Fies 2026: guia completo para financiamento estudantil com o Enem

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é uma das principais alternativas para quem deseja cursar o ensino superior em uma instituição privada, mas precisa de ajuda para arcar com os custos.

Em 2026, o programa continuará utilizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como porta de entrada, permitindo o financiamento parcial ou total da graduação com condições facilitadas e juros zero.

Para participar do Fies 2026, é necessário ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação.

O candidato também precisa atender aos critérios de renda familiar, que variam conforme a modalidade do financiamento:

Fies Social: para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Nessa modalidade, é possível financiar até 100% do valor do curso.

para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Nessa modalidade, é possível financiar até 100% do valor do curso. Fies tradicional (Modalidade I): renda de até três salários mínimos por pessoa, com financiamento de parte ou da totalidade das mensalidades.

renda de até três salários mínimos por pessoa, com financiamento de parte ou da totalidade das mensalidades. Outras modalidades (II e III): voltadas a estudantes com renda de até cinco salários mínimos por pessoa.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, logo após o encerramento dos processos do Sisu e do Prouni, seguindo o cronograma oficial do Ministério da Educação (MEC).

Entre as principais vantagens do Fies estão o início do pagamento apenas após a formatura, a ausência de fiador para famílias com renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa e a possibilidade de financiar cursos de alta demanda, como Medicina, Direito e Engenharia.

Desde 2024, o programa também passou a reservar parte das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs).

Em 2025, o programa ofereceu mais de 112 mil vagas.