Arthur Frota lança livro sobre como escalar negócios com estratégia e processos

O empresário cearense Arthur Frota (@arthurfrota), fundador da Tallos, lançou seu primeiro livro, “Enquanto uns falam, outros escalam: de que lado você quer ficar?”, publicado pela Editora Gente, na noite da última terça-feira (10), no Shopping Iguatemi Bosque.

O evento reuniu empresários, empreendedores e convidados, que puderam conhecer de perto a trajetória e o método aplicado na construção da empresa, criada com recursos limitados e que se tornou uma das principais plataformas de atendimento digital do Brasil, culminando em uma venda histórica de nove dígitos.

A obra de Arthur Frota registrou o maior volume de vendas já alcançado por um livro no dia de lançamento no local, tradicional ponto de lançamentos literários da capital cearense. O livro pode ser adquirido nas livrarias e na Amazon.

Metodologia baseada em experiência

Na obra, Arthur compartilha os aprendizados que o levaram da garagem à venda da Tallos. Mais do que narrar uma história de sucesso, o livro apresenta um modelo prático de crescimento empresarial, construído a partir de experiências reais vividas ao longo da jornada empreendedora.

Legenda: O autor possui uma trajetória consolidada no mercado da tecnologia Foto: Gabriel Rissi

O conteúdo detalha o Método ESCALE, estruturado em seis pilares: Estratégia, Sistema e Sistematização, Cultura, Aquisição, Liderança e Execução. Segundo o autor, o modelo foi desenvolvido na prática, durante os diferentes ciclos de crescimento da empresa, exigindo ajustes constantes, decisões estratégicas e disciplina na execução.

“Não é teoria nem empreendedorismo de palco. É execução. Construir uma empresa do zero exige disciplina, clareza estratégica e consistência diária. O livro nasce da pergunta que mais ouvi ao longo dos anos: qual foi o segredo?”, afirma.

Trajetória que inspira

Arthur iniciou sua trajetória na área de computação, desenvolvendo soluções tecnológicas e atuando em empresas do setor antes de fundar a Tallos. Criada com recursos limitados, a empresa cresceu de forma sustentável, consolidando uma cultura organizacional forte e um modelo de gestão disciplinado até se tornar a maior startup de SaaS do Ceará e uma das principais plataformas de atendimento digital do Brasil.

A venda da empresa, em uma transação de nove dígitos, tornou-se uma das maiores já registradas no ecossistema de inovação do estado e um caso de referência nacional de empresa construída no modelo bootstrap, ou seja, sem captação de recursos externos.

Após a venda da companhia, o empresário passou a investir e participar da construção de novos negócios, aplicando os mesmos princípios que nortearam a trajetória da Tallos.

Interessados podem adquirir o livro “Enquanto uns falam, outros escalam: de que lado você quer ficar?” em https://www.amazon.com.br/Enquanto-uns-falam-outros-escalam/dp/6555446978