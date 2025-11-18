Fies 2026: guia completo para financiamento estudantil com o Enem
Programa oferece juros zero e novas modalidades de financiamento para estudantes de baixa renda.
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é uma das principais alternativas para quem deseja cursar o ensino superior em uma instituição privada, mas precisa de ajuda para arcar com os custos.
Em 2026, o programa continuará utilizando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como porta de entrada, permitindo o financiamento parcial ou total da graduação com condições facilitadas e juros zero.
Para participar do Fies 2026, é necessário ter feito qualquer edição do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação.
O candidato também precisa atender aos critérios de renda familiar, que variam conforme a modalidade do financiamento:
- Fies Social: para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição ativa no CadÚnico. Nessa modalidade, é possível financiar até 100% do valor do curso.
- Fies tradicional (Modalidade I): renda de até três salários mínimos por pessoa, com financiamento de parte ou da totalidade das mensalidades.
- Outras modalidades (II e III): voltadas a estudantes com renda de até cinco salários mínimos por pessoa.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, logo após o encerramento dos processos do Sisu e do Prouni, seguindo o cronograma oficial do Ministério da Educação (MEC).
Entre as principais vantagens do Fies estão o início do pagamento apenas após a formatura, a ausência de fiador para famílias com renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa e a possibilidade de financiar cursos de alta demanda, como Medicina, Direito e Engenharia.
Desde 2024, o programa também passou a reservar parte das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCDs).
Em 2025, o programa ofereceu mais de 112 mil vagas.