Qual a música mais tocada nas rádios em 2025? Veja ranking

O sertanejo segue sendo o gênero líder nas rádios brasileiras em 2025. A dupla Diego e Victor Hugo — que teve a canção "Facas" como mais ouvida nas rádios em 2021 — conquistou, com um novo hit, o topo do ranking. Conforme dados coletados pela Connectmix, empresa que monitora emissoras de rádio FM em todo o Brasil, a música "Tubarões" foi a mais tocada nas rádios no ano, com 696.342 execuções.

Simone Mendes repetiu o sucesso do ano passado. Na comparação com 2024, ela subiu mais um lugar no pódio e emplacou o hit "Me Ama ou Me Larga" do projeto "Cantando Sua História 2". Um detalhe é que ela também aparece em um feat com o grupo Menos é Mais, na múisica "P De Pecado".

Sete das dez primeiras posições do ranking são de artistas do sertanejo. Curiosamente, uma canção em inglês apareceu entre as 10 mais ouvidas do ano: a canção "Die With a Smile", de Bruno Mars e Lady Gaga.

Veja ranking das 10 músicas mais tocadas nas FMs brasileiras:

Diego e Victor Hugo - Tubarões (696.342 execuções) Simone Mendes - Me Ama ou Me Larga (466.663 execuções) Israel e Rodolffo - Arruma Um Bão (464.467 execuções) Maiara e Maraisa - Vai Lá (457.745 execuções) Grupo Menos é Mais - P De Pecado Ft. Simone Mendes (401.500 execuções) Bruno Mars e Lady Gaga - Die With a Smile (387.487 execuções) Henrique e Juliano - Última Saudade (377.965 execuções) Luan Santana - Clone (369.286 execuções) Clayton e Romário - Opa Cadê Eu (367.814 execuções) Bruno e Marrone - Aí Que Vontade (360.586 execuções)

Músicas mais escutadas no Spotify Brasil em 2025

Diego e Victor Hugo - Tubarões Grupo Menos É Mais, Simone Mendes - P do Pecado - Ao Vivo Grupo Menos É Mais - Coração Partido (Corazón Partío) - Ao Vivo Danilo e Davi - Apaga Apaga Apaga - Ao Vivo Henrique e Juliano - Última Saudade - Ao Vivo Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S - Fui Mlk Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN - Famosinha Léo Foguete - Cópia Proibida Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, Dj Lc da Roça, Mc Rodrigo do CN - Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim Matheus & Kauan, Ana Castela - Ilusão de Ótica - Ao Vivo

Funk é um gênero a ser explorado

Comparando os dados da Connectmix com as 10 músicas mais ouvidas do Spotify é possível constatar que o funk foi um gênero pouco explorado nas rádios neste ano.

No Spotify, o funk aparece com as canções "Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim", "Fui Mlk" e "Famosinha". Já no ranking das rádios, o gênero não conta com nenhuma canção entre as 10 mais executadas.

De fato, é preciso entender que o que toca em vídeos nas redes sociais nem sempre é o som mais ouvido nas rádios e streamings. O viral "Feiticeira", de MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey, MC Nito e Pedro Sampaio, por exemplo, estourou há três meses, mas não está presente nas listas.

Outro ponto a ser entendido é que estar em alta em premiações ou mesmo em programas de TVs e podcasts não significa automaticamente "ser o mais ouvido". O pernambucano João Gomes, aliado ao cantor Jota.pê e ao sanfoneiro Mestrinho, foi — sem dúvidas — o artista do ano. Ganhou Grammy Latino, Prêmio Multishow, foi o Homem do Ano na Música no "Men of The Year", da GQ Brasil, e também teve milhares de ouvintes mensais nas plataformas, mas acabou não aparecendo em nenhuma das listas acimas.

É preciso também dizer que "ser mais ouvido" não implica em ter ou não "mais qualidade" musical. Os dados servem para nos nortear, em meio aos variados gêneros musicais, sobre o som que toca na vida dos brasileiros.