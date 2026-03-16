Bolsa Família: confira calendário de pagamento para março de 2026

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de março começam nesta quarta-feira (18) e seguem até o dia 31. Aqueles com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 serão os primeiros a receber.

Em cada mês, o dinheiro é disponibilizado nos últimos dez dias úteis de forma escalonada. A única exceção é dezembro, quando os pagamentos são adiantados.

Vale lembrar que para saber a data que vai receber, o beneficiário deve verificar o último número do NIS, disponível no cartão do programa.

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Confira o calendário do Bolsa Família para março de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 18/3

pagamento em Final do NIS: 2 - pagamento em 19/3

pagamento em Final do NIS: 3 - pagamento em 20/3

pagamento em Final do NIS: 4 - pagamento em 23/3

pagamento em Final do NIS: 5 - pagamento em 24/3

pagamento em Final do NIS: 6 - pagamento em 25/3

pagamento em Final do NIS: 7 - pagamento em 26/3

pagamento em Final do NIS: 8 - pagamento em 27/3

pagamento em Final do NIS: 9 - pagamento em 30/3

pagamento em Final do NIS: 0 - pagamento em 31/3

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é: