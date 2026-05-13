Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Desenrola Fies inicia renegociação de dívidas nesta quarta-feira (13)

Programa oferece descontos de até 99% a estudantes inadimplentes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de entrada e saída visíveis em uma universidade.
Legenda: Governo estima que mais de 1 milhão de estudantes solicitem o refinanciamento de dívidas.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

O Desenrola Fies, programa destinado a estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, inicia a renegociação de débitos a partir desta quarta-feira (13). Segundo o Governo Federal, os valores poderão ser quitados com descontos de até 99%.

Estão aptos a participar do programa os alunos que tiveram contrato firmado até 2017 e em fase de amortização, ou seja, em fase de pagamento, em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

Só no Ceará, há atualmente 141,8 mil contratos ativos do Fies. Desse total, pouco mais de 74 mil estão inadimplentes há mais de três meses (52,2% do total), com dívidas que somam R$ 1,2 bilhão, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A Resolução CG-FIES nº 66, que estabelece os critérios para a renegociação das dívidas, foi publicada nessa terça-feira (12).

"Os estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola poderão renegociar débitos diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. A negociação deve ser realizada nos canais digitais dos bancos. Neste Desenrola, temos também condições especiais para quem paga em dia e quer aproveitar as condições para quitar sua dívida mais rápido: os adimplentes terão 12% de desconto para zerar os débitos”, afirmou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O Governo estima que mais de 1 milhão de estudantes solicitem o refinanciamento de dívidas.

Veja também

teaser image
Ceará

Fies 2026: guia completo para financiamento estudantil com o Enem

teaser image
Negócios

162 mil pessoas já renegociaram dívidas do Fies, indica Governo Federal

O que é o Desenrola Fies?

Lançado pelo Governo Federal em 4 de maio, o Desenrola Fies faz parte do Novo Desenrola Brasil. A ação visa ampliar o acesso ao crédito em melhores condições.

A medida, no entanto, não prevê a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil.

O Fies oferece o financiamento a estudantes de cursos de graduação. O programa é voltado para estudantes de menor renda que queiram ingressar no ensino superior, mas não foram contemplados com bolsas de estudo em instituições privadas. 

Com o Desenrola Fies, o Governo busca reduzir a inadimplência no programa e facilitar a regularização financeira dos estudantes, para permitir que retomem sua situação de crédito.

Quem pode participar do programa?

O Desenrola Fies oferece condições que variam de acordo com o perfil do estudante e tempo da dívida.

No caso dos débitos vencidos há mais de 90 dias, o estudante poderá optar pelo pagamento à vista, com desconto total de encargos e redução de até 12% do valor principal; ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.

Estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) por estarem em situação de vulnerabilidade social, no caso de terem débitos vencidos há mais de 360 dias, poderão obter desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, para quitação integral do saldo devedor.

Terão direito ao benefício os estudantes com cadastro no CadÚnico realizado até 4 de maio de 2026 e com informações atualizadas nos 24 meses anteriores. Já os débitos vencidos há mais de 360 dias poderão ser liquidados com desconto de até 77% do valor total consolidado, incluindo também o principal.

Para os estudantes em dia com os pagamentos ou com atrasos de até 360 dias, o programa também oferece a opção de quitação integral, com 12% de desconto sobre o saldo devedor. A medida visa facilitar o encerramento antecipado do contrato, garantindo uma redução direta no valor total devedor.

Veja passo a passo

  • Acesse o aplicativo do banco onde o seu contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil) no período entre 13 de maio e 31 de dezembro de 2026;
  • Solicite a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida;
  • Valide os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder;
  • Gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão;
  • Acompanhe a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto que contém obras na estação Praça da Sé da Linha Leste do Metrofor, em foto de 2021. Ao fundo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Linha Leste do Metrô de Fortaleza terá mais 3 estações; veja locais

Os pontos de parada são subterrâneos.

Luciano Rodrigues
Há 32 minutos
Imagem mostra grupo de pessoas caminhando em um corredor moderno com placas de entrada e saída visíveis em uma universidade.
Negócios

Desenrola Fies inicia renegociação de dívidas nesta quarta-feira (13)

Programa oferece descontos de até 99% a estudantes inadimplentes.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Os minerais do Ceara, de Virgílio Távora até hoje

Criada pelo governo Távora, a Secretaria de Minas e Energia desapareceu após haver descoberto a riqueza do subsolo cearense

Egídio Serpa
Há 2 horas
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Qual o impacto da reforma tributária no preço das passagens aéreas?

