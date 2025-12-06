Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estupro, ameaças e tentativa de fuga de presos: 20 policiais são investigados no CE

A CGD abriu investigações administrativas contra 10 policiais penais e 8 militares.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar estacionada em frente à Controladoria Geral de Disciplina, próximo a outros carros, em Fortaleza.
Legenda: As investigações administrativas contra os policiais foram abertas pela Controladoria Geral de Disciplina.
Foto: Fabiane de Paula.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigações administrativas contra 20 policiais (sendo 10 penais, nove militares e um civil), que foram publicadas em portarias no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (2) e quarta-feira (3). 

Os servidores investigados são suspeitos de cometer crimes como estupro de vulnerável, ameaças, disparos em via pública, descumprir ordens superiores, provocar acidente de trânsito e colaborar com uma tentativa de fuga de presos.

A CGD instaurou conselho de disciplina para apurar a incapacidade de um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de permanecer na Corporação. O homem, de identidade não divulgada a fim da reportagem preservar o nome da vítima, supostamente estuprou uma menina de 11 anos, em Canindé.

A vítima conta que sofre abuso sexual por parte do agente desde que tinha seis anos de idade, "quando a família viajava para visitar parentes em Canindé". O processo criminal tramita em segredo de Justiça.

O sargento foi preso no dia 30 de maio deste ano pelo crime de estupro de vulnerável e está afastado preventivamente das funções. 

TENTATIVA DE FUGA

Já os supostos delitos cometidos pelos 10 policiais penais têm ligação direta com o trabalho ou com a ausência do serviço.

Três policiais penais irão responder a uma Sindicância Administrativa por descumprirem a ordem do diretor da Unidade Prisional Itaitinga 3 e se negarem a fazer vistoria no presídio, sem a presença da direção e do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), no dia 3 de setembro de 2024.

Dois policiais penais são suspeitos de descumprirem normas legais e agirem de "maneira desidiosa", em uma tentativa de fuga de presos, na Unidade Prisional Itaitinga 4, no dia 10 de novembro do ano passado.

Também foi aberta Sindicância Administrativa contra dois policiais penais "por quebra de procedimento de segurança, haja vista estarem de serviço no posto Piso Superior da Unidade Prisional Itaitinga III-UP, sem utilizarem o armamento calibre 12, fato esse ocorrido no dia 11/09/2024, na Unidade Prisional Itaitinga III", segundo o Diário Oficial.

Outros dois policiais penais são investigados administrativa por estarem afastados do trabalho por licença médica, mas atuarem normalmente no ramo empresarial, em Fortaleza e Sobral.

E o último agente penitenciário é suspeito de abandono de posto, na UP Itaitinga 4. Conforme o documento, o policial "saiu às 07h30, sem a devida autorização e, dessa forma, as atividades de entrega de alimentação e retirada de internos ficaram comprometidas".

Veja também

teaser image
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

teaser image
Segurança

PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

Outros crimes cometidos por PMs

Três policiais militares (um cabo e dois soldados) são suspeitos de cometerem abuso de autoridade, injúria e ameaça, em serviço, durante uma abordagem policial, contra duas pessoas. Os crimes teriam ocorrido na Barra do Ceará, em Fortaleza, no dia 23 de novembro de 2024.

Um soldado é alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por atropelar uma pessoa e fugir sem prestar socorro, no bairro Vila Pery, também na Capital, no dia 21 de setembro deste ano.

Já um tenente PM é acusado de proferir ameaças contra um casal, após um acidente de trânsito, no bairro Cruzeiro, Município de Camocim, no dia 27 de setembro último. O PM estava armado e apresentado de ingerir bebida alcoólica, segundo a CGD.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é suspeito de atirar em via pública e ofender a própria esposa, em uma discussão, na cidade de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, no dia 31 de junho deste ano.

Ainda segundo o Diário Oficial, uma soldada é acusada de ameaçar outra mulher, "utilizando uma arma de fogo, ao realizar cobranças, referentes a mensalidades de aluguel de imóveis em atraso".

A policial militar teria informado à vítima que estava trabalhando para outra pessoa. A suposta ameaça ocorreu no bairro Várzea da Matriz, em Aracati, no Litoral Leste do Ceará, no dia 22 de outubro de 2024.

Outro PM é investigado por realizar a segurança particular de um candidato a vereador por Abaiara, na Região do Cariri, em outubro de 2024. O soldado estaria utilizando trajes civis e uma arma de fogo pertencente à carga da Polícia Militar do Ceará.

Delegada investigada

Nessa quarta-feira (3), a CGD publicou a instauração de processo administrativo disciplinar contra uma investigadora da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

"Segundo restou demonstrado na apuração preliminar, em tese, a servidora teria compartilhado com terceiro não vinculado às atividades investigativas consulta sigilosa extraída do sistema Consulta Integrada, plataforma de uso restrito destinada exclusivamente ao desempenho de funções legais pelos órgãos de segurança pública, acarretando violação aos deveres funcionais e ao dever de sigilo profissional", conforme a Controladoria.

A servidora foi afastada preventivamente das funções pelo período de 120 dias, "por prática de atos incompatíveis com a função pública, visando à garantia da ordem pública, à instrução regular do processo administrativo disciplinar e à correta aplicação de sanção disciplinar".

