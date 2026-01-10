Carro fica suspenso em estacionamento privado na Beira-Mar de Fortaleza

Um carro ficou suspenso no limite do 4º pavimento de um estacionamento privado na Beira-Mar de Fortaleza, apresentando risco de queda do veículo, na noite dessa sexta-feira (9). A ocorrência foi registrada na Rua Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, e contou com suporte do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

No local, os bombeiros identificaram que parte da mureta do estacionamento e uma estrutura metálica de sinalização foram danificadas em razão do impacto do veículo.

Para realizar o resgate, as equipes especializadas em salvamento, precisaram utilizar técnicas de ancoragem e amarração de segurança. Assim, o veículo foi fixado para evitar o deslocamento involuntário.

Após o resgate, o CBMCE orientou a condutora a redobrar a atenção em áreas de estacionamento elevado, especialmente em rampas e pavimentos superiores.

Como ocorreu o incidente?

A condutora detalhou que perdeu o controle do veículo ao tentar sair da vaga, localizada no quarto andar do edifício. Ao CBMCE, afirmou que o escorregou o pé no pedal do freio, fazendo com que a parte traseira do veículo avançasse sobre a mureta de proteção.

Além de quebrar a estrutura, o carro ficou em posição instável, com quase a metade do carro para fora.

Adaptações operacionais do resgate

Como o estacionamento possuía pé-direito reduzido, o acesso exigiu adaptações operacionais. Assim, foi empregado um sistema de contenção e tração controlada, utilizando o apoio de outro veículo presente no local.

O carro foi removido com segurança e posteriormente liberado para os procedimentos cabíveis junto à seguradora.