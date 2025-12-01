Diário do Nordeste
Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Foto: Divulgação / Arte: Louise Dutra

O fim do ano se aproxima, mas ainda há muito o que curtir em 2025. Em Fortaleza, além das festas de Réveillon, diversos shows e festivais serão realizados neste mês, com opções gratuitas e pagas que contemplam diversos estilos musicais.

Entre os destaques estão o Festival Elos, que ocorre de 4 a 7 de dezembro, na Praia de Iracema, com programação gratuita; o Festival Tamo Junto BB, que chega à capital cearense com atrações musicais como João Gomes, BaianaSystem, Nação Zumbi e Rachel Reis; o show da dupla sertaneja Jorge & Mateus; as atrações do Réveillon de Fortaleza e mais.

Para te ajudar a montar o roteiro das próximas semanas, o Verso elencou os principais shows de dezembro. Confira:

Kátia Freitas (3/12)

Artista despontou no cenário musical em 1995, com o disco 'K'.
Legenda: Artista despontou no cenário musical em 1995, com o disco 'K'.
Foto: Larissa Freitas/Divulgação.

Como parte da celebração dos 30 anos do disco "K", que a projetou no Ceará e nacionalmente, a cantora Kátia Freitas realiza mais uma apresentação especial com repertório do disco, como "Coca-colas e iguarias", "Anjos” e "Notícias boas". O acesso é gratuito.

Serviço
Quando: Quarta-feira, 3 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Luh Lívia (4/12)

A cantora cearense Luh Lívia.
Legenda: A cantora cearense Luh Lívia.
Foto: Gabriel Pacífico/Divulgação.

Cantora cearense que une pop rock e MPB, Luh Lívia apresenta o show "Explor(ar)", que inclui repertório do EP homônimo, lançado neste ano, além de canções de outras fases da carreira da artista, como o single "Turu". O evento terá a banda Siavesh como atração de abertura.

Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Tangolo Mangos e Doces Deletérios (4/12)

Pela primeira vez em Fortaleza, a banda baiana Tangolo Mangos apresenta um repertório animado, que une rock clássico, MPB e ritmos regionais. A apresentação será no Hifive Discos e terá participação do grupo indie cearense Doces Deletérios.

Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
Ingressos: R$ 25 | Vendas na Shotgun
Mais informações: @hifivediscos

Festival Elos (4, 5, 6 e 7/12)

Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha são destaques do Elos 2025.
Legenda: Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha são destaques do Elos 2025.
Foto: Divulgação/Festival Elos.

A 7ª edição do Festival Elos chega à Praia de Iracema entre os dias 4 e 7 de dezembro, desta vez com três polos: o Palco Elos (o principal do evento), o Palco Aparelhagem, ambos na PI, e o Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior (CCBel).

Nos dias 4 e 5, se apresentam no CCBel 21 artistas cearenses, a exemplo de Makem, Camaleoa, Cor dos Olhos, Mulher Barbada e Má Dame. Nos dias 6 e 7, se apresentam artistas de alcance nacional e regional, como Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Otto, Vanessa A Cantora e Montage.

Os dias específicos de cada atração ainda não foram divulgados pela organização do evento, com exceção das apresentações de Getúlio Abelha (que se apresenta no sábado, dia 6) e de Gaby Amarantos (que faz show no domingo, dia 7).

Confira a programação por palcos:

Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) — 4 e 5/12

  • Makem
  • Camaleoa
  • Belinho da Silva
  • Horabuena
  • Cor dos Olhos
  • Moon Kenzo
  • Máquinas
  • Clau Aniz
  • Orquestra Popular do Nordeste
  • Milla Sampaio
  • Caio Castelo
  • Theresa Rachel
  • Batuta
  • Mulher Barbada
  • Clarisse Aires
  • Má Dame
  • Briar
  • Roda das Minas
  • Orlângelo
  • Murmurando
  • Cordas que Falam

