Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

O fim do ano se aproxima, mas ainda há muito o que curtir em 2025. Em Fortaleza, além das festas de Réveillon, diversos shows e festivais serão realizados neste mês, com opções gratuitas e pagas que contemplam diversos estilos musicais.

Entre os destaques estão o Festival Elos, que ocorre de 4 a 7 de dezembro, na Praia de Iracema, com programação gratuita; o Festival Tamo Junto BB, que chega à capital cearense com atrações musicais como João Gomes, BaianaSystem, Nação Zumbi e Rachel Reis; o show da dupla sertaneja Jorge & Mateus; as atrações do Réveillon de Fortaleza e mais.

Para te ajudar a montar o roteiro das próximas semanas, o Verso elencou os principais shows de dezembro. Confira:

Kátia Freitas (3/12)

Legenda: Artista despontou no cenário musical em 1995, com o disco 'K'. Foto: Larissa Freitas/Divulgação.

Como parte da celebração dos 30 anos do disco "K", que a projetou no Ceará e nacionalmente, a cantora Kátia Freitas realiza mais uma apresentação especial com repertório do disco, como "Coca-colas e iguarias", "Anjos” e "Notícias boas". O acesso é gratuito.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 3 de dezembro

Horário: 20h

Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Luh Lívia (4/12)

Legenda: A cantora cearense Luh Lívia. Foto: Gabriel Pacífico/Divulgação.

Cantora cearense que une pop rock e MPB, Luh Lívia apresenta o show "Explor(ar)", que inclui repertório do EP homônimo, lançado neste ano, além de canções de outras fases da carreira da artista, como o single "Turu". O evento terá a banda Siavesh como atração de abertura.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Tangolo Mangos e Doces Deletérios (4/12)

Pela primeira vez em Fortaleza, a banda baiana Tangolo Mangos apresenta um repertório animado, que une rock clássico, MPB e ritmos regionais. A apresentação será no Hifive Discos e terá participação do grupo indie cearense Doces Deletérios.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Ingressos: R$ 25 | Vendas na Shotgun

Mais informações: @hifivediscos

Festival Elos (4, 5, 6 e 7/12)

Legenda: Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha são destaques do Elos 2025. Foto: Divulgação/Festival Elos.

A 7ª edição do Festival Elos chega à Praia de Iracema entre os dias 4 e 7 de dezembro, desta vez com três polos: o Palco Elos (o principal do evento), o Palco Aparelhagem, ambos na PI, e o Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior (CCBel).

Nos dias 4 e 5, se apresentam no CCBel 21 artistas cearenses, a exemplo de Makem, Camaleoa, Cor dos Olhos, Mulher Barbada e Má Dame. Nos dias 6 e 7, se apresentam artistas de alcance nacional e regional, como Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Otto, Vanessa A Cantora e Montage.

Os dias específicos de cada atração ainda não foram divulgados pela organização do evento, com exceção das apresentações de Getúlio Abelha (que se apresenta no sábado, dia 6) e de Gaby Amarantos (que faz show no domingo, dia 7).

Confira a programação por palcos:

Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) — 4 e 5/12

Makem

Camaleoa

Belinho da Silva

Horabuena

Cor dos Olhos

Moon Kenzo

Máquinas

Clau Aniz

Orquestra Popular do Nordeste

Milla Sampaio

Caio Castelo

Theresa Rachel

Batuta

Mulher Barbada

Clarisse Aires

Má Dame

Briar

Roda das Minas

Orlângelo

Murmurando

Cordas que Falam

Palco Elos — 6 e 7/12

Iza

Gaby Amarantos

Vanessa da Mata

Getúlio Abelha

Otto

Pantico Rocha

Procurando Kalu

Caiô e Outragalera

Gabi Nunes

Juruviara

Palco Aparelhagem — 6 e 7/12

RAPadura

JSom - A Fênix do Marajó

Montage

Gabivic

Vanessa A Cantora

O Cheiro do Queijo

Serviço

Quando: 4 a 7 de dezembro

Horário: A confirmar

Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @elosfestival

Matheus Fernandes (5/12)

Legenda: Artista traz show temático para a capital cearense nesta semana. Foto: Reprodução/Instagram @projetoanos2000.

O cantor cearense Matheus Fernandes apresenta seu novo projeto, intitulado "MF Anos 2000", pela primeira vez em Fortaleza. Temático, o repertório do show busca resgatar alguns dos grandes hits dos anos 2000 em versões repaginadas, com arranjos contemporâneos, que vão do sertanejo às batidas do bregafunk. A apresentação conta, ainda, com participação do Furacão 2000.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro

Horário: 22h

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) / R$ 110 + 1kg de alimento (meia solidária | Vendas no Efolia

Mais informações: @projetoanos2000

Raça Negra (5/12)

Legenda: Raça Negra se apresenta em Fortaleza na próxima sexta-feira (5). Foto: Divulgação.

