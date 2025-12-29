Confira calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026

O Abono Salarial PIS/Pasep 2026 começará a ser a pago a partir de 15 de fevereiro. Os trabalhadores nascidos no mês de janeiro serão os primeiros a serem contemplados com os valores.

A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com o auxílio, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

Em 2025, o benefício já liberou um total de R$ 30,7 bilhões para o pagamento de 26,3 milhões de trabalhadores, que podem sacar os valores até esta segunda-feira (29). Após essa data, o valor fica disponível por um período de 5 anos, inclusive para os dependentes do beneficiário.

Calendário PIS/Pasep 2026

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 15 de fevereiro Fevereiro 15 de março Março e Abril 15 de abril Maio e Junho 15 de maio Julho e Agosto 15 de junho Setembro e Outubro 15 de julho Novembro e Dezembro 15 de agosto

Quem tem direito ao Abono Salarial

O Abono Salarial é um benefício anual, previsto no artigo 239 da Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Ele é assegurado aos trabalhadores que preencham os seguintes requisitos no ano-base:

Remuneração: Ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP.

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP. Atividade: Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias.

Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias. Cadastro: Estar cadastrado no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos, contados a partir do primeiro emprego em empregador contribuinte.

Onde sacar o PIS/Pasep

O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.

Na Caixa, o valor é geralmente pago por:

Crédito em conta-corrente ou poupança;

Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.

Já no Banco do Brasil, o pagamento ocorre por: