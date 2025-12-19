Além de Fortaleza, quais cidades têm os maiores PIBs do Ceará? Veja ranking 

Os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza concentram as maiores riquezas do Ceará. A região abrange sete das 10 principais cidades no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Fortaleza segue na dianteira, também na liderança do PIB das cidades do Nordeste. Os indicadores municipais foram divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com referência ao ano de 2023.

A Capital tem PIB de R$ 86 bilhões, com uma evolução de 18% em relação a 2021, e participação de 5,07% do Produto Interno Bruto do Nordeste.

Em seguida aparece o município de Maracanaú, com PIB avaliado em R$ 13,5 bilhões. A cidade é a única cearense, além da Capital, entre as 20 maiores riquezas do Nordeste.

Apesar da vice-liderança, Maracanaú está entre os 30 municípios brasileiros que mais perderam participação em relação ao PIB brasileiro.

Caucaia (R$ 9,8 bilhões), São Gonçalo do Amarante (R$ 6,9 bilhões) e Sobral (R$ 6,5 bilhões) completam a lista de cinco municípios mais ricos do Estado, sendo o último o único representante da Região Norte na lista.

VEJA O RANKING DE MAIORES PIBs DO CEARÁ

Fortaleza - R$ 86,9 bilhões Maracanaú - R$ 13,5 bilhões Caucaia - R$ 9,8 bilhões São Gonçalo do Amarante - R$ 6,9 bilhões Sobral - R$ 6,5 bilhões Juazeiro do Norte - R$ 6,4 bilhões Eusébio - R$ 4,9 bilhões Aquiraz - R$ 4,8 bilhões Horizonte - R$ 2,9 bilhões Itapipoca - R$ 2,5 bilhões

Juazeiro do Norte é o único município do Cariri entre as maiores riquezas cearenses, com riquezas avaliadas em R$ 6 bilhões.

Itapipoca, no litoral oeste, é a terceira cidade fora da região metropolitana que integra o ranking. Trata-se da única cidade que não estava na lista dos maiores PIBs nas duas edições anteriores.

Iguatu e Crato figuraram na 10º posição entre as cidades mais ricas em 2022 e 2021, respectivamente, mas foram ultrapassadas.

FORTALEZA VEM PERDENDO PARTICIPAÇÃO

O PIB de Fortaleza representa 37% de tudo que é produzido no Ceará. Apesar da grande relevância, as capitais vêm perdendo participação, com uma decentralização da produção.

Em 2002, por exemplo, o PIB de Fortaleza era equivalente a 46% do cearense. O IBGE destaca que Porto Velho e Maceió foram as duas únicas capitais a ganharem participação, impulsionadas pelas hidrelétricas e indústrias de transformação, respectivamente.

O PIB municipal é calculado a partir da soma de todos os bens e serviços produzidos, com base em diversos indicadores econômicos e tributários.

VEJA O PIB DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