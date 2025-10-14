Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Veja lista de carros que não serão mais aceitos na Uber em 2026

Empresa de transporte por aplicativo atualizou modelos permitidos nas categorias Comfort e Black

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Foto do carro Renault Logan.
Legenda: Renault Logan é um dos afetados a partir de 2026.
Foto: Everyonephoto Studio / Shutterstock.com.

A Uber atualizou neste mês a lista de carros que não serão mais aceitos, e detalhou os novos critérios para categorias em 2026. Carros como o Renault Logan sedã não serão mais aceitos na categoria "Comfort" a partir de 5 de janeiro do próximo ano. 

A modalidade com mais mudanças foi a "Black", feita para aceitar modelos de carros mais caros e oferecer uma experiência mais confortável e rápida para usuários, de acordo com a Uber

Modelos com o Renault Kardian, Citroën Basalt e Peugeot E-2008, não serão mais aceitos como Uber Black, independente do ano de fabricação. 

Alguns carros que foram fabricados há mais tempo também não poderão mais integrar o rol "premium" da Uber. O Volkswagen Virtus só será aceito se fabricado a partir de 2026, e o Renault Duster, a partir de 2023. 

"A indústria automotiva está em constante evolução e, por isso, a Uber está sempre atualizando os modelos de veículos das categorias premium, em busca de manter essas modalidades atrativas, e proporcionar para motoristas parceiros e usuários a melhor experiência na plataforma. A Uber revisa os critérios de modelos incluídos no Comfort e Black periodicamente, a partir de pesquisas nas quais os usuários apontam os motivos mais importantes para a decisão de pedir viagens premium", explica a Uber. 

Quais os pré-requisitos para ser Uber Black?

  • Ar-condicionado
  • 4 portas 
  • Cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco 

Motoristas devem: 

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceto de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
  • Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo,  4,85

Quais os pré-requisitos para ser Uber Comfort?

  • Ar-condicionado
  • 4 portas 

Motoristas devem: 

  • Ter mais de 100 viagens na plataforma com outras categorias (exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi)
  • Ter média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 para as cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre ou de no mínimo 4,80 para todas as outras cidades. 

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Black 

Cidade Virtus Duster Nivus City Demais Modelos
São Paulo 2026 2023 2023 2023 2019
Rio de Janeiro 2026 2023 2023 2023 2017
Porto Alegre 2026 2023 2023 2023 2019
Belo Horizonte 2026 2023 2023 2023 2018
Curitiba 2026 2023 2023 2023 2019
Recife 2026 2023 2023 2023 2018
Brasília 2026 2023 2023 2023 2019
Salvador 2026 2023 2023 2023 2018
Campinas 2026 2023 2023 2023 2018
Florianópolis 2026 2023 2023 2023 2019
Vitoria 2026 2023 2023 2023 2019
Fortaleza 2026 2023 2023 2023 2019
Goiânia 2026 2023 2023 2023 2019

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Black

Marca  Modelo Data de Início
Renault  Kardian 05/01/2026
Citroen  Basalt 05/01/2026
Chery Tiggo 3X 05/01/2026
Peugeot E-2008 05/01/2026
Chery Tiggo 3 05/01/2026
Hyundai Kona Hybrid 05/01/2026
JAC Motors J3 Turin 05/01/2026
JAC Motors iEV 40 05/01/2026

Veja nova tabela de ano mínimo de fabricação para ser Uber Comfort

Cidade Etios Sedan Voyage Prisma Logan Cobalt Argo Polo Demais Modelos
São Paulo 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Rio de Janeiro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Porto Alegre 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Belo Horizonte 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Salvador 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Curitiba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Fortaleza 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Brasília 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2019
Recife 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Goiânia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Manaus 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017
Campinas 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Florianópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2016
Vitoria 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Belém 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2018
Cuiabá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Natal 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
João Pessoa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Santos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Maceio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Uberlândia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Itajaí 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Ribeirão Preto 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017
São Luís 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Campo Grande 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Aracaju 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
São José dos Campos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Caxias do Sul 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Joinville 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Londrina 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Maringá 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Macaé 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Foz do Iguaçu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Blumenau 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Sorocaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Piracicaba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
São Jose do Rio Preto 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Bauru 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
San Carlos 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Feira de Santana 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Palmas 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2016
Cabo Frio 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Cascavel 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Campos dos Goytacazes 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Petrópolis 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Porto Seguro 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Criciúma 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Bragança Paulista 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Chapecó 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Ponta Grossa 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Ipatinga 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Volta Redonda 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Mossoró 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Araçatuba 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Marilia 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Franca 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Presidente Prudente 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Angra dos Reis 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2015
Santa Cruz do Sul 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2017
Mogi Guacu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Botucatu 2019 2019 2019 2019 2019 2023 2023 2015
Governador Valadares 2018 2018 2018 2018 2018 2023 2023 2017

Veja lista dos carros que não serão mais aceitos como Uber Comfort

Marca  Modelo Data de Início
Renault Logan 06/07/2026
 
