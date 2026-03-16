Bolsa Família: confira calendário de pagamento para março de 2026
Pagamento é disponibilizado nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de março começam nesta quarta-feira (18) e seguem até o dia 31. Aqueles com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 serão os primeiros a receber.
Em cada mês, o dinheiro é disponibilizado nos últimos dez dias úteis de forma escalonada. A única exceção é dezembro, quando os pagamentos são adiantados.
Vale lembrar que para saber a data que vai receber, o beneficiário deve verificar o último número do NIS, disponível no cartão do programa.
Veja também
Confira o calendário do Bolsa Família para março de 2026:
- Final do NIS: 1 - pagamento em 18/3
- Final do NIS: 2 - pagamento em 19/3
- Final do NIS: 3 - pagamento em 20/3
- Final do NIS: 4 - pagamento em 23/3
- Final do NIS: 5 - pagamento em 24/3
- Final do NIS: 6 - pagamento em 25/3
- Final do NIS: 7 - pagamento em 26/3
- Final do NIS: 8 - pagamento em 27/3
- Final do NIS: 9 - pagamento em 30/3
- Final do NIS: 0 - pagamento em 31/3
Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:
- Abril: de 16/4 a 30/4;
- Maio: de 18/5 a 29/5;
- Junho: de 17/6 a 30/6;
- Julho: de 20/7 a 31/7;
- Agosto: de 18/8 a 31/8;
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Como sacar o Bolsa Família?
É possível sacar o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Federal, Caixa Tem, Internet Banking ou em uma agência da Caixa. Há também a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Segundo a instituição, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais, por meio da função de débito.
Cadastro deve ser atualizado
Para evitar a perda do benefício, o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.
A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada vão precisar emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.
Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.