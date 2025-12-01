Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza
Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.
O fim do ano se aproxima, mas ainda há muito o que curtir em 2025. Em Fortaleza, além das festas de Réveillon, diversos shows e festivais serão realizados neste mês, com opções gratuitas e pagas que contemplam diversos estilos musicais.
Entre os destaques estão o Festival Elos, que ocorre de 4 a 7 de dezembro, na Praia de Iracema, com programação gratuita; o Festival Tamo Junto BB, que chega à capital cearense com atrações musicais como João Gomes, BaianaSystem, Nação Zumbi e Rachel Reis; o show da dupla sertaneja Jorge & Mateus; as atrações do Réveillon de Fortaleza e mais.
Para te ajudar a montar o roteiro das próximas semanas, o Verso elencou os principais shows de dezembro. Confira:
Kátia Freitas (3/12)
Como parte da celebração dos 30 anos do disco "K", que a projetou no Ceará e nacionalmente, a cantora Kátia Freitas realiza mais uma apresentação especial com repertório do disco, como "Coca-colas e iguarias", "Anjos” e "Notícias boas". O acesso é gratuito.
Serviço
Quando: Quarta-feira, 3 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza
Luh Lívia (4/12)
Cantora cearense que une pop rock e MPB, Luh Lívia apresenta o show "Explor(ar)", que inclui repertório do EP homônimo, lançado neste ano, além de canções de outras fases da carreira da artista, como o single "Turu". O evento terá a banda Siavesh como atração de abertura.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Teatro do Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza
Tangolo Mangos e Doces Deletérios (4/12)
Pela primeira vez em Fortaleza, a banda baiana Tangolo Mangos apresenta um repertório animado, que une rock clássico, MPB e ritmos regionais. A apresentação será no Hifive Discos e terá participação do grupo indie cearense Doces Deletérios.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
Ingressos: R$ 25 | Vendas na Shotgun
Mais informações: @hifivediscos
Festival Elos (4, 5, 6 e 7/12)
A 7ª edição do Festival Elos chega à Praia de Iracema entre os dias 4 e 7 de dezembro, desta vez com três polos: o Palco Elos (o principal do evento), o Palco Aparelhagem, ambos na PI, e o Palco Belchior, localizado no Centro Cultural Belchior (CCBel).
Nos dias 4 e 5, se apresentam no CCBel 21 artistas cearenses, a exemplo de Makem, Camaleoa, Cor dos Olhos, Mulher Barbada e Má Dame. Nos dias 6 e 7, se apresentam artistas de alcance nacional e regional, como Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata, Getúlio Abelha, Otto, Vanessa A Cantora e Montage.
Os dias específicos de cada atração ainda não foram divulgados pela organização do evento, com exceção das apresentações de Getúlio Abelha (que se apresenta no sábado, dia 6) e de Gaby Amarantos (que faz show no domingo, dia 7).
Confira a programação por palcos:
Palco Belchior (Centro Cultural Belchior) — 4 e 5/12
- Makem
- Camaleoa
- Belinho da Silva
- Horabuena
- Cor dos Olhos
- Moon Kenzo
- Máquinas
- Clau Aniz
- Orquestra Popular do Nordeste
- Milla Sampaio
- Caio Castelo
- Theresa Rachel
- Batuta
- Mulher Barbada
- Clarisse Aires
- Má Dame
- Briar
- Roda das Minas
- Orlângelo
- Murmurando
- Cordas que Falam
Palco Elos — 6 e 7/12
- Iza
- Gaby Amarantos
- Vanessa da Mata
- Getúlio Abelha
- Otto
- Pantico Rocha
- Procurando Kalu
- Caiô e Outragalera
- Gabi Nunes
- Juruviara
Palco Aparelhagem — 6 e 7/12
- RAPadura
- JSom - A Fênix do Marajó
- Montage
- Gabivic
- Vanessa A Cantora
- O Cheiro do Queijo
Serviço
Quando: 4 a 7 de dezembro
Horário: A confirmar
Onde: Praia de Iracema e Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @elosfestival
Matheus Fernandes (5/12)
O cantor cearense Matheus Fernandes apresenta seu novo projeto, intitulado "MF Anos 2000", pela primeira vez em Fortaleza. Temático, o repertório do show busca resgatar alguns dos grandes hits dos anos 2000 em versões repaginadas, com arranjos contemporâneos, que vão do sertanejo às batidas do bregafunk. A apresentação conta, ainda, com participação do Furacão 2000.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro
Horário: 22h
Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
Ingressos: R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia) / R$ 110 + 1kg de alimento (meia solidária | Vendas no Efolia
Mais informações: @projetoanos2000
Raça Negra (5/12)
Um dos maiores nomes do pagode romântico, a banda Raça Negra volta a Fortaleza com o show "Me Leva Junto Com Você", que reúne os maiores hits dos mais de 40 anos do grupo. Durante a noite, também se apresentam a banda Desejo de Menina e os cantores Tito e Daniel de Paula.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de dezembro
Horário: 21h
Onde: Marina Park (av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no Efolia
Mais informações: @marinaparkeventos
Jorge & Mateus e Convidados (6/12)
Em celebração aos 20 anos de carreira, a dupla Jorge & Mateus volta a Fortaleza para um show especial, com um repertório que privilegia os grandes sucessos dos sertanejos. O evento também contará com shows de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.
Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 19h (abertura dos portões)
Onde: Estacionamento da Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
Ingressos: A partir de R$ 230 | Vendas no Q2 Ingressos
Mais informações: @jorgeemateus20anos
Gabi Nunes (6/12)
Destaque do samba cearense contemporâneo, a cantora Gabi Nunes realiza mais uma edição do projeto Gabi no Quintal, em que celebra um repertório de clássicos do gênero musical em uma grande roda de samba. Nesta edição, a última de 2025, o evento contará ainda com discotecagem da DJ Lua Magnética e participações de Mulher Barbada & Nega Lu.
Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 13h
Onde: Casa Valente (Rua Nunes Valente, 2582 - Dionísio Torres)
Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla
Mais informações: @gabinoquintal
Vacilant (6/12)
O grupo artístico experimental cearense Vacilant se reúne para interpretar canções autorais do grupo e dos projetos paralelos de seus membros (Clau Aniz, Felipe Couto, Taís Monteiro, Tuan Fernandes e Yuri Costa), em uma apresentação que une música, audiovisual e performance.
Serviço
Quando: Sábado, 6 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
Acesso gratuito
Mais informações: @mis_ceara
Juruviara canta Fagner 70 + Silvero canta Belchior (11/12)
Em uma noite de celebração à música cearense, os cantores Juruviara e Silvero Pereira fazem tributos emocionantes à obra de Fagner e Belchior, respectivamente.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 11 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Daniel Groove (12/12)
Cantor e compositor cearense, Daniel Groove celebra seus 25 anos de carreira com um show especial na Estação das Artes. A abertura é por conta da DJ Priscilla Delgado.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Classificação indicativa: 18 anos
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Forró Drag (12/12)
Formado pelas drag queens e performers Camilly Leycker, Donnah Troy e Mizzayra Alonzo, o projeto Forró Drag faz uma apresentação gratuita e animada com hits do gênero musical. A atração faz parte da programação do For Pride Festival, que ocupa o CCBel nos dias 12 e 13 com shows, performances, oficinas, feira de empreendedorismo e outras atividades.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Horário: 19h30
Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @forpridece e @centroculturalbelchior
Matheus Torres (12/12)
Vice-campeão do reality Estrela da Casa, da Rede Globo, o cantor e compositor mineiro Matheus Torres traz a tour "Cadê Você" para Fortaleza pela primeira vez. Intimista, o show em formato voz e violão mistura pop, indie e elementos do rock.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Teatro Morro do Ouro - Anexo do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
Ingressos: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia) / R$ 70 + 1 item de higiene pessoal (meia social)
Mais informações: @tja.theatrojosedealencar
Festival Tamo Junto BB (12 a 14/12)
A programação cultural do Festival Tamo Junto BB, que une música e esporte, terá atrações para todos os gostos. Na sexta-feira (12), se apresentam 2ZDinizz, Os Garotin & Melly, L7NNON, Nação Zumbi e BaianaSystem, no palco principal, e Mateus Fazeno Rock no Palco Bosque.
No sábado (13), os shows são de Tali, Rachel Reis, Jota.pê e João Gomes, no palco principal, e do bloco Pra Quem Gosta é Bom e d'Os Transacionais no Palco Bosque. Já no domingo (14), o encerramento será de muito samba, com a cantora Gabi Nunes e o Grupo Revelação, ambos no Palco Bosque.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12, a domingo, 14 de dezembro
Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
Ingressos: A partir de R$ 90 | Vendas na Eventim
Mais informações: @festivaltamojuntobb
André Benedecti e Convidados (13/12)
Em uma apresentação especial, que encerra a temporada 2025 do projeto Jazz em Cena, o baterista, compositor e arranjador André Benedecti recebe amigos e parceiros musicais para celebrar os 15 anos de carreira. Na ocasião, o músico também lança o disco “Concretizar”
Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Banco do Nordeste Cultural - CCBNB Fortaleza (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)
Ingressos: Acesso gratuito mediante retirada de ingresso no Outgo
Mais informações: @ccbnb_fortaleza
Plastique Noir (13/12)
Destaque do pós-punk nacional, a banda cearense Plastique Noir irá fazer um show especial para a gravação do clipe "Vertigem", primeiro single do novo álbum do grupo, "Orla Brutal". A noite ainda terá discotecagem do DJ Dado.
Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 19h
Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)
Ingressos: R$ 30 | Vendas no Sympla
Mais informações: @hifivediscos
Selvagens à Procura de Lei (13/12)
Com nova formação deste janeiro deste ano, o Selvagens à Procura de Lei apresenta um show especial da turnê "Pra Recomeçar", que será gravado e dará origem ao segundo álbum ao vivo da banda. A apresentação terá participação de Jajá Cardoso, vocalista e guitarrista da banda baiana do Vivendo do Ócio, e contará com canções de todos os discos do grupo, incluindo o mais recente, "Y", lançado em maio deste ano.
Serviço
Quando: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 19h30
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas na bilheteria do Dragão e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Samba Kanjerê e Gabi Nunes (15/12)
Como parte do projeto Roda Iracema, o grupo cearense Samba Kanjerê celebra o samba raiz em uma apresentação animada e gratuita, com a participação da cantora Gabi Nunes.
Serviço
Quando: Segunda-feira, 15 de dezembro
Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @centroculturalbelchior
Falcão (18/12)
Com uma programação especial voltada para o melhor do brega cearense e nacional, a Estação das Artes recebe uma edição especial do projeto Paradão Popular, seguida por um show do cantor Falcão.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de dezembro
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Classificação indicativa: 18 anos
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Abismo Lisérgico Fest (20/12)
A segunda edição do festival de rock extremo reúne, no Esconderijo Rock Pub, as bandas Monster Coyote (RN) e as cearenses Void Tripper, Echoes of Death e Abismo.
Serviço
Quando: Sábado, 20 de dezembro
Horário: 20h
Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla
Mais informações: @esconderijo.rockpub
Irmãs de Pau (20/12)
Após o anúncio do fim do projeto, as Irmãs de Pau vêm a Fortaleza para o último show como dupla para um show enérgico e cheio de hits, incluindo canções do disco mais recente, o sucesso "Gambiarra Chic, Pt. 2".
Serviço
Quando: Domingo, 21 de dezembro
Horário: 22h
Onde: Kosmika Club (Rua Almirante Jaceguai, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas no Outgo
Mais informações: @kosmika_club
As Caramelas (21/12)
Com referências que vão do grunge ao new metal, a banda mirim As Caramelas apresenta o show "Rock Também é para Meninas e Crianças", opção de entretenimento para toda a família.
Serviço
Quando: Domingo, 21 de dezembro
Horário: 11h30
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Zé Neto e Cristiano + Márcia Fellipe (26/12)
A dupla Zé Neto e Cristiano (SP) e a cantora Márcia Fellipe (AM) voltam a Fortaleza para mais uma edição do projeto Deixe de Onda, com shows repletos de hits para quem ama sertanejo, forró e piseiro.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 26 de dezembro
Horário: 21h
Onde: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza (Av. Vicente de Castro, S/N - Mucuripe)
Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas na Bilheteria Digital
Réveillon de Fortaleza (30 e 31/12)
Com 26 artistas e três polos de festa, espalhados pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará, o Réveillon da Prefeitura de Fortaleza será realizado nos dias 30 e 31 de dezembro e tem atrações para todos os gostos.
Entre os destaques estão os cantores Xand Avião, Wesley Safadão, Matuê, Claudia Leitte, Luan Santana e Seu Jorge. Os dias e polos de cada artista ainda não foram divulgados.
Confira a lista completa de atrações:
- Luan Santana
- Dipas
- Os Transacionais
- Natanzinho Lima
- Gabi Nunes
- Xand Avião
- Nayra Costa
- Bruno & Marrone
- Belinho
- Vanessa A Cantora
- Seu Desejo
- Gustavo Serpa
- Wesley Safadão
- Marcinho Cantor
- Matuê
- Marcos Lessa
- Claudia Leitte
- Luis Marcelo e Gabriel
- Os Paralamas do Sucesso
- Paulo José Benevides
- Seu Jorge
- Paulinha Ravett
- Taty Girl
- Di Ferreira
- Waldonys
- Vicente Nery
Serviço
Quando: Terça e quarta-feira, 30 e 31 de dezembro
Horário: A confirmar
Onde: Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará
Acesso gratuito
Mais informações: @prefeituradefortaleza