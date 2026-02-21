Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Escrito por
Mariana Lemos mariana.lemos@svm.com.br
Negócios
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Legenda: Número de novos corretores no Ceará vem crescendo desde 2020.
Foto: Fabiane de Paula.

O recorde de vendas no mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza tem reflexos na cadeia da construção civil. Uma das áreas impactadas é o setor de corretagem, que tem se desenvolvido nos últimos anos no Ceará.

O número de novos corretores no Ceará cresceu mais de 176% em seis anos, segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci). 

Em 2020, o Ceará ganhou 761 profissionais ativos no setor. Já em 2025, foram mais de 2 mil novos corretores. Houve crescimento tanto em profissionais que montam a própria empresa, como em corretores que atuam individualmente, como pessoa física. 

São 16.283 corretores ativos em todo o território cearense.

O segmento que mais atrai profissionais é o de venda de imóveis, bem à frente dos corretores voltados para aluguel ou avaliação de imóveis, comenta Sebastião Moraes, segundo diretor-secretário do Creci Ceará.

Há uma grande concorrência no ramo de moradias econômicas, principalmente com o crescimento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. 

“Existe um grande mercado trabalhando nesse setor, que aí vai por volume. A pessoa tem que vender muitas unidades para ganhar mais, existe a questão do crédito, que muitas vezes não é aprovado”, explica. 

Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), em 2025, o mercado imobiliário movimentou R$ 8,8 bilhões. Fortaleza concentrou as vendas, principalmente, em imóveis de luxo e econômicos.  

MERCADO DE LUXO SE TORNA CADA VEZ MAIS COMPETITIVO

Outro mercado competitivo é o de corretagem de imóveis de luxo, que exige maior conhecimento de mercado e experiência. “Não tem mercado fácil. O corretor que vai se destacar é aquele que tem condições de fazer um bom trabalho de captação de clientes, de imóveis”, aponta Sebastião Moraes. 

O crescimento do mercado tem estimulado os profissionais a se especializarem cada vez mais, avalia Mozart Farias, corretor focado em imóveis de alto padrão. 

“O comprador está mais informado, compara muito, pesquisa, pede prova, quer segurança e isso abre espaço para quem trabalha com método, dados e presença digital consistente”, avalia.

Como comprar um imóvel se tornou mais rápido, o corretor também tem o desafio de acelerar o processo de triagem e investir em tecnologias, como drones e inteligência artificial. 

Veja também

teaser image
Negócios

Novas regras do abono salarial deixam 8,2 mil trabalhadores sem benefício no Ceará; veja o que muda

teaser image
Negócios

Duas cidades cearenses vão receber três novos hotéis com 700 quartos; veja locais

teaser image
Negócios

BTG pactual anuncia aquisição de 48% de fintech cearense; conheça empresa

“O que me puxou de vez foi perceber que imóvel não é só 'venda': é projeto de vida para famílias e estratégia patrimonial para investidores. Me especializei para entregar clareza, padrão construtivo e timing de compra”, aponta. 

DEMANDA POR JOVENS NO INÍCIO DA CARREIRA E PROFISSIONAIS EM TRANSIÇÃO

Com o mercado aquecido, também subiu exponencialmente a procura pelo curso de transações imobiliárias, formação necessária para se tornar corretor.

A Apoena, principal instituição dessa formação no Ceará, estima crescimento acumulado de 200% na procura pelo curso desde 2021.

“A expansão e profissionalização do mercado imobiliário, com clientes mais exigentes e compras mais técnicas, é um dos principais motivos de aumento da procura. Não podemos deixar de considerar também a busca por mobilidade de carreira e renda variável”, comenta Eduardo Dias, diretor-executivo da Apoena. 

Ele aponta que muitos profissionais veem um caminho rápido na profissão para potencializar os ganhos, mas alerta que é preciso se dedicar aos conhecimentos técnicos e comerciais. 

Nos últimos anos, a instituição tem recebido um perfil de alunos misto: jovens adultos, que buscam uma primeira profissão com alta possibilidade de crescimento, e profissionais em transição, muitas vezes vindo de comércio, atendimento e áreas autônomas.

“Recebemos muitos advogados, engenheiros e administradores que enxergam no mercado imobiliário uma oportunidade estratégica de ampliar renda, diversificar atuação ou empreender paralelamente à profissão principal”, aponta. 

Mesmo com o atual desempenho do mercado imobiliário cearense, os novos profissionais devem estar preparados para períodos de baixa nas vendas, pondera Sebastião Moraes, executivo do Creci Ceará.