Palco Elos — 6 e 7/12

  • Iza
  • Gaby Amarantos
  • Vanessa da Mata
  • Getúlio Abelha
  • Otto
  • Pantico Rocha
  • Procurando Kalu
  • Caiô e Outragalera
  • Gabi Nunes
  • Juruviara

Palco Aparelhagem — 6 e 7/12

  • RAPadura
  • JSom - A Fênix do Marajó
  • Montage
  • Gabivic
  • Vanessa A Cantora
  • O Cheiro do Queijo

Serviço
Quando: 4 a 7 de dezembro
Horário: A confirmar
Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @elosfestival

Matheus Fernandes (5/12)

Artista traz show temático para a capital cearense nesta semana.
Legenda: Artista traz show temático para a capital cearense nesta semana.
Foto: Reprodução/Instagram @projetoanos2000.

O cantor cearense Matheus Fernandes apresenta seu novo projeto, intitulado "MF Anos 2000", pela primeira vez em Fortaleza. Temático, o repertório do show busca resgatar alguns dos grandes hits dos anos 2000 em versões repaginadas, com arranjos contemporâneos, que vão do sertanejo às batidas do bregafunk. A apresentação conta, ainda, com participação do Furacão 2000.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro
Horário: 22h
Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
Ingressos: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) / R$ 110 + 1kg de alimento (meia solidária | Vendas no Efolia
Mais informações: @projetoanos2000

Raça Negra (5/12)

Raça Negra se apresenta em Fortaleza na próxima sexta-feira (5).
Legenda: Raça Negra se apresenta em Fortaleza na próxima sexta-feira (5).
Foto: Divulgação.

Um dos maiores nomes do pagode romântico, a banda Raça Negra volta a Fortaleza com o show "Me Leva Junto Com Você", que reúne os maiores hits dos mais de 40 anos do grupo. Durante a noite, também se apresentam a banda Desejo de Menina e os cantores Tito e Daniel de Paula.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro
Horário: 21h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no Efolia
Mais informações: @marinaparkeventos

Jorge & Mateus e Convidados (6/12)

Dupla celebra duas décadas de carreira em Fortaleza.
Legenda: Dupla celebra duas décadas de carreira em Fortaleza.
Foto: Divulgação.

Em celebração aos 20 anos de carreira, a dupla Jorge & Mateus volta a Fortaleza para um show especial, com um repertório que privilegia os grandes sucessos dos sertanejos. O evento também contará com shows de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.

Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 19h (abertura dos portões)
Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 230 | Vendas no Q2 Ingressos
Mais informações: @jorgeemateus20anos

Gabi Nunes (6/12)

Projeto ocorre a cada dois meses na capital cearense.
Legenda: Projeto ocorre a cada dois meses na capital cearense.
Foto: Paula Matos/Divulgação.

Destaque do samba cearense contemporâneo, a cantora Gabi Nunes realiza mais uma edição do projeto Gabi no Quintal, em que celebra um repertório de clássicos do gênero musical em uma grande roda de samba. Nesta edição, a última de 2025, o evento contará ainda com discotecagem da DJ Lua Magnética e participações de Mulher Barbada & Nega Lu.

Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 13h
Onde: Casa Valente (Rua Nunes Valente, 2582 - Dionísio Torres)
Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla
Mais informações: @gabinoquintal

Vacilant (6/12)

Grupo traz repertório com canções antigas e novidades para a Praça do MIS.
Legenda: Grupo traz repertório com canções antigas e novidades para a Praça do MIS.
Foto: Divulgação.

O grupo artístico experimental cearense Vacilant se reúne para interpretar canções autorais do grupo e dos projetos paralelos de seus membros (Clau Aniz, Felipe Couto, Taís Monteiro, Tuan Fernandes e Yuri Costa), em uma apresentação que une música, audiovisual e performance.

Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara

Juruviara canta Fagner 70 + Silvero canta Belchior (11/12)

Em uma noite de celebração à música cearense, os cantores Juruviara e Silvero Pereira fazem tributos emocionantes à obra de Fagner e Belchior, respectivamente.

