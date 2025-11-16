Gabarito oficial do 2ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep
Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.
As provas do segundo dia do Enem 2025 foram aplicadas neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. No entanto, o gabarito oficial só será divulgado até o 10º dia útil após a aplicação da prova de hoje.
Assim, os estudantes podem conferir as respostas oficiais até o final deste mês, próximo do dia 28 de novembro, segundo o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Confira o gabarito extraoficial por caderno
O Diário do Nordeste divulga a seguir o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Após o término das provas, professores e especialistas iniciaram a correção das questões.
- Gabarito extraoficial do caderno branco;
- Gabarito extraoficial do caderno azul;
- Gabarito extraoficial do caderno verde;
- Gabarito extraoficial do caderno amarelo.
Como acessar o gabarito oficial?
Para acessar o gabarito oficial é preciso acessar a Página do Participante, no Portal do Inep. Veja passo a passo:
- Fazer o login com CPF e senha cadastrada;
- Procurar a aba "gabaritos", na tela de navegação;
- Escolha a edição Enem 2025;
- Selecione a cor do seu caderno de prova e baixe o arquivo.
Veja também
Provas do Enem 2025
O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.