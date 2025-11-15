Silvânia Aquino explica saída da Calcinha Preta: 'não foi opção minha'
Cantora está em Fortaleza para evento de Taty Girl, neste sábado (15).
A cantora Silvânia Aquino quebrou o silêncio, na tarde deste sábado (15), ao realizar uma live no Instagram para esclarecer os motivos da saída da banda Calcinha Preta. Visivelmente emocionada, a artista iniciou o pronunciamento dizendo que sentia a necessidade de falar diretamente com o público.
Silvânia afirmou que a saída não partiu de uma decisão pessoal e reforçou que dedicou grande parte da vida ao grupo, do qual fez parte por 25 anos.
“Preciso esclarecer para vocês, para todo mundo, para os meus fãs, que não foi opção minha estar fora da banda Calcinha Preta, no qual eu tenho uma vida dedicada... Pretensão zero de sair”, afirmou Silvânia.
"Saí, não por meu querer. Que isso fique claro, pois estavam perguntando, perguntando, perguntando, e transparecendo que sai da banda. Que isso fique claro de uma vez por todos", ressaltou Silvânia em vídeo.
Segundo Silvânia, o anúncio de desligamento foi algo que precisou fazer diante da situação. “Quando eu coloquei o meu desligamento, não foi por vontade minha, mas eu precisava fazer”, afirmou.
A artista agradeceu diversas vezes ao público e à banda pelos anos dedicados. “Ali foi minha casa durante 25 anos… É triste para mim ter que chegar e comunicar esse tipo. Não está sendo fácil”.
Sem possibilidade de retorno
Silvânia confirmou que não há possibilidade de retorno ao grupo: “Ah, volta, não volta… Não. Não há volta. Porque não há tempo para isso. O meu ciclo na Calcinha Preta se encerrou”.
Ela também fez questão de deixar claro que continua sua trajetória na música: “O que eu sei fazer é cantar para vocês… Eu vou continuar cantando, eu vou continuar trabalhando. Vocês aguardem Silvânia Aquino”.