Igor Pires
Há 2 horas
Imagem de um grupo de jovens no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Conheça três lições que a Geração Z está dando aos líderes

Delania Santos
Há 2 horas
foto do presidente Lula vestindo terno azul, gesticulando com o dedo durante conversa, em ambiente com decoração colorida ao fundo.
Negócios

Lula anuncia fim da 'taxa das blusinhas', isentando cobrança sobre compras internacionais

Conforme o Governo, a partir desta quarta-feira (13), compras de até US$ 50 estarão isentas de imposto federal.

Redação
12 de Maio de 2026
imagem de balcão de açougue com pedaços de carne crua expostos para matéria sobre União Europeia suspender autorização para carne do Brasil e outros produtos animais por falta de garantias sanitárias.
Negócios

União Europeia exclui Brasil da lista de países aptos a exportar carne e outros itens para a região

Medida vale a partir de setembro. UE argumenta que País não comprovou controle de uso de antimicrobianos na pecuária.

Agência Brasil e Redação
12 de Maio de 2026
Foto de pessoa segurando cédulas de 100 200 e 20 reais para matéria sobre dinheiro esquecido no Banco Central.
Negócios

BC aponta R$ 10,5 bilhões 'esquecidos' em bancos; dinheiro pode ir para o Desenrola

Saiba como resgatar "dinheiro esquecido" no Banco Central.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da Tok&Stok, uma loja de móveis e decoração para casa, com grande sinalização verde e portas de vidro que revelam os produtos expostos no interior.
Negócios

Grupo Toky entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 1,11 bilhão

Empresa busca evitar a liquidez das atividades e proteger o emprego dos funcionários.

Redação
12 de Maio de 2026
Fachada da sede do Detran Ceará, com placa azul “DETRAN‑CE Sede” em primeiro plano, estrutura coberta ao fundo e carros passando pela via ao lado, em área arborizada.
Auto

Leilão do Detran-CE tem lotes com carros, motos e sucatas a partir de R$ 50; veja detalhes

Itens estarão disponíveis para vistoria em Camocim nesta terça-feira (12).

Redação
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Urânio e fosfato de Itataia: projeto pronto. Falta licença ambiental

Empreendimento reduzirá importações brasileiras de fertilizantes e dará autossuficiência em urânio ao Brasil

Egídio Serpa
12 de Maio de 2026
Egídio Serpa

O cearense descobre as saborosas virtudes da carne suína

Suinocultura do Ceará cresce graças ao melhoramento genético do rebanho e aos investimentos que também se fazem em modernos frigoríficos

Egidio Serpa
12 de Maio de 2026
Negócios

Cresce Ceará promove debate sobre agronegócio em Fortaleza no dia 21 de maio

Encontro reúne lideranças para discutir gargalos e oportunidades no agronegócio cearense

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Elbia Gannoum, presidente da Abeeólica, mulher sentada em ambiente interno conversa enquanto gesticula com as mãos. Ela veste blusa roxa e acessórios, e está em um espaço com móveis e decoração ao fundo, com expressão atenta durante a fala.
Negócios

Cortes de energia causam prejuízo de R$ 749 milhões ao setor eólico e solar no Ceará

A presidente da Abeeólica, Elbia Gannoum, esteve em Fortaleza para evento do setor.

Letícia do Vale
12 de Maio de 2026
Close na mão de uma mulher branca que está usando a calculadora.
Ana Alves

O que acontece com sua vida financeira se sua renda parar hoje?

Ana Alves
12 de Maio de 2026
Pessoa colocando uma moeda em um cofrinho de porquinho branco, simbolizando economia, finanças pessoais ou investimento inteligente.
Negócios

Tesouro Reserva: veja como funciona novo título com aplicações a partir de R$ 1

Investimento foi pensado com foco na criação de uma reserva de emergência.

