Joelma anuncia Festival CalypSoul com Natália Sarraff, e enaltece Silvânia Aquino

Em entrevista exclusiva à coluna, nos bastidores do evento "Baú de Taty Girl", a cantora Joelma falou sobre o novo projeto de show que deve percorrer o Brasil a partir do final deste ano — o Festival CalypSoul. Ela revelou que a filha Natália Sarraff irá participar da agenda.

Segundo Joelma, os shows terão três horas de duração, o dobro do padrão que costuma apresentar.

“Nosso normal é 1h30 de show, e agora vamos para três. É música demais, é energia demais”, adiantou a cantora. O primeiro espetáculo da turnê acontece em Santarém.

Joelma contou que a presença da herdeira Natália no projeto surge após a pausa da outra filha, Yasmin, que cantava com ela e recentemente se tornou mãe. “Ela se apaixonou pela maternidade, parece que não quer voltar mais. Então a Natália assume esse projeto comigo”, destacou.

Presença feminina no palco e nos bastidores

Durante a conversa, Joelma também comentou o movimento crescente de mulheres no comando artístico e empresarial, citando Taty Girl, com quem já participou de outros projetos. “Feliz da vida. A gente lutou muito, conquistou muito com talento e esforço. E estar ao lado da Taty, que cresce cada vez mais, é uma alegria enorme”, afirmou.

Questionada sobre a fase atual da cantora Silvânia Aquino, artista que entrou no escritório Camarote Shows, Joelma foi categórica ao dizer que não existe conselho a ser dado — apenas reconhecimento.

“Ela já está pronta. Ela tem uma herança musical grandiosa, não vai começar do zero. Tem uma imensidão de fã-clubes. Ela só vai continuar”, resumiu, desejando sucesso à colega que inicia trajetória solo.