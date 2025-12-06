Estupro, ameaças e tentativa de fuga de presos: 20 policiais são investigados no CE

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigações administrativas contra 20 policiais (sendo 10 penais, nove militares e um civil), que foram publicadas em portarias no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (2) e quarta-feira (3).

Os servidores investigados são suspeitos de cometer crimes como estupro de vulnerável, ameaças, disparos em via pública, descumprir ordens superiores, provocar acidente de trânsito e colaborar com uma tentativa de fuga de presos.

A CGD instaurou conselho de disciplina para apurar a incapacidade de um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de permanecer na Corporação. O homem, de identidade não divulgada a fim da reportagem preservar o nome da vítima, supostamente estuprou uma menina de 11 anos, em Canindé.

A vítima conta que sofre abuso sexual por parte do agente desde que tinha seis anos de idade, "quando a família viajava para visitar parentes em Canindé". O processo criminal tramita em segredo de Justiça.

O sargento foi preso no dia 30 de maio deste ano pelo crime de estupro de vulnerável e está afastado preventivamente das funções.

TENTATIVA DE FUGA

Já os supostos delitos cometidos pelos 10 policiais penais têm ligação direta com o trabalho ou com a ausência do serviço.

Três policiais penais irão responder a uma Sindicância Administrativa por descumprirem a ordem do diretor da Unidade Prisional Itaitinga 3 e se negarem a fazer vistoria no presídio, sem a presença da direção e do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), no dia 3 de setembro de 2024.

Dois policiais penais são suspeitos de descumprirem normas legais e agirem de "maneira desidiosa", em uma tentativa de fuga de presos, na Unidade Prisional Itaitinga 4, no dia 10 de novembro do ano passado.

Também foi aberta Sindicância Administrativa contra dois policiais penais "por quebra de procedimento de segurança, haja vista estarem de serviço no posto Piso Superior da Unidade Prisional Itaitinga III-UP, sem utilizarem o armamento calibre 12, fato esse ocorrido no dia 11/09/2024, na Unidade Prisional Itaitinga III", segundo o Diário Oficial.

Outros dois policiais penais são investigados administrativa por estarem afastados do trabalho por licença médica, mas atuarem normalmente no ramo empresarial, em Fortaleza e Sobral.

E o último agente penitenciário é suspeito de abandono de posto, na UP Itaitinga 4. Conforme o documento, o policial "saiu às 07h30, sem a devida autorização e, dessa forma, as atividades de entrega de alimentação e retirada de internos ficaram comprometidas".

Veja também Segurança Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará Segurança PM diz que perseguiu Cearense do Grau por 10 min e disparou 4 vezes contra ele

Outros crimes cometidos por PMs

Três policiais militares (um cabo e dois soldados) são suspeitos de cometerem abuso de autoridade, injúria e ameaça, em serviço, durante uma abordagem policial, contra duas pessoas. Os crimes teriam ocorrido na Barra do Ceará, em Fortaleza, no dia 23 de novembro de 2024.

Um soldado é alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por atropelar uma pessoa e fugir sem prestar socorro, no bairro Vila Pery, também na Capital, no dia 21 de setembro deste ano.

Já um tenente PM é acusado de proferir ameaças contra um casal, após um acidente de trânsito, no bairro Cruzeiro, Município de Camocim, no dia 27 de setembro último. O PM estava armado e apresentado de ingerir bebida alcoólica, segundo a CGD.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é suspeito de atirar em via pública e ofender a própria esposa, em uma discussão, na cidade de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco, no dia 31 de junho deste ano.

Ainda segundo o Diário Oficial, uma soldada é acusada de ameaçar outra mulher, "utilizando uma arma de fogo, ao realizar cobranças, referentes a mensalidades de aluguel de imóveis em atraso".

A policial militar teria informado à vítima que estava trabalhando para outra pessoa. A suposta ameaça ocorreu no bairro Várzea da Matriz, em Aracati, no Litoral Leste do Ceará, no dia 22 de outubro de 2024.

Outro PM é investigado por realizar a segurança particular de um candidato a vereador por Abaiara, na Região do Cariri, em outubro de 2024. O soldado estaria utilizando trajes civis e uma arma de fogo pertencente à carga da Polícia Militar do Ceará.

Delegada investigada

Nessa quarta-feira (3), a CGD publicou a instauração de processo administrativo disciplinar contra uma investigadora da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

"Segundo restou demonstrado na apuração preliminar, em tese, a servidora teria compartilhado com terceiro não vinculado às atividades investigativas consulta sigilosa extraída do sistema Consulta Integrada, plataforma de uso restrito destinada exclusivamente ao desempenho de funções legais pelos órgãos de segurança pública, acarretando violação aos deveres funcionais e ao dever de sigilo profissional", conforme a Controladoria.

A servidora foi afastada preventivamente das funções pelo período de 120 dias, "por prática de atos incompatíveis com a função pública, visando à garantia da ordem pública, à instrução regular do processo administrativo disciplinar e à correta aplicação de sanção disciplinar".