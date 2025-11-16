As provas do segundo dia do Enem 2025 foram aplicadas neste domingo (16). Os estudantes precisaram responder questões de Ciências da Natureza e de Matemática. No entanto, o gabarito oficial só será divulgado até o 10º dia útil após a aplicação da prova de hoje.

Assim, os estudantes podem conferir as respostas oficiais até o final deste mês, próximo do dia 28 de novembro, segundo o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Confira o gabarito extraoficial por caderno

O Diário do Nordeste divulga a seguir o gabarito extraoficial elaborado pelo SAS Educação em parceria com o Colégio Ari de Sá. Após o término das provas, professores e especialistas iniciaram a correção das questões.

Gabarito extraoficial do caderno branco;

Gabarito extraoficial do caderno azul;

Gabarito extraoficial do caderno verde;

Gabarito extraoficial do caderno amarelo.

Como acessar o gabarito oficial?

Para acessar o gabarito oficial é preciso acessar a Página do Participante, no Portal do Inep. Veja passo a passo:

Fazer o login com CPF e senha cadastrada; Procurar a aba "gabaritos", na tela de navegação; Escolha a edição Enem 2025; Selecione a cor do seu caderno de prova e baixe o arquivo.

Veja também Ceará Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025 Ceará Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Provas do Enem 2025

O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.