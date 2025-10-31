Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Samba Kanjerê celebra espiritualidade e ancestralidade negra

Grupo leva samba de terreiro e outros clássicos do gênero a palcos de Fortaleza.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Verso
Grupo se apresenta às quintas-feiras no Ajeum de Oyá, no Benfica.
Legenda: Grupo se apresenta às quintas-feiras no Ajeum de Oyá, no Benfica.
Foto: Ismael Soares.

Você já deve ter ouvido que todos os gêneros musicais surgiram, de um modo ou de outro, a partir da criação de pessoas negras e da influência de culturas africanas. Em Fortaleza, um grupo musical tem se dedicado a colocar essa herança em evidência, a partir de um dos ritmos que melhor representam essa conexão no Brasil: o samba.

Defensores do “samba de terreiro”, que tem como base batuques originários de giras de candomblé e umbanda, o Samba Kanjerê está prestes a completar dois anos em atividade, mas já se destaca na cena da Capital pela decisão de unir música e ancestralidade.

Isso porque, mesmo em um momento em que novas rodas de samba surgem com frequência na Cidade e o ritmo se torna cada vez mais abraçado pelas novas gerações, muitos grupos focam apenas nos repertórios mais comerciais, que por vezes se desconectam da história e do lado “espiritual” do samba.

Nas apresentações do Kanjerê, a espiritualidade está intrínseca ao ato de fazer música, e cada canção tocada é um convite a esse entendimento.

Grupo de Fortaleza tem quase dois anos de atuação.
Legenda: Grupo de Fortaleza tem quase dois anos de atuação.
Foto: Ismael Soares.

Oficializado no início de 2024, o grupo é formado por Diego Furtado, Jhonnatas Morais, Mateus Sereno, Matheus Malheiros, Sávio Scuro e Victor Queiroz. O nome vem do termo 'Canjerê', que significa reunião de pessoas para celebrações de religiões afro-brasileiras.

“A gente tem vários sambas na cidade, mas às vezes não se sente tão representado. Então, acho que a gente trabalha bem nessa pauta”, pontua Matheus Malheiros, cantor e músico à frente do cavaquinho e do banjo no Kanjerê. 

Foi do encontro dele com o multiartista Jhonnatas Morais, o Jhon Moral, que surgiu a ideia de criar um grupo focado no “lado B” de artistas consagrados do samba, como dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Arlindo Cruz e Jorge Aragão, e que privilegiasse o “samba de macumba”.

Jhon e Malheiros são os fundadores do Samba Kanjerê.
Legenda: Jhon e Malheiros são os fundadores do Samba Kanjerê.
Foto: Ismael Soares.

“A gente passou a ser pesquisador disso que a gente faz, inclusive de buscar músicas do repertório que são velhas mesmo, são antigas pra caramba”, comenta Jhon. “Inclusive, elas nos conectam com uma velha guarda do samba, que olha pra gente com respeito, porque somos músicos jovens que cantam 'músicas de velho'”, brinca.

O artista conta que as referências de “samba raiz” e o aprofundamento em pesquisas musicais fizeram com que os membros do grupo compreendessem que o samba nasceu nos terreiros. “Antropologicamente falando, a matriz percussiva que dá chão pro samba caminhar e ser o que o samba e suas variantes são hoje é um samba que sai de dentro de um terreiro”, explica Jhon.

As batidas que moldaram o samba, destaca, vieram do toque cabula, ritmo executado em pontos de umbanda e originário de terreiros de Angola. Historicamente, as religiões de matriz africana unem celebrações espirituais e elementos festivos, como a dança e a música.

No Ocidente, a gente aprendeu a dividir demais essas relações do que é espiritual e do que que é festa, mas o samba sempre foi uma coisa sagrada-festiva, né? Não necessariamente religiosa, mas que tem sua reverência à ancestralidade, a esses espíritos que já não estão mais aqui.”
Jhonnatas Morais
Músico

Veja também

teaser image
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

teaser image
Verso

Como a segunda-feira de Fortaleza virou a Segunda Sem Leite e Sem Limite, dedicadas ao samba

Ancestralidade na prática

Pérola de Oyá é baiana de acarajé e articuladora cultural.
Legenda: Pérola de Oyá é baiana de acarajé e articuladora cultural.
Foto: Divulgação.

