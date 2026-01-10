Diário do Nordeste
Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Uma mulher vista de costas e de perfil segura um smartphone em uma das mãos e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física na outra. Ela está levemente voltada para a direita, focando nos dispositivos. O celular, em sua mão esquerda, exibe uma tela branca com o logotipo do aplicativo
Legenda: Renovação automática e gratuita da CNH agora pode ser feita pelo celular
Foto: Shutterstock

Motoristas considerados “bons condutores” passaram a ter direito à renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida passou a valer desde essa sexta-feira (9), tendo sido implementada pelo Ministério dos Transportes e disponibilizada no aplicativo CNH do Brasil, para reduzir burocracias e custos.

Segundo o governo federal, mais de 371 mil documentos já foram atualizados automaticamente desde a fase inicial, e a expectativa é de que mais de 10 milhões de motoristas possam ser beneficiados ao longo dos próximos meses.

Quem tem direito ao benefício

Para renovar a CNH sem pagar e sem sair de casa, o motorista precisa:

  • Não ter pontos na CNH nos últimos 12 meses;
  • Não ter infrações registradas no mesmo período;
  • Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);
  • Usar a CNH digital.

O benefício não vale para:

  • Motoristas com 70 anos ou mais
  • Condutores com validade reduzida por recomendação médica
  • CNH vencida há mais de 30 dias
  • Motoristas que não utilizam a versão digital do documento

Para quem tem 50 a 69 anos, a renovação automática pode ser usada apenas uma vez.

Como renovar automaticamente a CNH 2026 (passo a passo)

O processo completo é digital. Veja:

  1. Verifique se possui CNH digital. Se ainda não tiver, é possível habilitar pelo aplicativo CNH de forma gratuita.
  2. Cheque se você é “Bom Condutor”. O selo aparece no próprio aplicativo, caso o motorista cumpra os requisitos.
  3. Entre no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). No aplicativo, acesse: Condutor → Cadastro Positivo → Autorizar participação
  4. Aguarde a atualização automática. Quando a CNH vencer, a renovação é feita diretamente pelo sistema da Senatran.
  5. Baixe a nova CNH digital. O documento atualizado fica disponível no aplicativo.

E se eu quiser a CNH física?

A emissão da versão impressa não é gratuita. O pedido pode ser feito:

  • Pelo aplicativo CNH do Brasil;
  • Em unidades do Detran.

O valor varia por estado.

