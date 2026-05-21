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Novo Desenrola negociou R$ 10 bilhões em dívidas em menos de 20 dias, diz ministro

Segundo o ministro, Desenrola Fies registrou renegociação de 34 mil contratos.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
21 de Maio de 2026 - 18:32
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Legenda: O programa conta com uma mobilização de 90 dias para incentivar os brasileiros a renegociarem suas dívidas.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

O Desenrola Família, uma das frentes do Desenrola 2.0, lançado no dia 4 deste mês, negociou mais de R$ 10 bilhões em dívidas até o momento, de acordo com balanço preliminar apresentado pelo atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, na tarde desta quinta-feira (21). Mais de um milhão de operações por CPF desde o seu lançamento foram registradas.

“O total dentro da linha do Desenrola Família, total de operações refinanciadas por CPFs um milhão cento e trinta e quatro mil e quinhentas operações. O valor original das dívidas que já foram renegociadas é de R$ 10 bilhões – dívidas antigas que já não subsistem”, afirmou o gestor.

Ainda durante a coletiva, o ministro compartilhou dados sobre o Desenrola Fies, outra frente da atualização do programa de refinanciamento. 

“No dia 19 de maio, a quantidade de contratos renegociados do Fies foi de mais de 34 mil contratos. O valor original dessas operações que os estudantes do Fies tinham antigamente era de R$ 2,4 bilhões. Com o desconto médio de 80%, nós estamos falando de novas operações refinanciadas, nos termos do Desenrola, de R$ 410 milhões”, divulgou o gestor.

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SOBRE O DESENROLA 2.0

O programa conta com uma mobilização de 90 dias para incentivar os brasileiros a renegociarem suas dívidas e regularizarem sua situação financeira, e está estruturado em quatro frentes: Desenrola Famílias, Desenrola FIES, Desenrola Rural e Desenrola Empresas. 

A modalidade Desenrola Famílias, que desde o início deveria alcançar o maior número de pessoas, segundo o Governo Federal, concentra as principais condições de negociação.

“Com o Desenrola 2.0, brasileiros inadimplentes poderão renegociar seus débitos com descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor principal, além de juros limitados a 1,99% ao mês. O programa também prevê a possibilidade de utilização de até 20% do saldo do FGTS para a quitação das dívidas, benefício voltado a trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos”, comunicou o Executivo, no início do mês.

QUEM PODE E ATÉ QUANDO PARTICIPAR

Podem participar do programa os brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Para aderir ao novo Desenrola, os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras.

O programa oferece crédito para quitação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

As condições incluem:

  • Descontos de 30% a 90%;
  • Juros máximos de 1,99% ao mês;
  • Prazo de até 48 meses;
  • Até 35 dias para pagamento da primeira parcela;
  • Limite de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira (após descontos);
  • Garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).
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