Segundo Malheiros e Jhon, a relação do grupo musical com a ancestralidade negra vai muito além do repertório, da fé e da base de pesquisa artística: se demonstra na relação que o Kanjerê tem com Pérola de Oyá, idealizadora do Ajeum de Oyá, Ponto de Cultura e restaurante de comida africana e afro-brasileira onde o grupo se apresenta com frequência.

Baiana de acarajé e articuladora cultural, Pérola é também a “madrinha” do grupo, atuando como eixo fundamental do projeto. “Todos os integrantes são acolhidos por essa mulher, e a gente sente que quando a gente toca aqui [no Ajeum de Oyá] é diferente”, comenta Malheiros. “A gente se apega ao projeto e a gente também se apega a quem nos deu uma casa”, completa.

A relação entre uma mulher negra que atua como matriarca e um grupo de sambistas não é novidade. Jhon lembra que, há um século, quando o gênero musical ainda sofria represálias por sua relação direta com as religiões de matriz africana, músicos eram “protegidos” por mulheres negras mais velhas, que os orientavam “como grandes mães”. 

“Sempre gosto de lembrar que isso parece ser a história sendo recontada no tempo atual”, explica. “É a ancestralidade sendo vivida na prática, de a gente se preocupar com a saúde dela, de ela se preocupar com a saúde da gente, de ter esse cultivo – tudo regido pelo eixo que é o samba. O samba dá tudo isso pra gente”, destaca Jhon.

O artista destaca que o Ajeum de Oyá e o Samba Kanjerê se conectam por outro propósito em comum: ser um espaço em que o povo de axé pode expressar sua espiritualidade à vontade, mas que também busca ser local de acolhimento para um público mais amplo. 

“A ideia de segregação vem da branquitude. Então, a gente busca, nesse espaço, traçar uma outra rota para essas relações”, pontua.

Para Jhon, o espaço busca apresentar, de forma respeitosa e “menos litúrgica”, a cultura afro-brasileira para quem deseja conhecê-la. “Só que numa festa, no jeito de sambar, bebendo uma cerveja, conhecendo, comendo um acarajé, conhecendo pessoas novas, sem estar necessariamente no terreiro”, completa.

Desafios no diálogo com o mercado

Clássicos do samba compõem o repertório.
Legenda: Clássicos do samba compõem o repertório.
Foto: Ismael Soares.

Se a originalidade da roda de samba do Kanjerê tem feito com que o grupo ocupe cada vez mais palcos em Fortaleza, ela também traz desafios. Em muitos espaços culturais, o preconceito religioso ainda impera, muitas vezes acompanhado pelo racismo, tornando a já difícil carreira na música mais desafiadora. 

No entanto, para Jhon, o grupo encontrou um caminho possível, ainda que tortuoso, para crescer e chegar a um público cada vez maior sem desviar do propósito político do samba. 

“Dizer que a gente não enfrenta essa realidade difícil não dá, porque vai enfrentar – inclusive de tocar no lugar e a gente evitar certas letras musicais para não confrontar”, destaca. “O que a gente faz também, com muita inteligência, é se aliar e se aproximar de quem gosta do nosso trabalho”, completa. 

Ponto de Cultura Ajeum de Oyá é a 'casa' do Samba Kanjerê.
Legenda: Ponto de Cultura Ajeum de Oyá é a 'casa' do Samba Kanjerê.
Foto: Ismael Soares.

“E não é fácil você afirmar pro mercado uma ideia de trabalho – pelo mesmo motivo de intolerância religiosa e preconceito racial. Ele vai tentar te convencer a mudar um pouquinho, a ‘melhorar’. E a gente diz ‘não, pera, nosso trabalho é assim’. Não é fácil pra gente que trabalha com arte recusar trabalho, mas em algum momento isso é político também”, segue o cantor.

Apesar dos desafios, Jhon acredita que o samba vive um momento de prosperidade e saber “aproveitar essa maré alta é importante” para o fortalecimento do trabalho defendido pelo Samba Kanjerê. “O que penso mais sobre o nosso trabalho é como que a gente vai continuar o trabalho mesmo quando a maré baixar, sabe? O que a gente vai construir, quais são os alicerces?”, questiona. 

Ocupar os espaços, portanto, é uma missão constante e ainda em disputa. Mas o artista avalia que há espaço para todos e que, quanto mais grupos tocando samba – dos mais diversos subgêneros –, melhor.

“Para mim, quanto mais grupos de samba, melhor, porque movimenta mais a cultura, a gente tem mais espaços com samba. Isso vai banhando a sociedade com uma cultura que é nossa, que é brasileira”, conclui.

Novo show e lançamento de EP

No momento, o Samba Kanjerê se prepara para, em paralelo às rodas de samba, incluir um novo formato de show no portfólio, pensado como espetáculo de palco, intitulado “Mãe de Samba”. Além disso, o grupo deve lançar, nos próximos meses, um registro audiovisual de uma das Giras do Canjerê e um EP com composições autorais, ambos previstos para o primeiro semestre de 2026.

Atualmente, o Samba Kanjerê segue com agenda fixa em dois espaços gastronômicos de Fortaleza: às terças-feiras, tocam no Samba pra Seu Zé, no Boteco Mauá, no Dionísio Torres. Às quintas, ocupam o Ajeum de Oyá, no Benfica, como parte da programação do projeto Culinária Ancestral

Outros palcos entram na agenda a depender da demanda. A cada três meses, também no Ajeum de Oyá, os músicos realizam a “Gira do Kanjerê”, projeto que já teve oito edições e é considerado a “pérola sagrada” e marco inicial do grupo.

“É um evento de samba – até porque na umbanda existe o toque de samba na própria ritualística – que é sempre alicerçado por uma temática afrocentrada. A gente homenageia tanto entidades espirituais, como pode ser um tema de cunho ancestral”, destaca Jhon.

Próximos shows

Festival Ajeumbó - En(Canto) Negro
Quando: Sábado, 1º de novembro
Horário: 12h às 14h
Onde: Mercado AlimentaCE (Complexo Cultural Estação das Artes - rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
 

Samba Pra Seu Zé
Quando: Terça-feira, 4 de novembro
Horário: Abertura da casa às 17h, apresentação a partir das 19h
Onde: Boteco Mauá (rua Visconde de Mauá, 3099 - Dionísio Torres)
 

Culinária Ancestral com Samba Kanjerê
Quando: Quinta-feira, 6 de novembro
Horário: Abertura da casa às 19h
Onde: Ajeum de Oyá (av. da Universidade, 2327 - Benfica)
Acesso gratuito
 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Grupo se apresenta às quintas-feiras no Ajeum de Oyá, no Benfica.
Verso

Samba Kanjerê celebra espiritualidade e ancestralidade negra

Grupo leva samba de terreiro e outros clássicos do gênero a palcos de Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas
Há 35 minutos
Imagem de capa dos livros: 23 minutos, Casa da Escuridão Eterna, e O Assassinato no verão de 1999, para matéria de livros para ler no Dia das Bruxas.
Verso

Dia das Bruxas: 7 livros para quem ama suspense e terror

Lista contém títulos com suspense psicológico, investigação e assassinato.

Beatriz Rabelo
Há 1 hora
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.
Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo
30 de Outubro de 2025
Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos
Ana Grasieli Lustosa

Pais e avós: como lidar com choques na criação dos filhos

Confira dicas para atravessar o desafio de educar entre gerações diferentes.

Ana Grasieli Lustosa
30 de Outubro de 2025
Sebo O Geraldo segue em atividade e mantém vivo legado do dono
Verso

Sebo O Geraldo segue em atividade e mantém vivo legado do dono

Há 25 anos, lugar democratiza acesso de fortalezenses à leitura.

Diego Barbosa
30 de Outubro de 2025
Capa dos livros: animais tropicais, poesia de retalho e ressuscitar mamutes, para matéria sobre Dia Nacional do Livro.
Verso

Dia Nacional do Livro: conheça 7 obras para ampliar sua visão de mundo

Lista inclui livros de crônicas, poesias e romances.

Beatriz Rabelo
29 de Outubro de 2025
Na imagem, uma idosa, identificada na legenda como Dona Lourdinha Reis, de pele clara, cabelos brancos presos em um coque e óculos redondos, sorri enquanto segura um livro contra o peito com as duas mãos. Ela está vestindo uma blusa de manga curta com estampa floral verde e rosa sobre um fundo verde escuro e uma saia marrom de comprimento médio. O livro que ela segura é o primeiro volume da série Crepúsculo, com a capa que apresenta duas mãos segurando uma maçã vermelha. Ela está em pé na frente de uma parede com azulejos brancos e beges com um padrão floral repetitivo. A luz está clara, provavelmente natural.
Verso

Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Lourdinha Reis é natural do Maranhão e já confessou ser team Edward.

Diego Barbosa
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Verso

Lô Borges passa por traqueostomia e não tem previsão de alta

Cantor e compositor está internado há 11 dias em Belo Horizonte.

