiba: 'Trouxe meu sorriso de novo'

Fã pediu que artista cantasse a música 'Only Love' em homenagem a sua mãe, que morreu há 10 dias

Redação 17 de Setembro de 2025
João Gomes foi indicado com álbum ao lado de Jota.pê e Mestrinho

É Hit

João Gomes e Léo Foguete são indicados ao Grammy Latino 2025; veja lista completa

Eles concorrem nas categorias 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa' e 'Melhor Álbum de Música Sertanejo', respectivamente

João Lima Neto 17 de Setembro de 2025
1 2 3