Desenrola Fies inicia renegociação de dívidas nesta quarta-feira (13)

O Desenrola Fies, programa destinado a estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, inicia a renegociação de débitos a partir desta quarta-feira (13). Segundo o Governo Federal, os valores poderão ser quitados com descontos de até 99%.

Estão aptos a participar do programa os alunos que tiveram contrato firmado até 2017 e em fase de amortização, ou seja, em fase de pagamento, em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

Só no Ceará, há atualmente 141,8 mil contratos ativos do Fies. Desse total, pouco mais de 74 mil estão inadimplentes há mais de três meses (52,2% do total), com dívidas que somam R$ 1,2 bilhão, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

A Resolução CG-FIES nº 66, que estabelece os critérios para a renegociação das dívidas, foi publicada nessa terça-feira (12).

"Os estudantes do Fies que querem aderir ao Desenrola poderão renegociar débitos diretamente junto à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil. A negociação deve ser realizada nos canais digitais dos bancos. Neste Desenrola, temos também condições especiais para quem paga em dia e quer aproveitar as condições para quitar sua dívida mais rápido: os adimplentes terão 12% de desconto para zerar os débitos”, afirmou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O Governo estima que mais de 1 milhão de estudantes solicitem o refinanciamento de dívidas.

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O que é o Desenrola Fies?

Lançado pelo Governo Federal em 4 de maio, o Desenrola Fies faz parte do Novo Desenrola Brasil. A ação visa ampliar o acesso ao crédito em melhores condições.

A medida, no entanto, não prevê a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil.

O Fies oferece o financiamento a estudantes de cursos de graduação. O programa é voltado para estudantes de menor renda que queiram ingressar no ensino superior, mas não foram contemplados com bolsas de estudo em instituições privadas.

Com o Desenrola Fies, o Governo busca reduzir a inadimplência no programa e facilitar a regularização financeira dos estudantes, para permitir que retomem sua situação de crédito.

Quem pode participar do programa?

O Desenrola Fies oferece condições que variam de acordo com o perfil do estudante e tempo da dívida.

No caso dos débitos vencidos há mais de 90 dias, o estudante poderá optar pelo pagamento à vista, com desconto total de encargos e redução de até 12% do valor principal; ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.

Estudantes inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) por estarem em situação de vulnerabilidade social, no caso de terem débitos vencidos há mais de 360 dias, poderão obter desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, para quitação integral do saldo devedor.

Terão direito ao benefício os estudantes com cadastro no CadÚnico realizado até 4 de maio de 2026 e com informações atualizadas nos 24 meses anteriores. Já os débitos vencidos há mais de 360 dias poderão ser liquidados com desconto de até 77% do valor total consolidado, incluindo também o principal.

Para os estudantes em dia com os pagamentos ou com atrasos de até 360 dias, o programa também oferece a opção de quitação integral, com 12% de desconto sobre o saldo devedor. A medida visa facilitar o encerramento antecipado do contrato, garantindo uma redução direta no valor total devedor.

Veja passo a passo