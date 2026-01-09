Ceará recebe R$ 181,17 mi em devolução de descontos indevidos do INSS

O Governo Federal alcançou, nesta semana, a marca de R$ 2,84 bilhões pagos no acordo de ressarcimento a 4,1 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. No Ceará, os pagamentos já somam R$ 181,17 milhões, beneficiando 274.626 segurados que tiveram descontos associativos indevidos identificados em benefícios.

Os valores são depositados diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação (IPCA), sem necessidade de ação judicial.

A iniciativa é conduzida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e integra um acordo nacional para reparar descontos realizados sem autorização entre março de 2020 e março de 2025.

DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS

AC | 25.694 | R$ 19,42 milhões

AL | 94.435 | R$ 62,55 milhões

AM | 71.300 | R$ 55,40 milhões

AP | 14.469 | R$ 11,89 milhões

BA | 406.556 | R$ 266,19 milhões

CE | 274.626 | R$ 181,17 milhões

DF | 40.955 | R$ 29,12 milhões

ES | 81.408 | R$ 48,86 milhões

GO | 100.404 | R$ 67,74 milhões

MA | 229.257 | R$ 163,18 milhões

MG | 436.365 | R$ 289,66 milhões

MS | 59.248 | R$ 42,08 milhões

MT | 53.584 | R$ 40,46 milhões

PA | 167.245 | R$ 131,19 milhões

PB | 131.164 | R$ 77,87 milhões

PE | 214.960 | R$ 149,78 milhões

PI | 85.766 | R$ 56,64 milhões

PR | 139.573 | R$ 82,35 milhões

RJ | 296.067 | R$ 206,62 milhões

RN | 138.711 | R$ 93,95 milhões

RO | 24.669 | R$ 14,68 milhões

RR | 8.588 | R$ 7,57 milhões

RS | 184.532 | R$ 111,96 milhões

SC | 98.867 | R$ 60,44 milhões

SE | 53.470 | R$ 32,82 milhões

SP | 712.247 | R$ 517,67 milhões

TO | 34.344 | R$ 26,93 milhões

TOTAL: 4,17 milhões | R$ 2,84 bilhões

No contexto do Nordeste, o Ceará se destaca entre os estados com maior volume de recursos devolvidos no acordo de ressarcimento do INSS, com R$ 181,17 milhões pagos a 274.626 aposentados e pensionistas.

O montante coloca o estado à frente de unidades como Pernambuco (R$ 149,78 milhões), Maranhão (R$ 163,18 milhões), Rio Grande do Norte (R$ 93,95 milhões) e Paraíba (R$ 77,87 milhões), ficando atrás apenas da Bahia, que lidera a região em valores absolutos.

Prazo para contestar

O prazo para contestar descontos indevidos vai até 14 de fevereiro de 2026. Após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento seguirá disponível para quem tiver direito.

Quem pode aderir

Podem participar do acordo:

Beneficiários que contestaram os descontos e não receberam resposta da entidade em até 15 dias úteis;

Quem recebeu resposta irregular, como assinaturas falsificadas ou áudios em substituição a comprovantes válidos;

Quem teve descontos entre março de 2020 e março de 2025;

Beneficiários com processo judicial em andamento, desde que ainda não tenham recebido os valores (é necessário desistir da ação para aderir).

Como funciona

Contestar o desconto: pelo aplicativo "Meu INSS", "Central 135" ou agências dos Correios (até 14/02/2026).

Aguardar a resposta da entidade: prazo de até 15 dias úteis;

Sem resposta: o sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo.

Resposta irregular: a adesão também é liberada quando há indícios de "irregularidade"

Aderir ao acordo: pelo "Meu INSS" ou "Correios".

No aplicativo: