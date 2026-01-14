Diário do Nordeste
Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.

Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Aplicativo da Uber.
Legenda: A mudança foi anunciada pela empresa em outubro do ano passado.
Foto: Shutterstock / Cristian Storto.

Começaram a valer neste mês os novos critérios estabelecidos pela Uber para aceitar veículos nas categorias Black e Comfort em 2026. A mudança foi anunciada pela empresa em outubro do ano passado. 

Segundo a Uber, os veículos da nova lista foram determinados com base nos aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nessas categorias.

Para Uber Black, mudança aconteceu tanto no ano mínimo de fabricação aceito, como veículos que não serão mais aceitos. Modelos como o Renault KardianCitroën Basalt Peugeot E-2008, por exemplo, não serão mais aceitos. 

Alguns carros que foram fabricados há mais tempo também não poderão mais integrar o rol "premium" da Uber. O Volkswagen Virtus só será aceito se fabricado a partir de 2026, e o Renault Duster, a partir de 2023. 

Quais os pré-requisitos para ser Uber Black?

  • Ar-condicionado;
  • 4 portas;
  • Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Motoristas devem: 

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);
  • Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo,  4,85.

Quais os pré-requisitos para ser Uber Comfort?

  • Ar-condicionado;
  • 4 portas.

Motoristas devem: 

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi);
  • Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades. 

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Black 

Cidade Virtus Duster Nivus City Demais Modelos
São Paulo 2026 2023 2023 2023 2019
Rio de Janeiro 2026 2023 2023 2023 2017
Porto Alegre 2026 2023 2023 2023 2019
Belo Horizonte 2026 2023 2023 2023 2018
Curitiba 2026 2023 2023 2023 2019
Recife 2026 2023 2023 2023 2018
Brasília 2026 2023 2023 2023 2019
Salvador 2026 2023 2023 2023 2018
Campinas 2026 2023 2023 2023 2018
Florianópolis 2026 2023 2023 2023 2019
Vitoria 2026 2023 2023 2023 2019
Fortaleza 2026 2023 2023 2023 2019
Goiânia 2026 2023 2023 2023 2019

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Black

Marca  Modelo Data de Início
Renault  Kardian 05/01/2026
Citroen  Basalt 05/01/2026
Chery Tiggo 3X 05/01/2026
Peugeot E-2008 05/01/2026
Chery Tiggo 3 05/01/2026
Hyundai Kona Hybrid 05/01/2026
JAC Motors J3 Turin 05/01/2026
JAC Motors iEV 40 05/01/2026

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Comfort

Cidade Etios Sedan Voyage Prisma Logan Cobalt Argo Polo Demais Modelos
São Paulo 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Rio de Janeiro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Porto Alegre 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Belo Horizonte 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Salvador 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Curitiba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Fortaleza 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Brasília 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2019
Recife 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Goiânia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Manaus 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017
Campinas 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Florianópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Vitoria 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Belém 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Cuiabá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Natal 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
João Pessoa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Santos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Maceio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Uberlândia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Itajaí 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Ribeirão Preto 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017
São Luís 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Campo Grande 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Aracaju 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
São José dos Campos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Caxias do Sul 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Joinville 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Londrina 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Maringá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Macaé 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Foz do Iguaçu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Blumenau 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Sorocaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Piracicaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
São Jose do Rio Preto 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Bauru 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
San Carlos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Feira de Santana 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Palmas 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Cabo Frio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Cascavel 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Campos dos Goytacazes 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Petrópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Porto Seguro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Criciúma 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Bragança Paulista 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Chapecó 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Ponta Grossa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Ipatinga 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Volta Redonda 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Mossoró 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Araçatuba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Marilia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Franca 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Presidente Prudente 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Angra dos Reis 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Santa Cruz do Sul 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Mogi Guacu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Botucatu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Governador Valadares 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Comfort

Marca  Modelo Data de Início
Renault Logan 06/07/2026
