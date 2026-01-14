Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Começaram a valer neste mês os novos critérios estabelecidos pela Uber para aceitar veículos nas categorias Black e Comfort em 2026. A mudança foi anunciada pela empresa em outubro do ano passado.

Segundo a Uber, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.

Para Uber Black, mudança aconteceu tanto no ano mínimo de fabricação aceito, como veículos que não serão mais aceitos. Modelos como o Renault Kardian, Citroën Basalt e Peugeot E-2008, por exemplo, não serão mais aceitos.

Alguns carros que foram fabricados há mais tempo também não poderão mais integrar o rol "premium" da Uber. O Volkswagen Virtus só será aceito se fabricado a partir de 2026, e o Renault Duster, a partir de 2023.

Quais os pré-requisitos para ser Uber Black?

Ar-condicionado;

4 portas;

Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Motoristas devem:

Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);

Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85.

Quais os pré-requisitos para ser Uber Comfort?

Ar-condicionado;

4 portas.

Motoristas devem:

Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);

Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Black

Cidade Virtus Duster Nivus City Demais Modelos São Paulo 2026 2023 2023 2023 2019 Rio de Janeiro 2026 2023 2023 2023 2017 Porto Alegre 2026 2023 2023 2023 2019 Belo Horizonte 2026 2023 2023 2023 2018 Curitiba 2026 2023 2023 2023 2019 Recife 2026 2023 2023 2023 2018 Brasília 2026 2023 2023 2023 2019 Salvador 2026 2023 2023 2023 2018 Campinas 2026 2023 2023 2023 2018 Florianópolis 2026 2023 2023 2023 2019 Vitoria 2026 2023 2023 2023 2019 Fortaleza 2026 2023 2023 2023 2019 Goiânia 2026 2023 2023 2023 2019

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Black

Marca Modelo Data de Início Renault Kardian 05/01/2026 Citroen Basalt 05/01/2026 Chery Tiggo 3X 05/01/2026 Peugeot E-2008 05/01/2026 Chery Tiggo 3 05/01/2026 Hyundai Kona Hybrid 05/01/2026 JAC Motors J3 Turin 05/01/2026 JAC Motors iEV 40 05/01/2026

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Comfort

Cidade Etios Sedan Voyage Prisma Logan Cobalt Argo Polo Demais Modelos São Paulo 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Rio de Janeiro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Porto Alegre 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Belo Horizonte 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Salvador 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Curitiba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Fortaleza 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Brasília 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2019 Recife 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Goiânia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Manaus 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017 Campinas 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Florianópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016 Vitoria 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Belém 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018 Cuiabá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Natal 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 João Pessoa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Santos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Maceio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Uberlândia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Itajaí 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Ribeirão Preto 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017 São Luís 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Campo Grande 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Aracaju 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 São José dos Campos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Caxias do Sul 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Joinville 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Londrina 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Maringá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Macaé 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Foz do Iguaçu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Blumenau 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Sorocaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Piracicaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 São Jose do Rio Preto 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Bauru 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 San Carlos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Feira de Santana 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Palmas 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016 Cabo Frio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Cascavel 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Campos dos Goytacazes 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Petrópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Porto Seguro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Criciúma 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Bragança Paulista 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Chapecó 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Ponta Grossa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Ipatinga 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Volta Redonda 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Mossoró 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Araçatuba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Marilia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Franca 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Presidente Prudente 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Angra dos Reis 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015 Santa Cruz do Sul 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017 Mogi Guacu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Botucatu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015 Governador Valadares 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Comfort