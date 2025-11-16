Silvânia Aquino confirma mudança para Fortaleza e entrada no escritório de Wesley Safadão

Silvânia Aquino, ex-vocalista da banda Calcinha Preta, confirmou à coluna que é a mais nova artista do escritório Camarote Shows — empresa cearense responsável por gerenciar nomes como Taty Girl e Wesley Safadão. Em entrevista exclusiva no "Baú da Taty Girl", na madrugada de domingo (16), ela afirmou que passará a morar em Fortaleza para acompanhar de perto os novos projetos.

A forrozeira irá passar a semana na capital cearense para alinhar os próximos passos junto do novo escritório que irá gerenciar agenda e produções musicais. “A Camarote é especialista em muita coisa. O tratamento com o artista é merecido, lindo. Desde que cheguei, estou sendo muito bem tratada. Aqui é uma família. Todo mundo é feliz”, afirmou.

Segundo Silvânia, a decisão de mudar-se para Fortaleza veio de forma natural. “Eu tenho que morar aqui porque tudo será montado aqui. Ensaios, projetos, decisões… tudo acontece em Fortaleza. Mas não vou deixar minha Aracaju. Vou ficar entre as duas cidades”.

Recado aos fãs

Com emoção, Silvânia deixou uma mensagem especial aos admiradores que a acompanham há décadas.

“Peço que não soltem da minha mão porque eu preciso de vocês. Eles são maravilhosos. Não larguem da minha mão, por favor".

A coluna apurou nos bastidores do evento que uma segunda voz deve ser convidada a compôr o novo projeto musical com Silvânia Aquino.