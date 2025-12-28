Veja o que dá para comprar com R$ 1 bilhão da Mega da Virada

O vencedor da Mega da Virada deste ano pode garantir uma mudança de vida drástica ao arrecadar o prêmio de R$ 1 bilhão. O sorteio tem mobilizado apostadores de diversas partes do Brasil, que podem comprar um bilhete até às 20h do dia 31 de dezembro.

Os números serão sorteados às 22h pela Caixa Econômica Federal. Com esse montante, o vencedor pode comprar um apartamento em qualquer cidade do mundo; adquirir uma mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos; ou comprar uma casa de campo no interior da Itália, ou da França.

Também é possível custear uma graduação completa nas melhores universidades de ensino, como Oxford, Stanford e Cambridge; viajar para qualquer lugar que desejar e até adquirir seu próprio jatinho.

Lista do que comprar com R$ 1 bilhão

Apartamentos e casas

Para aqueles que sonham com uma casa própria, o valor do prêmio da Mega da Virada não apenas garantiria um lar, como seria possível adquirir cerca de 200 apartamentos de aproximadamente R$ 5 milhões cada.

Esses imóveis estão disponíveis em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Já para quem quer morar longe, também é possível adquirir uma mansão em Beverly Hills, nos Estados Unidos, bairro conhecido por abrigar celebridades de Hollywood.

Em Los Angeles, os imóveis de luxo podem custar até R$ 250 milhões, a depender da localização do tamanho. Então quem gosta de filme, talvez possa ser divertido acordar e dar de cara com Emma Stone, Ryan Gosling ou Tom Hanks.

Legenda: Valor garante a compra de casas e apartamentos confortáveis e elegantes. Foto: Shutterstock/Allison H. Smith.

Já para quem prefere uma vida mais reservada, com esse valor, é possível comprar uma chácara ou vinícola histórica na Toscana, na Itália, na vibe do filme "Me chame pelo seu nome" ou no interior da França, como aquelas dos clássicos filmes franceses.

Alguns artistas e empresários famosos possuem propriedades rurais de luxo que custam entre R$ 30 e R$ 100 milhões.

Carros, aviões e jatinhos de luxo

Considerando a média dos valores de mercado, o prêmio também poderia garantir a compra de mais de 20 mil carros populares.

Já para quem sonha em ter uma Ferrari ou Lamborghini, que custam entre R$ 4 e 6 milhões cada, daria para comprar cerca de 200 carros.

Legenda: O vencedor pode adquirir uma Ferrari com facilidade. Foto: Shutterstock/JoshBryan.

Os amantes de aeronaves conseguiriam adquirir diversos jatos executivos de alto padrão, helicópteros e diversos jatinhos particulares. Os modelos menores, conhecidos como very light jets, podem sair por R$ 15 a R$ 40 milhões cada.

Investimentos e renda vitalícia

Quem gosta de garantir uma segurança financeira, com medo de se tornar uma daquelas histórias de pessoas que enricaram e perderam tudo, é possível aplicar o valor em investimentos seguros.

O prêmio pode render milhões por mês sem ser preciso tocar no valor principal. Ou seja, então mesmo que o vencedor gaste com imóveis internacionais, carros de luxo e educação de elite, ainda sobraria dinheiro para si e para suas futuras gerações.

Hospitais, escolas e instituições filantrópicas

Para quem pretende tornar o mundo um lugar melhor a partir do dinheiro recebido, é possível construir escolas, hospitais de pequeno porte e contribuir financeiramente com instituições filantrópicas já existentes.

Também é possível criar sua própria organização e doar o dinheiro para causas sociais que sejam do interesse da pessoa, como saúde mental, câncer, meningite.

Educação e universidade

O prêmio da Mega da Virada também cobre facilmente o custo de estudar nas melhores universidades do mundo. Uma graduação na Universidade de Oxford, no Reino Unido, por exemplo, custa entre £ 35 mil e £ 45 mil por ano para estudantes internacionais, dependendo do curso.

Legenda: O prêmio lhe garantiria o privilégio de estudar em universidades de elite. Foto: Shutterstock/JosephWGallagher.

O custo total de estudo, incluindo as taxas acadêmicas, custam cerca de R$ 1,1 milhão. Um valor muito pequeno e completamente acessível para o preço total.

Obras de arte

Com R$ 1 bilhão, ainda seria possível investir no mercado de arte internacional de alto luxo.

Legenda: Obra de Frida poderia ser adquirida. Foto: Reprodução.

Por esse valor, um comprador poderia tentar adquirir obras, como "El Sueño" (La cama), de Frida Kahlo, que foi negociada em leilão por cerca de R$ 292,6 milhões.