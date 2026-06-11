Banco do Brasil abre agências mais cedo no Ceará para mutirão do Desenrola

O Banco do Brasil realiza de 15 e 19 de junho um mutirão de renegociação de dívidas no Ceará. Durante o período, as agências do banco no Estado abrirão uma hora mais cedo (portanto, às 9h), para atender clientes interessados em regularizar a situação financeira pelo programa Novo Desenrola Brasil, do Governo Federal.

A expectativa é beneficiar mais de 100 mil cearenses, com descontos que podem chegar a 90% e condições facilitadas de pagamento.

O banco atua nas quatro frentes do programa: Família, eixo voltado à renegociação de dívidas atrasadas e ao uso do FGTS para redução do endividamento; Fies, para crédito estudantil; Empresas, com foco em Pronampe e Procred; e Rural, direcionado ao agronegócio e à agricultura familiar.