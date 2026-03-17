Hub internacional no Galeão descentraliza a malha e beneficia o Nordeste

O Aeroporto Internacional do Galeão será um novo hub brasileiro para voos intercontinentais, um passo importante para a desconcentração da malha internacional brasileira que, por décadas, foi excessivamente dependente de São Paulo/Guarulhos.

No início deste mês, esse movimento ganhou contornos com o anúncio da Gol de que iniciará um conjunto de rotas diretas transatlânticas para Nova York (JFK), Lisboa (LIS), Paris (CDG) e Orlando (MCO).

Os voos serão realizados com o Airbus A330neo, aeronave que a companhia brasileira incorporará de maneira inédita em sua história para suportar essas operações de longo curso.

A escolha do Galeão sinaliza ao mercado que há vida fora de São Paulo e devolve ao passageiro uma opção direta para os principais mercados do Atlântico Norte, reocupando um espaço que o aeroporto já deteve no passado.

Nordeste: eficiência porta a porta e menor tempo total de viagem

Para o passageiro do Nordeste, há um ganho adicional.

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Em rotas rumo ao Hemisfério Norte (Europa e costa leste dos EUA), alimentar o Galeão pode resultar em conexões mais rápidas do que descer até Guarulhos para então seguir viagem, tanto pela posição geográfica do Rio (mais ao norte e leste) quanto pelo menor congestionamento do terminal.

O resultado é, provavelmente, menos tempo total na jornada, menos desgaste em conexões e mais conforto em voos de longa duração.

Olhando para o passado recente

Na década de 2010, a antiga Tam (hoje Latam) operou no Galeão uma malha de longo curso robusta para Londres, Paris, Miami, Orlando e Nova York, além de uma rede sul-americana relevante.

Os voos começaram a ser retirados após a crise político-econômica de 2016, até o ponto em que as rotas de longo curso da companhia foram mantidas apenas em Guarulhos.

Ali, perpetuava-se uma grande concentração de voos que o aeroporto já não processava de forma a permitir conforto aos seus passageiros.

Foto: Elaboração própria.

No pós-pandemia, a empresa optou por concentrar exclusivamente a operação intercontinental em Guarulhos (e residualmente em Fortaleza), mantendo no Rio essencialmente as rotas para Buenos Aires e Santiago.

A demanda do Rio não era tanto o problema, mas sim a estratégia empresarial de concentrar o fluxo em torno de um único hub para maximizar valor apenas para si.

A aposta da Gol, portanto, reverte esse isolamento ao devolver ao Galeão seu protagonismo nas rotas de longo curso.

O terminal será fortalecido como a segunda porta de entrada do País, com a promessa da companhia de estabelecer no equipamento sua maior operação doméstica do Brasil.

Por que desconcentrar é preciso

Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina, ainda vive picos de saturação e, embora esteja construindo um novo píer doméstico para ampliar salas de embarque e pontes, não terá aumentos relevantes de capacidade de pátio e pistas no curto prazo.

Entre as melhorias previstas importantes, destacam-se saídas rápidas para a pista 28L, que reduzem o tempo de ocupação e adicionam algumas operações por hora, o que representa um avanço importante, mas insuficiente para, sozinho, acomodar o crescimento concentrado em um único aeroporto.

Distribuir parte do tráfego de longo curso para o Galeão melhora a resiliência do sistema e pode reduzir atrasos em cascata muito comuns na terminal (espaço aéreo) da Grande São Paulo.

O que o Galeão tem hoje e São Paulo não consegue oferecer sozinho

O Galeão sobra em infraestrutura. É um aeroporto dimensionado para cerca de 37 milhões de passageiros/ano, mas movimentou menos de 18 milhões em 2025 — uma folga que se traduz em terminais mais confortáveis e processos mais amigáveis para embarque e desembarque, com espaço operacional para crescer sem pressão imediata sobre pátios ou pistas.

Em um País de gargalos crônicos, ter capacidade ociosa qualificada é um ativo competitivo.

Há também o fator acesso urbano: na prática, o Galeão é mais próximo do centro do Rio do que Guarulhos é do centro de São Paulo, o que encurta o tempo porta a porta e melhora a experiência do passageiro, sobretudo em horários de pico viário.

Ainda existe um diferencial aeronáutico raramente debatido fora do círculo técnico: a complexidade do espaço aéreo terminal.

A Grande São Paulo concentra três gigantes volumes de tráfego, muitas vezes disputando o mesmo terminal de voos — o que exige mais vetorações, separações maiores e ajustes frequentes de fluxo, especialmente em bancos de conexão e em meteorologia adversa.

O Rio opera com menor adensamento e sobreposição de tráfego pesado, o que tende a produzir chegadas mais regulares e menor risco de atrasos.

Do anúncio à operação (GOL): o que muda já em 2026

A rota Rio–Nova York (JFK) está prevista para começar em 8 de julho de 2026, com três frequências semanais.

Lisboa estreia em 16 de setembro, com quatro voos semanais. Orlando terá também quatro frequências por semana (data a detalhar), e Paris virá na sequência, com data e oferta a confirmar.

Como informado pela Coluna, a Gol incorporará cinco Airbus A330-900 (A330neo), aeronaves capazes de voos de até 15 horas e com cerca de 300 assentos — parte inicialmente em wet-lease dentro do ecossistema do Abra Group (Wamos Air).

É uma mudança importante para uma empresa que, até aqui, operou praticamente com frota única baseada no Boeing 737 em voos de curta e média distância.

Voos um pouco mais longos com o 737 MAX, de quase 8 horas, não fizeram a GOL parar de desejar aventuras maiores.

Maior hub doméstico da Gol

Já em 2025, executivos e fontes de mercado antecipavam que, no médio prazo, o Galeão se tornaria o principal hub doméstico da GOL — informação que, à época, soou ousada diante da força histórica da companhia em Congonhas e Guarulhos.

Em 2026, a confirmação: uma presença doméstica maciça no Rio, com número de decolagens/dia que se aproxima do patamar de GRU.

Desconsiderando os novos voos internacionais, são cerca de 90 decolagens diárias a partir do Galeão — um patamar que reposiciona o aeroporto como eixo central da malha.

Fortaleza, pela primeira vez, terá, por exemplo, o mesmo número de voos para o Galeão que tem para Guarulhos com a GOL: entre 4 e 5 saídas diárias.

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.