Redação
11 de Maio de 2026
Estação de tratamento de esgoto com tanques e canais de água em funcionamento. Estrutura possui passarelas e grades amarelas, cercada por vegetação e palmeiras ao fundo, em área externa durante o dia.
Negócios

Perda bilionária na Aegea pode impactar o serviço de saneamento no Ceará?

Subsidiária da Aegea, a Ambiental Ceará é responsável pelos serviços de esgoto no Estado.

Letícia do Vale
11 de Maio de 2026
Loja da Fast Shop
Negócios

Fast Shop é multada em 1 bilhão por fraudes no ICMS

Sanção é a maior já aplicada com base na Lei Anticorrupção.

Redação
11 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Energia: expectativa sobre o futuro da Enel Ceará

Ministério de Minas e Energia não parece disposto a renovar contrato de concessão da empresa italiana

Egídio Serpa
11 de Maio de 2026
Imagem de carro da Byd saindo de um navio.
Allisson Martins

Importações de veículos disparam no Ceará em 2026; 99,7% vêm da China

Allisson Martins
11 de Maio de 2026
Vista do pôr do sol e da Praia de Iracema com parte do prédio em primeiro plano.
Negócios

Superprédio na Beira-Mar tem unidades que podem chegar a R$ 34 milhões

Empreendimento tem todos os apartamentos já vendidos na planta e entrega prevista para 2028.

Paloma Vargas
11 de Maio de 2026
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Victor Ximenes

Mais de 30 cidades do Ceará têm potencial de consumo bilionário em 2026; veja lista

Estado tem potencial de R$ 236 bilhões, com destaque para habitação e alimentação.

Victor Ximenes
11 de Maio de 2026
Negócios

Deep inaugura loja no Shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza

Operação amplia presença e reforça estratégia de expansão no mercado de moda feminina

Agência de Conteúdo DN
11 de Maio de 2026
O apresentador sorri e faz um gesto de anúncio no palco da 'Tele Sena Semanal', destacando o título de capitalização em suas mãos enquanto globos de sorteio ladeiam a cena. O cenário vibrante em tons de rosa e azul compõe a atmosfera festiva da premiação em uma composição dinâmica e colorida.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (10/05)

O sorteio da edição número 103 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
10 de Maio de 2026
Tela de celular exibe página da Receita Federal sobre a declaração do Imposto de Renda 2026 no portal Gov.br. Ao fundo, aparece desfocado o logotipo da campanha do IRPF 2026.
Negócios

Pela primeira vez, dados do IR podem mostrar por que negros pagam mais impostos que brancos

A inclusão da autodeclaração racial no Imposto de Renda 2026 pode alterar a forma como o Brasil cobra impostos.

Letícia do Vale
10 de Maio de 2026
Mão de homem branco aproximando cartão de crédito de uma maquininha que está sendo segurada por outro homem branco.
Negócios

Por que o Desenrola Brasil não resolve o problema estrutural do endividamento?

Programa é usado como alívio temporário, mas falta de educação financeira leva a reincidência na inadimplência, dizem especialistas.

Paloma Vargas
09 de Maio de 2026
Calendário do IPVA 2026 para matéria sobre vencimento da 4º parcela da taxa.
Auto

Quando vence a 4ª parcela do IPVA 2026?

IPVA 2026: veja quando vence a 4ª parcela em maio.

Redação
09 de Maio de 2026
TMUT Pecém
Victor Ximenes

Porto do Pecém será o 1º do Brasil a oferecer energia elétrica para navios

Projeto de R$ 13 milhões deve reduzir emissões de CO2 e ampliar eletrificação das operações portuárias.

Victor Ximenes
09 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: investigações da PF alcançam políticos poderosos

Polícia Federal extrai do celular da Daniel Vorcaro novas e surpreendentes revelações, que podem mudar o rumo da campanha eleitoral deste ano

Egídio Serpa
09 de Maio de 2026
Imagem de IA para matéria sobre a tecnologia de caminhões conectados está transformando o transporte de cargas.
Auto

Como a tecnologia de caminhões conectados está transformando o transporte de cargas

Saiba como a conectividade e a telemetria estão tornando os caminhões mais eficientes e seguros no transporte de cargas.

Redação
08 de Maio de 2026