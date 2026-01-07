Casa do Forró na Parangaba será demolida? Entenda obra

Quem passa pela Avenida Américo Barreira, no bairro Parangaba, é surpreendido por uma grande obra nas instalações da icônica Casa de Forró — empreendimento desativado dos anos 1990, também chamado por Mansão do Forró. Nas redes sociais, alguns usuários chegam a especular a construção de um prédio, já outros, o retorno do espaço musical com shows.

Mas, afinal, o que está acontecendo no local? A coluna foi em busca de saber o que, de fato, está sendo feito. O local é de posse do empresário Emanuel Gurgel, nome que criou as bandas de forró Mastruz com Leite e Cavalo de Pau.

Em conversa com Rebeca Gurgel, filha do empresário, ela revelou que "o muro estava com problema estrutural e para evitar risco a terceiros, foi solicitada a demolição" para construção de um novo. Quem passa pelo local encontra muitos trabalhadores retirando o entulho, além de tapumes.

A coluna entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza para saber mais informações sobre a demolição. Foi repassado que a ação contra o muro aconteceu após ação da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) em dezembro do ano passado.

Risco de desabamento

Legenda: Trabalhadores retirando entulho do muro da antiga Casa de Forró, no bairro Parangaba. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Relatórios da Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), emitidos em junho de 2021 e julho de 2025, apontaram patologias em toda a extensão do muro, como pilares com armaduras expostas e oxidadas, além de risco de desabamento de média a alta magnitude, inclusive em trecho voltado para a Praça da Lagoa da Parangaba.

O relatório mais recente da DCFor recomendou intervenção, considerando a intensa circulação diária de pedestres e veículos no entorno. Em 11 de dezembro de 2025, agentes da Agefis estiveram no local e ratificaram a necessidade da adoção da medida administrativa de demolição, limitada às estruturas que apresentavam risco de colapso.

A intervenção foi realizada com base no Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), que permite à fiscalização municipal adotar medidas administrativas imediatas sempre que houver risco à segurança da população.

Segundo Rebeca Gurgel, por hora, a família do empresário não possui planos para construção de nenhum prédio ou espaço de evento no local.