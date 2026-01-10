Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Motoristas considerados “bons condutores” passaram a ter direito à renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida passou a valer desde essa sexta-feira (9), tendo sido implementada pelo Ministério dos Transportes e disponibilizada no aplicativo CNH do Brasil, para reduzir burocracias e custos.

Segundo o governo federal, mais de 371 mil documentos já foram atualizados automaticamente desde a fase inicial, e a expectativa é de que mais de 10 milhões de motoristas possam ser beneficiados ao longo dos próximos meses.

Quem tem direito ao benefício

Para renovar a CNH sem pagar e sem sair de casa, o motorista precisa:

Não ter pontos na CNH nos últimos 12 meses;

Não ter infrações registradas no mesmo período;

Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);

Usar a CNH digital.

O benefício não vale para:

Motoristas com 70 anos ou mais

Condutores com validade reduzida por recomendação médica

CNH vencida há mais de 30 dias

Motoristas que não utilizam a versão digital do documento

Para quem tem 50 a 69 anos, a renovação automática pode ser usada apenas uma vez.

Como renovar automaticamente a CNH 2026 (passo a passo)

O processo completo é digital. Veja:

Verifique se possui CNH digital. Se ainda não tiver, é possível habilitar pelo aplicativo CNH de forma gratuita. Cheque se você é “Bom Condutor”. O selo aparece no próprio aplicativo, caso o motorista cumpra os requisitos. Entre no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). No aplicativo, acesse: Condutor → Cadastro Positivo → Autorizar participação Aguarde a atualização automática. Quando a CNH vencer, a renovação é feita diretamente pelo sistema da Senatran. Baixe a nova CNH digital. O documento atualizado fica disponível no aplicativo.

E se eu quiser a CNH física?

A emissão da versão impressa não é gratuita. O pedido pode ser feito:

Pelo aplicativo CNH do Brasil;

Em unidades do Detran.

O valor varia por estado.