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar estacionada em frente à Controladoria Geral de Disciplina, próximo a outros carros, em Fortaleza.
Segurança

Estupro, ameaças e tentativa de fuga de presos: 20 policiais são investigados no CE

A CGD abriu investigações administrativas contra 10 policiais penais e 8 militares.

Redação
Há 21 minutos
foto de uma range rover de cor branca destruida apos colisao que matou um entregador em uma motocicleta em fortaleza.
Segurança

Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza

Caso foi no Jangurussu. Motorista foi preso em flagrante.

Redação
Há 2 horas
Montagem de fotos de destroços de colisão de carro contra casa em Várzea Alegre, após atropelamento.
Segurança

Duas mulheres morrem atropeladas em Várzea Alegre, no Interior do Ceará

Motorista em alta velocidade se chocou contra uma casa após atropelamento.

Redação
06 de Dezembro de 2025
foto de um policial civil.
Segurança

Policial acusado de homicídio e integrar facção é solto no Ceará a mando da Justiça

O crime aconteceu na cidade de Baturité.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma cena de homicídio, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. É possível ver uma fita de isolamento em uma rua e pessoas próximas.
Segurança

Ceará volta a ter redução de homicídios após quatro meses

Fortaleza teve o menor número de mortes violentas em um mês.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fachada do predio do ministerio publico do ceara, no cambeba.
Segurança

Dois agentes públicos são presos investigados por suposto superfaturamento em Prefeitura

Os contratos somam quase R$ 4 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
fotos de dois policiais militares que eram casados, a mulher foi morta pelo proprio marido, soldado da pmce
Segurança

PM preso por matar esposa policial a tiros deve permanecer preso

A defesa diz que o militar agiu em legítima defesa.

Emanoela Campelo de melo
05 de Dezembro de 2025
Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza, ao lado da vítima, Elisângela
Segurança

Homem que esfaqueou ex-namorada vai a júri popular em Fortaleza

A mãe da vítima, de 72 anos, também foi agredida pelo homem no dia do crime e teve três costelas fraturadas.

Geovana Almeida*
05 de Dezembro de 2025
toneladas de maconha apreendidas em operacao da policia, cachorro que auxiliou na operacao.
Segurança

Homem é preso no Ceará com carga milionária de drogas e por tentar subornar policiais com R$ 100

No total, cerca de 2,5 toneladas de maconha foram apreendidas. A droga é avaliada em R$ 10 milhões.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará
Segurança

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas no Ceará

As abordagens policiais ocorreram nas cidades de Cascavel e Pindoretama.

Redação
05 de Dezembro de 2025
viatura da policia militar.
Segurança

PM acusado de liderar milícia na Barra do Ceará tem processo suspenso; entenda

O agente alegou insanidade mental.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Dezembro de 2025
votos de varias viaturas da policia militar do ceará, no pátio do batalhao.
Segurança

De extorsão a tortura: policiais são alvos de operações do MPCE nesta quinta (4)

O órgão deflagrou duas operações nas quais os agentes são investigados.

Redação
04 de Dezembro de 2025
viaturas da policia civil do ceara em ocorrência.
Segurança

'Quadrilha do Rolex': suspeito de roubar relógios de luxo é preso no Eusébio

O relógio foi tomado na Avenida Dom Luís e ainda não foi recuperado.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Larissa à esquerda e Joaquim à direita. São dois jovens policiais militares.
Segurança

PM morta pelo companheiro relatava rotina de violências: 'Deu coronhada no meu rosto'

Larissa Gomes, 26 anos, foi morta a tiro pelo namorado, o também policial militar Joaquim Filho.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Material apreendido pela Polícia Civil de Santa Catarina.
Segurança

Polícia de SC cumpre mandado em Sobral contra suspeito de coagir criança a enviar pornografia

Policiais civis de Santa Catarina cumpriram mandado de busca e apreensão na cidade cearense.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto da viatura da delegacia regional de senador pompeu.
Segurança

Acusados de integrar PCC e torturar adolescente são absolvidos no Ceará

Denunciados teriam levado a vítima a um matagal no Interior do Estado.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Dezembro de 2025
foto de uma mansao com carros que seriam da ex-esposa de um chefe do comando vermelho. na imagem tambem esta tabyta.
Segurança

'Vida cercada por luxo': quem é a ex-esposa do número 1 do CV no Ceará

Com patrimônio milionário, a mulher foi denunciada por lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
imagem de duas mulheres vestidas de atletas de beach tennis para praticar furtos em um imóvel de luxo na beira-mar de Fortaleza.
Segurança

Mulheres invadem prédio e furtam relógios de luxo na Beira-Mar de Fortaleza

Suspeitas se passaram por moradoras para entrar no condomínio.

*Nathália Paula Braga
03 de Dezembro de 2025
Pessoa vestindo uniforme militar com boina preta em ambiente interno, ao lado de outra imagem mostrando a mesma pessoa com cabelo curto em fundo neutro.
Segurança

PM é morta a tiros pelo companheiro, também policial, em Eusébio

O policial militar foi baleado pela companheira e socorrido na UPA do município.

Matheus Facundo
03 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um prédio verde, onde funciona a Controladoria Geral de Disciplina em Fortaleza. Na frente, há uma movimentação de carros e policiais.
Segurança

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Redação
03 de Dezembro de 2025