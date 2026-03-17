Ceará ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 5ª fase; veja valor
O Vovô superou o São Bernardo nos pênaltis nesta terça-feira (17)
O Ceará avançou à 5ª fase da Copa do Brasil de 2026. A vaga foi conquistada nesta terça-feira (17) com vitória nos pênaltis por 3 a 2 contra o São Bernardo, após empate sem gols no tempo normal, no estádio 1º de Maio, no Rio de Janeiro. E o resultado garantiu uma premiação milionária da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.
Com a classificação, o Vovô embolsou R$ 2 milhões. O valor é acrescido de R$ 1,3 milhão com participação na 2ª fase (eliminou o Primavera-SP), mais R$ 1,5 milhão com a 3ª fase (eliminou o Maranhão-MA), além de R$ 1,6 milhão na 4ª fase - pela presença na Série B, não atuou na 1ª fase. Logo, até o momento, faturou R$ 6,4 milhões.
Na história, o melhor resultado do Ceará na Copa do Brasil foi durante 1994. Na época, chegou na finalíssima e foi superado pelo Grêmio com polêmica de arbitragem no Rio Grande do Sul. Na projeção orçamentária de 2026, a meta alvinegra é chegar, no mínimo, às oitavas.
Quem é o adversário na 5ª fase da Copa do Brasil?
De acordo com o regulamento, o adversário do Ceará na 5ª fase será definido através do sorteio, uma vez que essa etapa tem a incorporação dos 20 clubes que estão na Série A atualmente: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA.
Para a deinição do chaveamento, os times serão divididos em dois potes: os 16 melhores ranqueados enfrentam os 16 piores. Vale ressaltar que essa etapa tem partidas de ida e volta. Quem avançar de fase recebe R$ 3 milhões.
Além do time alvinegro, existe mais um representante cearense vivo. O Fortaleza também avançou à 5ª fase após vencer o Nova Iguaçu-RJ por 1 a 0, fora de casa.
Premiações da Copa do Brasil de 2026
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Datas da Copa do Brasil de 2026
No calendário da CBF, a Copa do Brasil de 2026 foi organizada com 126 clubes e uma distribuição de jogos de janeiro até dezembro. Confira abaixo o cronograma de etapas da competição nacional.
- 1ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de fevereiro | Apenas 28 clubes
- 2ª fase (jogo único): entre os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março | 14 classificados + 74 clubes
- 3ª fase (jogo único): entre os dias 11 de 12 de março | 44 classificados + Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste)
- 4ª fase (jogo único): entre os dias 18 de 19 de março | 24 classificados
- 5ª fase (ida e volta): entre os dias 22 e 23 de abril e 13 e 14 de maio | 12 classificados + 20 times da Série A (Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória-BA)
- Oitavas de final (ida e volta): nos dias 1 e 2 de agosto e 5 e 6 de agosto | 16 classificados
- Quartas de final (ida e volta): nos dias 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro | 8 classificados
- Semifinais (ida e volta): nos dias 1º e 8 de novembro | 4 classificados
- Final (jogo único): 6 de dezembro.