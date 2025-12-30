Com Quina pagando R$ 7 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (30), ao sortear R$ 7 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Lotofácil é outra que está na agenda e com prêmio semelhante ao mais elevado desta noite: R$ 6 milhões.

Os menores valores deste dia são os que podem ser pagos pela Dia de Sorte e pela Timemania: R$ 150 mil e R$ 100 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (30/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Quina R$ 7 milhões Acertar as 5 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 6 milhões Acertar as quinze dezenas sorteadas. Dia de sorte R$ 150 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Timemania R$ 100 mil Acertar as sete dezenas sorteadas.

Como apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, nas casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

