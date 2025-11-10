Silvânia Aquino anuncia saída da Calcinha Preta

A cantora Silvânia Aquino, de 52 anos, anunciou oficialmente, na noite desta segunda-feira (10), seu desligamento da Banda Calcinha Preta, um dos grupos mais icônicos do forró brasileiro.

No último show realizado pela banda, no domingo (9), em Massaranduba (PB), Silvânia Aquino esteve ausente.

Veja também Zoeira Leandro Lima explica ida ao hospital após ingerir gasolina Zoeira Ana Carolina surge em clima de romance com namorada em festival Zoeira Pai de Neymar compra triplex de R$ 70 milhões que era de Luciana Gimenez; veja fotos

Em nota publicada nas redes sociais, a artista revelou que a decisão foi tomada em comum acordo e fez um emocionante balanço de sua trajetória ao lado da banda.

“Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público”, escreveu Silvânia. Ela destacou ainda o carinho que sente pelos fãs e o aprendizado conquistado ao longo da carreira.

Na mensagem, a cantora afirmou que leva consigo “o maior respeito e gratidão” por tudo que viveu no grupo e agradeceu aos admiradores que a acompanharam ao longo dos anos. “Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo”, disse.

Silvânia também reforçou que sua saída não significa o fim de sua caminhada artística. “A história não para por aqui!”, declarou, encerrando a nota em tom de esperança e continuidade.

Veja a postagem

Reconhecida pela voz marcante e pela presença carismática nos palcos, Silvânia Aquino ajudou a consolidar o nome da Calcinha Preta como uma das maiores bandas de forró do país, e sua saída marca o fim de mais um ciclo importante na história do grupo.

A reportagem entrou em contato com a banda Calcinha Preta. O grupo informou ao Diário do Nordeste que em breve irá se pronunciar nas redes sociais sobre a saída da vocalista.

Leia a nota

Ao longo desses longos anos construí amizades, vivi momentos inesquecíveis e aprendi que a vida nos ensina de várias formas, a agir, a pensar, a sentir. Foram anos de história, amor, dedicação e música, que me proporcionaram experiências únicas e uma conexão profunda com o meu público. Cada capítulo foi escrito com muito carinho e verdade, levando minha voz e meu coração a cada um de vocês.

A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão.

A todos que torceram e continuam torcendo por mim, deixo aqui o meu muito obrigada. Sou imensamente grata por todo amor, apoio e por cada palavra de carinho que recebo.

Hoje venho comunicar a vocês que, em comum acordo, estou me desligando oficialmente da Banda Calcinha Preta.

No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!

Com amor,

Silvânia Aquino