Tem que saber que é atravessar esses momentos. Pegar a maré boa, guardar um pouco do que ganha. Essa é a gangorra do mercado imobiliário.
Sebastião Moraes
executivo do Creci

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Reunião internacional de líderes e representantes de diferentes países tomando decisões importantes em uma sala de convenções com decoração elegante, flores na mesa e painel de vídeo ao fundo.
Negócios

Brasil e Índia firmam acordo para explorar minerais de alta tecnologia

O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

Geovana Almeida*
Há 1 hora
Foto de prédios residenciais em Fortaleza, para ilustrar uma matéria sobre crescimento do número de novos corretores de imóveis.
Negócios

Venda de imóveis de luxo e econômicos faz número de corretores mais que dobrar no Ceará

Área tem atraído recém-ingressos no mercado de trabalho e profissionais em transição de carreira.

Mariana Lemos
Há 1 hora
Time de coordenadores da AJE Fortaleza.
Victor Ximenes

AJE Fortaleza reúne lideranças empresariais na Assembleia

Victor Ximenes
21 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Quarenta sindicatos unidos pela Feira da Indústria Fiec

Maior exposição do setor industrial do Ceará ocupará, nos dias 9 e 10 de março, todos os espaços do Centro de Eventos

Egídio Serpa
21 de Fevereiro de 2026
Imagem de trabalhador colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

​Ceará registra a menor taxa de desemprego da história com 3,7 milhões de ocupados

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo IBGE.

Redação e Agência Brasil
20 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2890 – Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 4,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2890 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3617, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2927 de hoje, sexta-feira, 20/02; prêmio é de R$ 2,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2927 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,2 milhões.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 813 - Sorteio de sexta-feira, 20/02; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 813 em 20/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6957, desta sexta-feira (20/02); prêmio é de R$ 9,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
20 de Fevereiro de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Automóvel

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra prédios no centro de fortaleza
Negócios

Programa Habitacional de Fortaleza mira PPP de R$ 170 milhões para mil apartamentos em dois bairros

Foco será a área central da cidade e público-alvo são pessoas de baixa-renda.

Paloma Vargas
20 de Fevereiro de 2026
Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Papo Carreira

FAB abre edital para profissionais de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 13 de março.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Candidatos CNU 2025.
Papo Carreira

CNU 2025: governo divulga listas de classificação; veja como conferir

As listas definem quem segue concorrendo às vagas ofertadas e quem ocupa a lista de espera.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Oficina na Vila das Artes.
Papo Carreira

Vila das Artes oferta 95 vagas em oficinas circenses gratuitas

Podem se candidatar pessoas a partir dos 16 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Invasão de terras: Elmano resolve questão do Jaguaribe-Apodi

Irrigantes do Dija e assentados da reforma agrária chegam a acordo mediado pelo governador. Problema durava havia 10 anos

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

Cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
imagem mostra boeing 737 da gol com a pintura do mercado livre pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza bate recorde ao movimentar 50 mil toneladas de cargas em 2025

Igor Pires
20 de Fevereiro de 2026
bitcoin
Victor Ximenes

Mais cearenses compram Bitcoin após forte desvalorização da criptomoeda

Criptomoeda mais famosa do planeta registrou sua maior desvalorização diária desde 2022.

Victor Ximenes
20 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

O escândalo do Banco Master e o exemplo que vem da Inglaterra

A Polícia de Londres prendeu ontem o irmão do Rei Charles, acusado de traição à pátria. O monarca disse: “As autoridades têm o apoio da família real.”

Egídio Serpa
20 de Fevereiro de 2026
Ministro falando ao microfone.
Negócios

Brasil vai regulamentar salvaguardas para todos os acordos internacionais, diz Alckmin

A regulamentação ocorre em meio à ampliação da rede de acordos do Mercosul.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Fachada da Receita Federal.
Negócios

Receita exonera auditor alvo de operação da PF sobre vazamento de dados de ministros do STF

Paralelo a isso, Moraes mandou presidente da Unafisco depor após críticas a operação.

Agência Brasil
19 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra um estudante segurando o cartão do pé-de-meia.
Papo Carreira

Veja o calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Os pagamentos são feitos com base no mês em que a escola envia os dados de frequência.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6956, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 8,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3616, desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1178 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2974 desta quinta-feira (19/02); prêmio é de R$ 72,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2357 de hoje, 19/02; prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
19 de Fevereiro de 2026
Caminhão com carga irregular de tecidos.
Negócios

PRF e Sefaz apreendem mais de 30 toneladas de tecidos irregulares em Itaitinga

O condutor do caminhão foi detido em flagrante por falsificação de documento público.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas de perfil. É um homem de meia idade, de barba rala grisalha e cabelo da mesma cor.
Papo Carreira

Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O Projeto de Lei que trata do assunto foi enviado para análise da Assembleia Legislativa.

Luana Severo
19 de Fevereiro de 2026