Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026
Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.
Começaram a valer neste mês os novos critérios estabelecidos pela Uber para aceitar veículos nas categorias Black e Comfort em 2026. A mudança foi anunciada pela empresa em outubro do ano passado.
Segundo a Uber, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.
Para Uber Black, mudança aconteceu tanto no ano mínimo de fabricação aceito, como veículos que não serão mais aceitos. Modelos como o Renault Kardian, Citroën Basalt e Peugeot E-2008, por exemplo, não serão mais aceitos.
Alguns carros que foram fabricados há mais tempo também não poderão mais integrar o rol "premium" da Uber. O Volkswagen Virtus só será aceito se fabricado a partir de 2026, e o Renault Duster, a partir de 2023.
Quais os pré-requisitos para ser Uber Black?
- Ar-condicionado;
- 4 portas;
- Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.
Motoristas devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85.
Quais os pré-requisitos para ser Uber Comfort?
- Ar-condicionado;
- 4 portas.
Motoristas devem:
- Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);
- Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades.
Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Black
|Cidade
|Virtus
|Duster
|Nivus
|City
|Demais Modelos
|São Paulo
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Rio de Janeiro
|2026
|2023
|2023
|2023
|2017
|Porto Alegre
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Belo Horizonte
|2026
|2023
|2023
|2023
|2018
|Curitiba
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Recife
|2026
|2023
|2023
|2023
|2018
|Brasília
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Salvador
|2026
|2023
|2023
|2023
|2018
|Campinas
|2026
|2023
|2023
|2023
|2018
|Florianópolis
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Vitoria
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Fortaleza
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
|Goiânia
|2026
|2023
|2023
|2023
|2019
Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Black
|Marca
|Modelo
|Data de Início
|Renault
|Kardian
|05/01/2026
|Citroen
|Basalt
|05/01/2026
|Chery
|Tiggo 3X
|05/01/2026
|Peugeot
|E-2008
|05/01/2026
|Chery
|Tiggo 3
|05/01/2026
|Hyundai
|Kona Hybrid
|05/01/2026
|JAC Motors
|J3 Turin
|05/01/2026
|JAC Motors
|iEV 40
|05/01/2026
Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Comfort
|Cidade
|Etios Sedan
|Voyage
|Prisma
|Logan
|Cobalt
|Argo
|Polo
|Demais Modelos
|São Paulo
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Rio de Janeiro
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Porto Alegre
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Belo Horizonte
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Salvador
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Curitiba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Fortaleza
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Brasília
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2019
|Recife
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Goiânia
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Manaus
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
|Campinas
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Florianópolis
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2016
|Vitoria
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Belém
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2018
|Cuiabá
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Natal
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|João Pessoa
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Santos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Maceio
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Uberlândia
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Itajaí
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Ribeirão Preto
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
|São Luís
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Campo Grande
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Aracaju
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|São José dos Campos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Caxias do Sul
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Joinville
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Londrina
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Maringá
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Macaé
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Foz do Iguaçu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Blumenau
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Sorocaba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Piracicaba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|São Jose do Rio Preto
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Bauru
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|San Carlos
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Feira de Santana
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Palmas
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2016
|Cabo Frio
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Cascavel
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Campos dos Goytacazes
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Petrópolis
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Porto Seguro
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Criciúma
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Bragança Paulista
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Chapecó
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Ponta Grossa
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Ipatinga
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Volta Redonda
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Mossoró
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Araçatuba
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Marilia
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Franca
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Presidente Prudente
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Angra dos Reis
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2015
|Santa Cruz do Sul
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2017
|Mogi Guacu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Botucatu
|2019
|2019
|2019
|2019
|2019
|2023
|2023
|2015
|Governador Valadares
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|2023
|2023
|2017
Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Comfort
|Marca
|Modelo
|Data de Início
|Renault
|Logan
|06/07/2026