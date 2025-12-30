Com Quina pagando R$ 7 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (30).
A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (30), ao sortear R$ 7 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.
A Lotofácil é outra que está na agenda e com prêmio semelhante ao mais elevado desta noite: R$ 6 milhões.
Os menores valores deste dia são os que podem ser pagos pela Dia de Sorte e pela Timemania: R$ 150 mil e R$ 100 mil, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (30/12)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Quina
|R$ 7 milhões
|Acertar as 5 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 6 milhões
|Acertar as quinze dezenas sorteadas.
|Dia de sorte
|R$ 150 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Timemania
|R$ 100 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
Como apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, nas casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
