Confira calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026
Saiba quando será depositado o abono salarial no próximo ano e quem tem direito.
O Abono Salarial PIS/Pasep 2026 começará a ser a pago a partir de 15 de fevereiro. Os trabalhadores nascidos no mês de janeiro serão os primeiros a serem contemplados com os valores.
A estimativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) é que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados com o auxílio, totalizando R$ 33,5 bilhões em pagamentos.
Em 2025, o benefício já liberou um total de R$ 30,7 bilhões para o pagamento de 26,3 milhões de trabalhadores, que podem sacar os valores até esta segunda-feira (29). Após essa data, o valor fica disponível por um período de 5 anos, inclusive para os dependentes do beneficiário.
Calendário PIS/Pasep 2026
|Nascidos em
|Recebem a partir de
|Janeiro
|15 de fevereiro
|Fevereiro
|15 de março
|Março e Abril
|15 de abril
|Maio e Junho
|15 de maio
|Julho e Agosto
|15 de junho
|Setembro e Outubro
|15 de julho
|Novembro e Dezembro
|15 de agosto
Quem tem direito ao Abono Salarial
O Abono Salarial é um benefício anual, previsto no artigo 239 da Constituição Federal, com valor máximo de um salário mínimo. Ele é assegurado aos trabalhadores que preencham os seguintes requisitos no ano-base:
- Remuneração: Ter recebido, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal de empregadores que contribuem para o PIS ou PASEP.
- Atividade: Ter exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 dias.
- Cadastro: Estar cadastrado no PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos, contados a partir do primeiro emprego em empregador contribuinte.
Onde sacar o PIS/Pasep
O pagamento do benefício é realizado pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, conforme o tipo de vínculo do trabalhador.
Na Caixa, o valor é geralmente pago por:
- Crédito em conta-corrente ou poupança;
- Conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.
Quem não tem conta pode sacar em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondente bancário Caixa Aqui e outros canais.
Já no Banco do Brasil, o pagamento ocorre por:
- Crédito em conta bancária;
- Transferência via Pix ou TED;
- Saque presencial em agências, no caso de não correntistas.