Quais são as 10 cidades com menor potencial de consumo do Ceará?

Granjeiro, no Cariri cearense, é a cidade com o menor potencial de consumo do Estado. Conforme dados da pesquisa IPC Maps 2026, os granjeirenses podem movimentar R$ 94 milhões a partir do consumo de bens e serviços.

Segundo as informações disponibilizadas pelo IPC Maps 2026, o município até melhorou a posição nacionalmente, mas mantém-se como a única das 184 cidades cearenses com potencial de consumo dos cerca de 4,8 mil moradores abaixo de R$ 100 milhões.

O município tem a menor população do Estado e o menor Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Logo após Granjeiro, aparece Potiretama, no Vale do Jaguaribe. O potencial de consumo do município chegou a R$ 109 milhões. Baixio, no Centro-Sul, vem com o terceiro menor indicador, acumulando R$ 117 milhões.

Ao todo, o Ceará tem 150 municípios com potencial de consumo abaixo de R$ 1 bilhão. Fortaleza tem, disparadamente, o maior indicador do Estado e o sétimo do País, com mais de R$ 91 bilhões.

Confira a lista:

Os 10 municípios cearenses com menor potencial de consumo em 2026 Posição estadual Município Potencial de consumo (em R$) 184º Granjeiro R$ 94 milhões 183º Potiretama R$ 109 milhões 182º Baixio R$ 117 milhões 181º Guaramiranga R$ 119 milhões 180º General Sampaio R$ 127 milhões 179º Ereré R$ 127 milhões 178º São João do Jaguaribe R$ 132 milhões 177º Pacujá R$ 133 milhões 176º Umari R$ 137 milhões 175º Tarrafas R$ 139 milhões

Baixa população está relacionada com potencial de consumo menor, diz especialista

O economista Alex Araújo faz uma correlação entre o baixo potencial de consumo dos municípios com a população. Nenhum deles tem mais do que 7,4 mil habitantes, o que estimula um menor poder de compra em comércio e serviços.

"Os estudos de potencial de consumo normalmente se utilizam de dados como população, PIB municipal, emprego formal, volume de transferências (aposentadorias, Bolsa Família etc.), de modo a estimar a renda familiar e, portanto, o consumo potencial", expõe.

Para o especialista, o índice do IPC Maps 2026 traz "apenas uma dimensão da desigualdade", respaldada pela desigualdade regional nas cidades do Estado.

"Existe uma enorme desigualdade de renda no Ceará, com maior concentração de famílias ricas em Fortaleza e em Eusébio", classifica.

Ele trata Guaramiranga como exceção, pois afirma que o índice não consegue captar com clareza o elevado grau de informalidade no município, característica de municípios essencialmente turísticos.

"Como há grande informalidade, provavelmente, os dados não refletem a realidade econômica do potencial de consumo de lá", pontua.