Serviço
Quando: Quinta-feira, 11 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Daniel Groove (12/12)

Cantor fará show comemorativo no próximo dia 12.
Legenda: Cantor fará show comemorativo no próximo dia 12.
Foto: Divulgação.

Cantor e compositor cearense, Daniel Groove celebra seus 25 anos de carreira com um show especial na Estação das Artes. A abertura é por conta da DJ Priscilla Delgado.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Classificação indicativa: 18 anos
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Forró Drag (12/12)

Formado pelas drag queens e performers Camilly Leycker, Donnah Troy e Mizzayra Alonzo, o projeto Forró Drag faz uma apresentação gratuita e animada com hits do gênero musical. A atração faz parte da programação do For Pride Festival, que ocupa o CCBel nos dias 12 e 13 com shows, performances, oficinas, feira de empreendedorismo e outras atividades.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Horário: 19h30
Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @forpridece e @centroculturalbelchior

Matheus Torres (12/12)

Matheus participou do 'Estrela da Casa' em 2024.
Legenda: Matheus participou do 'Estrela da Casa' em 2024.
Foto: Reprodução/Instagram.

Vice-campeão do reality Estrela da Casa, da Rede Globo, o cantor e compositor mineiro Matheus Torres traz a tour "Cadê Você" para Fortaleza pela primeira vez. Intimista, o show em formato voz e violão mistura pop, indie e elementos do rock.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Teatro Morro do Ouro - Anexo do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia) / R$ 70 + 1 item de higiene pessoal (meia social)
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar

Festival Tamo Junto BB (12 a 14/12)

BaianaSystem se apresenta no Tamo Junto BB no dia 12.
Legenda: BaianaSystem se apresenta no Tamo Junto BB no dia 12.
Foto: Divulgação.

A programação cultural do Festival Tamo Junto BB, que une música e esporte, terá atrações para todos os gostos. Na sexta-feira (12), se apresentam 2ZDinizz, Os Garotin & Melly, L7NNON, Nação Zumbi e BaianaSystem, no palco principal, e Mateus Fazeno Rock no Palco Bosque.

No sábado (13), os shows são de Tali, Rachel Reis, Jota.pê e João Gomes, no palco principal, e do bloco Pra Quem Gosta é Bom e d'Os Transacionais no Palco Bosque. Já no domingo (14), o encerramento será de muito samba, com a cantora Gabi Nunes e o Grupo Revelação, ambos no Palco Bosque.  

Serviço
Quando: Sexta-feira, 12, a domingo, 14 de dezembro
Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na Eventim
Mais informações: @festivaltamojuntobb

André Benedecti e Convidados (13/12)

Músico cearense celebra trajetória com show especial.
Legenda: Músico cearense celebra trajetória com show especial.
Foto: Divulgação.

Em uma apresentação especial, que encerra a temporada 2025 do projeto Jazz em Cena, o baterista, compositor e arranjador André Benedecti recebe amigos e parceiros musicais para celebrar os 15 anos de carreira. Na ocasião, o músico também lança o disco “Concretizar”

Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza

Plastique Noir (13/12)

Destaque do pós-punk nacional, a banda cearense Plastique Noir irá fazer um show especial para a gravação do clipe "Vertigem", primeiro single do novo álbum do grupo, "Orla Brutal". A noite ainda terá discotecagem do DJ Dado.

Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
Ingressos: R$ 30 | Vendas no Sympla 
Mais informações: @hifivediscos

Selvagens à Procura de Lei (13/12)

Nova formação do SAPDL: Matheus Brasil, Jonas Rio, Gabriel Aragão e Plínio Câmara.
Legenda: Nova formação do SAPDL: Matheus Brasil, Jonas Rio, Gabriel Aragão e Plínio Câmara.
Foto: Igor de Melo/Divulgação.

Com nova formação deste janeiro deste ano, o Selvagens à Procura de Lei apresenta um show especial da turnê "Pra Recomeçar", que será gravado e dará origem ao segundo álbum ao vivo da banda. A apresentação terá participação de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda baiana do Vivendo do Ócio, e contará com canções de todos os discos do grupo, incluindo o mais recente, "Y", lançado em maio deste ano.

Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 19h30
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar

Samba Kanjerê e Gabi Nunes (15/12)

Como parte do projeto Roda Iracema, o grupo cearense Samba Kanjerê celebra o samba raiz em uma apresentação animada e gratuita, com a participação da cantora Gabi Nunes.

Serviço
Quando: Segunda-feira, 15 de dezembro
Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @centroculturalbelchior

Falcão (18/12)

Cantor e humorista se apresenta pela primeira vez na Estação das Artes.
Legenda: Cantor e humorista se apresenta pela primeira vez na Estação das Artes.
Foto: Divulgação.

Com uma programação especial voltada para o melhor do brega cearense e nacional, a Estação das Artes recebe uma edição especial do projeto Paradão Popular, seguida por um show do cantor Falcão.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Classificação indicativa: 18 anos
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Abismo Lisérgico Fest (20/12)

A segunda edição do festival de rock extremo reúne, no Esconderijo Rock Pub, as bandas Monster Coyote (RN) e as cearenses Void Tripper, Echoes of Death e Abismo.

Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla
Mais informações: @esconderijo.rockpub

Irmãs de Pau (20/12)

Após o anúncio do fim do projeto, as Irmãs de Pau vêm a Fortaleza para o último show como dupla para um show enérgico e cheio de hits, incluindo canções do disco mais recente, o sucesso "Gambiarra Chic, Pt. 2".

Serviço
Quando: Domingo, 21 de dezembro
Horário: 22h
Onde: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas no Outgo
Mais informações: @kosmika_club

As Caramelas (21/12)

Grupo de rock é formado por meninas cearenses.
Legenda: Grupo de rock é formado por meninas cearenses.
Foto: Divulgação.

Com referências que vão do grunge ao new metal, a banda mirim As Caramelas apresenta o show "Rock Também é para Meninas e Crianças", opção de entretenimento para toda a família.

Serviço
Quando: Domingo, 21 de dezembro
Horário: 11h30
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce

Zé Neto e Cristiano + Márcia Fellipe (26/12)

A dupla Zé Neto e Cristiano (SP) e a cantora Márcia Fellipe (AM) voltam a Fortaleza para mais uma edição do projeto Deixe de Onda, com shows repletos de hits para quem ama sertanejo, forró e piseiro.

Serviço
Quando: Sexta-feira, 26 de dezembro
Horário: 21h
Onde: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, S/N - Mucuripe)
Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas na Bilheteria Digital

Réveillon de Fortaleza (30 e 31/12)

Com 26 artistas e três polos de festa, espalhados pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará, o Réveillon da Prefeitura de Fortaleza será realizado nos dias 30 e 31 de dezembro e tem atrações para todos os gostos. 

Entre os destaques estão os cantores Xand Avião, Wesley Safadão, Matuê, Claudia Leitte, Luan Santana e Seu Jorge. Os dias e polos de cada artista ainda não foram divulgados.

Confira a lista completa de atrações:

  • Luan Santana
  • Dipas
  • Os Transacionais
  • Natanzinho Lima
  • Gabi Nunes
  • Xand Avião
  • Nayra Costa
  • Bruno & Marrone
  • Belinho
  • Vanessa A Cantora
  • Seu Desejo
  • Gustavo Serpa
  • Wesley Safadão
  • Marcinho Cantor
  • Matuê
  • Marcos Lessa
  • Claudia Leitte
  • Luis Marcelo e Gabriel
  • Os Paralamas do Sucesso
  • Paulo José Benevides
  • Seu Jorge
  • Paulinha Ravett
  • Taty Girl
  • Di Ferreira
  • Waldonys
  • Vicente Nery

Serviço
Quando: Terça e quarta-feira, 30 e 31 de dezembro
Horário: A confirmar
Onde: Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará
Acesso gratuito
Mais informações: @prefeituradefortaleza