Redação
28 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto em um salão de cabeleireiro ou barbearia. Um homem barbudo com um boné escuro e uma camisa preta está agachado ao lado de uma cadeira de barbeiro grande e preta, segurando uma máquina de cortar cabelo. Ele está aparentemente interagindo com uma criança pequena, de cabelo claro e vestindo uma regata preta e branca e shorts brancos, que está agachada no chão na frente dele, segurando uma pequena bola. O fundo mostra uma parede com azulejos que imitam madeira, um espelho dourado refletindo a área, e móveis de madeira. O ambiente parece ser um salão de cabeleireiro ou barbearia em funcionamento, com equipamentos e produtos visíveis.
Diego Barbosa

Barbeiro muda vida de autistas ao criar método de corte de cabelo

Alencar Barber atua no interior do Ceará e já ajudou crianças que há quatro anos não iam a um salão.

Diego Barbosa
28 de Outubro de 2025
Imagem destaca duas pulseiras com as cores do arco-íris, simbolo da bandeira LGBTQIAP+, no braço de duas pessoas. Não aprarece rossto na imagem.
Silvero Pereira

Algumas dores não ficam no pátio da escola

Memórias podem se transformar em inseguranças profundas.

Silvero Pereira
27 de Outubro de 2025
Mulher parada no meio da rua. Ela tem cabelo curto, veste uma bata branca e calça jeans. Está mexendo em uma carteira colorida, leva uma bolsa vermelha pendurada no ombro e usa um colar vermelho longo que desce par ao pescoço.
Elaine Quinderé

O verdadeiro estilo pessoal é um acervo vivo

As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.

Elaine Quinderé
27 de Outubro de 2025
Foto do saxofonista cearense Lucas Marden, que está de óculos escuros e soprando o instrumento na imagem.
Verso

Músico cearense faz campanha para tratamento de câncer

Jam session solidária em prol do saxofonista Lucas Marden se soma à vaquinha para ajudar o artista.

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
27 de Outubro de 2025
Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó
Verso

Netos de Elis Regina publicam vídeo caseiro cantando música da avó

Antonio Baldini e Rafaela Mariano compartilharam registro em vídeo nas redes sociais.

Redação
26 de Outubro de 2025
Frimes, Helena Malditta, Mellody Queen e Deydianne Piaf são destaques do line-up.
Verso

Realness em Fortaleza: festa reúne estrelas de Drag Race Brasil e artistas cearenses

Pela primeira vez no Ceará, Realness terá shows das drag queens Mellody Queen, Helena Malditta, Deydianne Piaf e mais.

Ana Beatriz Caldas
26 de Outubro de 2025
Milton Nascimento de chapéu preto e óculos escuros abastecendo o carro em um posto de gasolina dos Estados Unidos. Ele é um homem negro e idoso.
Verso

Milton Nascimento completa 83 anos e recebe homenagens de amigos famosos

Milton, recentemente, foi diagnosticado com demência.

Redação
26 de Outubro de 2025
Imagem de uma sala de estar aconchegante e moderna, decorada com estantes cheias de livros, sofá confortável e poltronas, ideal para leitura e relaxamento.
Ana Karenyna

Como usar livros na decoração de casa

Livros expostos ajudam a incentivar o hábito de leitura.

Ana Karenyna
25 de Outubro de 2025
Registro do cantor Belchior.
Verso

Belchior tem obra celebrada em shows em Fortaleza

Cantor e compositor cearense faria 79 anos no próximo domingo, 26 de outubro.

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem de capa de Não sei se é bom, mas é teu com a foto da maria ribeiro.
Verso

Maria Ribeiro expõe a delicadeza do recomeço em novo livro de crônicas

Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.

Beatriz Rabelo
24 de Outubro de 2025
Taís Araújo como a delegada Bárbara Lopes na série Reencarne.
Mylena Gadelha

Série 'Reencarne' foca em terror sobrenatural 'quente e brasileiro'; veja entrevista e impressões

Obra tem nove episódios e estreou na última quinta (23), no Globoplay.

Mylena Gadelha
24 de Outubro de 2025
Imagem de divulgação do espetáculo 'Nosso Baile', com bailarinos reunidos ao centro num palco escuro.
Verso

Bienal de Dança leva apresentações gratuitas para 8 cidades do Ceará

15ª edição do evento começa nesta sexta-feira (24) em Fortaleza e Paracuru.

Redação
24 de Outubro de 2025