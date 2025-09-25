Uber denuncia comércio irregular de contas, e Polícia prende suspeitos em Fortaleza
Sistema antifraude da empresa detectou fraudes
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou — nas primeiras horas desta quinta-feira (25) — a Operação Simulacro, realizada simultaneamente no Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais. A ação resultou em prisões em Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG), além da apreensão de celulares utilizados pelos investigados.
Conforme as investigações, a operação tem como foco desarticular uma organização criminosa especializada na comercialização de contas adulteradas e no desvio de incentivos da plataforma Uber.
O esquema foi identificado a partir do sistema antifraude da empresa, que repassou as informações à Polícia Civil, possibilitando a deflagração da operação.
Três pessoas presas
Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de ativos dos envolvidos. Segundo a Polícia Civil, três pessoas foram presas até o momento.
A investigação segue em andamento para identificar outros integrantes do grupo criminoso e apurar a dimensão do prejuízo causado à plataforma.