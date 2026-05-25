Desenrola 2.0: saiba como usar o FGTS para renegociar dívidas

Trabalhadores já podem usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no Novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas lançado pelo Governo Federal. A modalidade, liberada nesta segunda-feira (25), permite que o cidadão utilize o saldo do benefício para quitar ou amortizar débitos renegociados com bancos.

Para usar o fundo, não é necessário comparecer presencialmente a uma agência, basta autorizar, diretamente pelo aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), que instituições financeiras consultem o saldo disponível e o utilizem no Desenrola Brasil. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

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Até quanto do FGTS pode ser usado?

Segundo as regras do programa, o trabalhador pode usar 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas. Também é possível utilizar recursos de contas ativas e inativas do fundo, dando preferência às inativas.

Na prática, cidadãos com saldo menor poderão acessar uma quantia proporcionalmente maior. Por exemplo, quem tem R$ 3 mil no FGTS poderá usar R$ 1 mil para abater ou quitar débitos no Desenrola, apesar de o saldo correspondente aos 20% ser R$ 600. Já quem possui R$ 10 mil poderá utilizar somente R$ 2 mil, dentro do limite de 20%.

Quem tem direito?

Podem utilizar o recurso quem tem saldo no FGTS, renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) e possuir dívidas vencidas elegíveis no cartão de crédito, cheque especial e/ou empréstimos.

Como autorizar o uso do FGTS pelo Desenrola?

Acesse o aplicativo FGTS; Informe CPF e senha do portal Gov.br; Na página inicial, selecione "Novo Desenrola Brasil"; Em seguida, clique em "Continuar"; Na próxima página, escolha "Autorizar instituição"; Então, aparecerá a mensagem de que você autoriza a consulta de seu saldo para quitar ou amortizar dívidas e que você está ciente de que a consulta não é pagamento de dívida; Selecione "Continuar"; Por fim, clique em "Entendi".

Como funciona a modalidade do FGTS no Desenrola 2.0

Somente após a renegociação da dívida dentro do programa será permitido o acesso aos recursos do fundo. Segundo o Governo Federal, a medida serve como uma proteção ao trabalhador, assegurando que as instituições financeiras ofereçam os descontos mínimos estabelecidos antes da utilização do dinheiro.

Conforme a Caixa Econômica Federal, após a consulta ao saldo e autorização, a liberação de acesso dos recursos aos bancos é válida por 90 dias e eles terão um prazo de cerca de 30 dias para formalizar os contratos com os cidadãos após concluírem a proposta e registrar as informações nos sistemas da Caixa.

Depois que o contrato for validado, a Caixa transferirá o valor do FGTS diretamente à instituição financeira, em vez de depositá-lo na conta do trabalhador. Aproximadamente R$ 8,2 bilhões do FGTS podem ser usados para renegociar dívidas por meio do programa, segundo estimativas.