Um dos maiores nomes do pagode romântico, a banda Raça Negra volta a Fortaleza com o show "Me Leva Junto Com Você", que reúne os maiores hits dos mais de 40 anos do grupo. Durante a noite, também se apresentam a banda Desejo de Menina e os cantores Tito e Daniel de Paula.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro

Horário: 21h

Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no Efolia

Mais informações: @marinaparkeventos

Jorge & Mateus e Convidados (6/12)

Legenda: Dupla celebra duas décadas de carreira em Fortaleza. Foto: Divulgação.

Em celebração aos 20 anos de carreira, a dupla Jorge & Mateus volta a Fortaleza para um show especial, com um repertório que privilegia os grandes sucessos dos sertanejos. O evento também contará com shows de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de dezembro

Horário: 19h (abertura dos portões)

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 230 | Vendas no Q2 Ingressos

Mais informações: @jorgeemateus20anos

Gabi Nunes (6/12)

Legenda: Projeto ocorre a cada dois meses na capital cearense. Foto: Paula Matos/Divulgação.

Destaque do samba cearense contemporâneo, a cantora Gabi Nunes realiza mais uma edição do projeto Gabi no Quintal, em que celebra um repertório de clássicos do gênero musical em uma grande roda de samba. Nesta edição, a última de 2025, o evento contará ainda com discotecagem da DJ Lua Magnética e participações de Mulher Barbada & Nega Lu.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de dezembro

Horário: 13h

Onde: Casa Valente (Rua Nunes Valente, 2582 - Dionísio Torres)

Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla

Mais informações: @gabinoquintal

Vacilant (6/12)

Legenda: Grupo traz repertório com canções antigas e novidades para a Praça do MIS. Foto: Divulgação.

O grupo artístico experimental cearense Vacilant se reúne para interpretar canções autorais do grupo e dos projetos paralelos de seus membros (Clau Aniz, Felipe Couto, Taís Monteiro, Tuan Fernandes e Yuri Costa), em uma apresentação que une música, audiovisual e performance.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Acesso gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Juruviara canta Fagner 70 + Silvero canta Belchior (11/12)

Em uma noite de celebração à música cearense, os cantores Juruviara e Silvero Pereira fazem tributos emocionantes à obra de Fagner e Belchior, respectivamente.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 11 de dezembro

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Daniel Groove (12/12)

Legenda: Cantor fará show comemorativo no próximo dia 12. Foto: Divulgação.

Cantor e compositor cearense, Daniel Groove celebra seus 25 anos de carreira com um show especial na Estação das Artes. A abertura é por conta da DJ Priscilla Delgado.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Classificação indicativa: 18 anos

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Forró Drag (12/12)

Formado pelas drag queens e performers Camilly Leycker, Donnah Troy e Mizzayra Alonzo, o projeto Forró Drag faz uma apresentação gratuita e animada com hits do gênero musical. A atração faz parte da programação do For Pride Festival, que ocupa o CCBel nos dias 12 e 13 com shows, performances, oficinas, feira de empreendedorismo e outras atividades.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro

Horário: 19h30

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @forpridece e @centroculturalbelchior

Matheus Torres (12/12)

Legenda: Matheus participou do 'Estrela da Casa' em 2024. Foto: Reprodução/Instagram.

Vice-campeão do reality Estrela da Casa, da Rede Globo, o cantor e compositor mineiro Matheus Torres traz a tour "Cadê Você" para Fortaleza pela primeira vez. Intimista, o show em formato voz e violão mistura pop, indie e elementos do rock.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Teatro Morro do Ouro - Anexo do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia) / R$ 70 + 1 item de higiene pessoal (meia social)

Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Festival Tamo Junto BB (12 a 14/12)

Legenda: BaianaSystem se apresenta no Tamo Junto BB no dia 12. Foto: Divulgação.

A programação cultural do Festival Tamo Junto BB, que une música e esporte, terá atrações para todos os gostos. Na sexta-feira (12), se apresentam 2ZDinizz, Os Garotin & Melly, L7NNON, Nação Zumbi e BaianaSystem, no palco principal, e Mateus Fazeno Rock no Palco Bosque.

No sábado (13), os shows são de Tali, Rachel Reis, Jota.pê e João Gomes, no palco principal, e do bloco Pra Quem Gosta é Bom e d'Os Transacionais no Palco Bosque. Já no domingo (14), o encerramento será de muito samba, com a cantora Gabi Nunes e o Grupo Revelação, ambos no Palco Bosque.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12, a domingo, 14 de dezembro

Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na Eventim

Mais informações: @festivaltamojuntobb

André Benedecti e Convidados (13/12)

Legenda: Músico cearense celebra trajetória com show especial. Foto: Divulgação.

