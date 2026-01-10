Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos
Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.
Motoristas considerados “bons condutores” passaram a ter direito à renovação automática e gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida passou a valer desde essa sexta-feira (9), tendo sido implementada pelo Ministério dos Transportes e disponibilizada no aplicativo CNH do Brasil, para reduzir burocracias e custos.
Segundo o governo federal, mais de 371 mil documentos já foram atualizados automaticamente desde a fase inicial, e a expectativa é de que mais de 10 milhões de motoristas possam ser beneficiados ao longo dos próximos meses.
Quem tem direito ao benefício
Para renovar a CNH sem pagar e sem sair de casa, o motorista precisa:
- Não ter pontos na CNH nos últimos 12 meses;
- Não ter infrações registradas no mesmo período;
- Estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC);
- Usar a CNH digital.
O benefício não vale para:
- Motoristas com 70 anos ou mais
- Condutores com validade reduzida por recomendação médica
- CNH vencida há mais de 30 dias
- Motoristas que não utilizam a versão digital do documento
Para quem tem 50 a 69 anos, a renovação automática pode ser usada apenas uma vez.
Como renovar automaticamente a CNH 2026 (passo a passo)
O processo completo é digital. Veja:
- Verifique se possui CNH digital. Se ainda não tiver, é possível habilitar pelo aplicativo CNH de forma gratuita.
- Cheque se você é “Bom Condutor”. O selo aparece no próprio aplicativo, caso o motorista cumpra os requisitos.
- Entre no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). No aplicativo, acesse: Condutor → Cadastro Positivo → Autorizar participação
- Aguarde a atualização automática. Quando a CNH vencer, a renovação é feita diretamente pelo sistema da Senatran.
- Baixe a nova CNH digital. O documento atualizado fica disponível no aplicativo.
E se eu quiser a CNH física?
A emissão da versão impressa não é gratuita. O pedido pode ser feito:
- Pelo aplicativo CNH do Brasil;
- Em unidades do Detran.
O valor varia por estado.