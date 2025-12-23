Diário do Nordeste
Veja o ranking das 10 cidades mais pobres do Ceará, com base no PIB

Riqueza somada dessas cidades é menor do que o PIB de Santa Quitéria.

Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Foto que contém a vista aérea de Granjeiro a partir do Açude do Junco.
Legenda: Granjeiro é o município com a menor população do Ceará e também com o menor PIB do Estado.
Foto: Prefeitura Municipal de Granjeiro/Divulgação.

Granjeiro, no Cariri cearense, foi o município do Estado com o menor Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, conforme dados atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento do PIB dos Municípios, divulgado na última sexta-feira (19), Granjeiro teve PIB em 2023 de R$ 67,4 milhões. Ainda que represente uma alta de 20% em relação ao ano anterior, a cidade se mantém como a menor riqueza municipal do Estado.

Granjeiro tem a menor participação no PIB do Estado desde 2002, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o município é ainda o que tem a menor população no território cearense.

Na sequência aparece Baixio, na divisa com a Paraíba, no Centro-Sul cearense. No comparativo com 2022, o município perdeu uma posição e agora tem o segundo menor PIB do Ceará. Com crescimento de 4% em um ano, a cidade teve PIB em 2023 de R$ 72,4 milhões.

Veja o ranking dos 10 municípios com os menores PIBs do Ceará em 2023:

  1. Granjeiro: R$ 67,4 milhões;
  2. Baixio: R$ 72,4 milhões;
  3. Pacujá: R$ 81,2 milhões;
  4. Senador Sá: R$ 82,2 milhões;
  5. Umari: R$ 85,6 milhões;
  6. Moraújo: R$ 86 milhões;
  7. Arneiroz: R$ 88 milhões;
  8. Altaneira: R$ 92,1 milhões;
  9. General Sampaio: R$ 97,4 milhões;
  10. Antonina do Norte: R$ 101,1 milhões.

Região Metropolitana de Sobral aparece com destaque no mapa

Para elaborar o PIB municipal, o IBGE calcula a soma de todos os bens e serviços produzidos em cada localidade, com base em diferentes indicadores econômicos e tributários.

Esse método pode gerar distorções dentro de uma mesma Região Metropolitana. No Ceará, que possui três regiões metropolitanas (Fortaleza, Cariri e Sobral), a cidade polo da Região Norte figura entre os maiores PIBs do Estado, com valor superior a R$ 6,5 bilhões.

Em contrapartida, três dos 18 municípios da região de Sobral aparecem entre os 10 com os menores PIBs do Ceará. São elas: Pacujá, Senador Sá e Moraújo. 

De modo geral, a lista dos menores PIBs do Estado contempla municípios mais distantes de Fortaleza, a maior economia do Ceará e do Nordeste

PIB dos 10 municípios menos ricos do Ceará representa menos de 1% do PIB de Fortaleza

Em efeitos comparativos, as menores riquezas cearenses apresentam um abismo na comparação com o PIB de outros municípios mais abastados.

No caso de Granjeiro, a soma de todas as riquezas produzidas na cidade corresponde a uma fatia de apenas 0,07% do PIB de Fortaleza, de R$ 86,9 bilhões em 2023. 

Quando são somados todos os PIBs dos 10 municípios cearenses com os menores resultados, eles totalizam R$ 853,5 milhões. Esse valor é abaixo do PIB de Santa Quitéria, 37ª maior riqueza do Estado, que alcançou R$ 859,2 milhões em 2023.

No comparativo com Fortaleza, os R$ 853,5 milhões representa somente 0,98% do PIB da Capital, o 12º maior do País.

 

 