Em uma apresentação especial, que encerra a temporada 2025 do projeto Jazz em Cena, o baterista, compositor e arranjador André Benedecti recebe amigos e parceiros musicais para celebrar os 15 anos de carreira. Na ocasião, o músico também lança o disco “Concretizar”

Serviço

Quando: Sábado, 13 de dezembro

Horário: 20h

Onde: Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo

Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Plastique Noir (13/12)

Destaque do pós-punk nacional, a banda cearense Plastique Noir irá fazer um show especial para a gravação do clipe "Vertigem", primeiro single do novo álbum do grupo, "Orla Brutal". A noite ainda terá discotecagem do DJ Dado.

Serviço

Quando: Sábado, 13 de dezembro

Horário: 19h

Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Ingressos: R$ 30 | Vendas no Sympla

Mais informações: @hifivediscos

Selvagens à Procura de Lei (13/12)

Legenda: Nova formação do SAPDL: Matheus Brasil, Jonas Rio, Gabriel Aragão e Plínio Câmara. Foto: Igor de Melo/Divulgação.

Com nova formação deste janeiro deste ano, o Selvagens à Procura de Lei apresenta um show especial da turnê "Pra Recomeçar", que será gravado e dará origem ao segundo álbum ao vivo da banda. A apresentação terá participação de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda baiana do Vivendo do Ócio, e contará com canções de todos os discos do grupo, incluindo o mais recente, "Y", lançado em maio deste ano.

Serviço

Quando: Sábado, 13 de dezembro

Horário: 19h30

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Samba Kanjerê e Gabi Nunes (15/12)

Como parte do projeto Roda Iracema, o grupo cearense Samba Kanjerê celebra o samba raiz em uma apresentação animada e gratuita, com a participação da cantora Gabi Nunes.

Serviço

Quando: Segunda-feira, 15 de dezembro

Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @centroculturalbelchior

Falcão (18/12)

Legenda: Cantor e humorista se apresenta pela primeira vez na Estação das Artes. Foto: Divulgação.

Com uma programação especial voltada para o melhor do brega cearense e nacional, a Estação das Artes recebe uma edição especial do projeto Paradão Popular, seguida por um show do cantor Falcão.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Classificação indicativa: 18 anos

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Abismo Lisérgico Fest (20/12)

A segunda edição do festival de rock extremo reúne, no Esconderijo Rock Pub, as bandas Monster Coyote (RN) e as cearenses Void Tripper, Echoes of Death e Abismo.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de dezembro

Horário: 20h

Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla

Mais informações: @esconderijo.rockpub

Irmãs de Pau (20/12)

Após o anúncio do fim do projeto, as Irmãs de Pau vêm a Fortaleza para o último show como dupla para um show enérgico e cheio de hits, incluindo canções do disco mais recente, o sucesso "Gambiarra Chic, Pt. 2".

Serviço

Quando: Domingo, 21 de dezembro

Horário: 22h

Onde: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas no Outgo

Mais informações: @kosmika_club

As Caramelas (21/12)

Legenda: Grupo de rock é formado por meninas cearenses. Foto: Divulgação.

Com referências que vão do grunge ao new metal, a banda mirim As Caramelas apresenta o show "Rock Também é para Meninas e Crianças", opção de entretenimento para toda a família.

Serviço

Quando: Domingo, 21 de dezembro

Horário: 11h30

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Zé Neto e Cristiano + Márcia Fellipe (26/12)

A dupla Zé Neto e Cristiano (SP) e a cantora Márcia Fellipe (AM) voltam a Fortaleza para mais uma edição do projeto Deixe de Onda, com shows repletos de hits para quem ama sertanejo, forró e piseiro.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 26 de dezembro

Horário: 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, S/N - Mucuripe)

Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas na Bilheteria Digital

Réveillon de Fortaleza (30 e 31/12)

Com 26 artistas e três polos de festa, espalhados pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará, o Réveillon da Prefeitura de Fortaleza será realizado nos dias 30 e 31 de dezembro e tem atrações para todos os gostos.

Entre os destaques estão os cantores Xand Avião, Wesley Safadão, Matuê, Claudia Leitte, Luan Santana e Seu Jorge. Os dias e polos de cada artista ainda não foram divulgados.

Confira a lista completa de atrações:

Luan Santana

Dipas

Os Transacionais

Natanzinho Lima

Gabi Nunes

Xand Avião

Nayra Costa

Bruno & Marrone

Belinho

Vanessa A Cantora

Seu Desejo

Gustavo Serpa

Wesley Safadão

Marcinho Cantor

Matuê

Marcos Lessa

Claudia Leitte

Luis Marcelo e Gabriel

Os Paralamas do Sucesso

Paulo José Benevides

Seu Jorge

Paulinha Ravett

Taty Girl

Di Ferreira

Waldonys

Vicente Nery

Serviço

Quando: Terça e quarta-feira, 30 e 31 de dezembro

Horário: A confirmar

Onde: Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará

Acesso gratuito

Mais informações: @prefeituradefortaleza