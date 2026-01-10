Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casas afetadas por incêndio na sucata Chico Alves seguem interditadas após 16 dias

Obras necessárias para Defesa Civil liberar local estão pendentes, segundo moradores.

Escrito por
Redação ceara@svm.com.br
Ceará
Vista de um cenário de destruição pós-incêndio na sucata Chico Alves, com um prédio severamente queimado ao fundo e escombros por toda parte, enquanto pessoas observam a devastação.
Legenda: Bloco de prédio vizinho à sucata Chico Alves foi gravemente afetado pelas chamas e está interditado.
Foto: Thiago Gadelha.

Duas semanas após o incêndio que destruiu a tradicional sucata Chico Alves, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, casas e apartamentos vizinhos atingidos seguem interditados pela Defesa Civil Municipal (DCFor). Moradores se abrigam na casa de amigos e parentes, sem previsão de início das obras necessárias à liberação das residências.

No total, duas casas tiveram interdição total – ou seja, os ocupantes não são autorizados a entrar nelas – e outras seis foram interditadas parcialmente. Nestas, a parte dos quintais foi isolada, devido ao risco de desabamento de um muro compartilhado com a sucata.

Além das moradias individuais, um bloco inteiro do condomínio Frei Damião, localizado ao lado do ferro-velho, com oito apartamentos, também está com acesso restrito desde o dia 24 de dezembro. Enquanto isso, as famílias permanecem longe de casa.

Veja também

teaser image
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

teaser image
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

teaser image
Ceará

Sucata Chico Alves tinha alvará até 2026 apesar de pendências com Bombeiros; documento foi cancelado

A comerciante Simone Nunes, que vive no local há três anos, é uma das afetadas. Desde o ocorrido, ela tem apenas cinco minutos por dia para entrar em casa, buscar roupas e insumos necessários ao dia a dia, e sair.

“Não pode ficar lá nem dormir, e não tem água nem luz. Passo o dia no trabalho, das 5h da manhã até meia-noite, e vou dormir na casa de um amigo. Eu tô uma pilha de nervos. É muito complicada nossa situação”, declara Simone, dona de uma marmitaria vizinha à sucata.

Ela e os moradores dos demais apartamentos, afirma, continuam sem previsão de data para voltar para casa.

“Não temos perspectiva. A gente fica nessa incerteza, sem poder ter as coisas da gente. A pessoa sair um dia de casa já é difícil, imagine esse tempo todo?”, reflete, acrescentando que as perdas não se resumem à saúde e à rotina. 

“Aqui no restaurante, perdi uma geladeira. Em casa, as janelas, uma máquina de lavar, televisão e coisas pequenas. E o apartamento tem que pintar todinho, tá todo preto de fumaça”, descreve Simone.

Ela e os outros condôminos prejudicados pretendem se reunir para buscar soluções para a situação.

Risco de desabamento

Imagem mostra fachada da sucata do Chico Alves em Fortaleza apóis incêndio registrado em 24 de dezembro de 2025.
Legenda: Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 23h30 de quarta-feira, véspera de Natal.
Foto: Thiago Gadelha.

Nos apartamentos, “impactados pelas chamas e pelo calor, houve o deslocamento cerâmico, janelas quebradas e avarias em algumas unidades”, como descreve o coronel Haroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza.

Ele informa que “o muro que faz limite com a sucata está bastante danificado”, e que, “enquanto isso não for sanado, os proprietários da sucata não providenciarem essa correção, continuará interditado”. O gestor reforça a importância de prédios residenciais e comerciais manterem sistema preventivo de incêndio em dias.

O incêndio que atingiu a sucata do Chico Alves na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2025, foi de grandes proporções, destruindo a maior parte dos carros, peças automotivas e outros inúmeros itens no estoque do local. Duas pessoas se feriram na ocasião.

As chamas foram totalmente debeladas quatro dias depois, em uma operação que mobilizou 23 viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 70 bombeiros militares, em regime de revezamento. 

Ao todo, de acordo com a corporação, foram utilizados cerca de 600 mil litros de água nas ações de combate e rescaldo do sinistro.

A sucata tinha situação irregular junto ao Corpo de Bombeiros e possuía um alvará de funcionamento cancelado junto à Prefeitura de Fortaleza. O documento deveria ser válido de maio de 2025 a maio de 2026.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Vista de um cenário de destruição pós-incêndio na sucata Chico Alves, com um prédio severamente queimado ao fundo e escombros por toda parte, enquanto pessoas observam a devastação.
Ceará

Casas afetadas por incêndio na sucata Chico Alves seguem interditadas após 16 dias

Obras necessárias para Defesa Civil liberar local estão pendentes, segundo moradores.

Redação
Há 51 minutos
Imagem mostra Camilo Santana e Presidente Lula em conversa próxima, com a bandeira do Brasil desfocada ao fundo.
Ceará

Governo deve mudar regras de reajuste do piso dos professores, diz Camilo

Pela lei atual, salário inicial da categoria subiria somente 0,37% neste ano.

Carol Melo
09 de Janeiro de 2026
Imagem mostra mão de uma pessoa impulsionando a roda de uma cadeira de rodas ao ar livre.
Ceará

Gari fica paraplégico após acidente de trabalho e deve ser indenizado no Ceará

Decisão da Justiça do Trabalho ainda cabe recurso.

Carol Melo
09 de Janeiro de 2026
Vista de um terreno árido e rochoso com solo avermelhado, grama seca e um grande tronco fossilizado escuro no primeiro plano, sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Ceará tem floresta petrificada de 145 milhões de anos no Interior; conheça

Árvores fósseis são de quando o Brasil ainda era ligado à África.

Theyse Viana
09 de Janeiro de 2026
UFC Jericoacoara.
Ceará

UFC assina ordem de serviço para obras da Estação Científica em Jericoacoara

As obras devem começar em fevereiro de 2026.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Foto em preto e branco do empresário Carolino Soares, um homem idoso branco de cabelos grisalhos.
Ceará

Morre radialista Carolino Soares, ex-dono da Paraíso FM de Sobral

O falecimento foi comunicado pelo Sindicato dos Radialistas da Região Norte do Ceará.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Vista de carros na BR-116.
Ceará

79% das rodovias no Ceará estão em boa condição de conservação, mostra relatório do DNIT

Apenas 7% das estradas do Estado foram classificadas com condições ruins ou péssimas, segundo levantamento.

Gabriela Custódio
08 de Janeiro de 2026
Homem segura carteira estudantil de Fortaleza em primeiro plano.
Ceará

Etufor começa a receber solicitações para a carteirinha de estudante de 2026

O documento atual é válido até 30 de abril.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Ônibus acidentado.
Ceará

Ônibus de turismo tomba e deixa feridos a caminho de Jericoacoara

Veículo saiu de Fortaleza e seguia pela rodovia CE-085.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Dr. Odonto: rede com preços acessíveis realiza 1.200 próteses e implantes em dezembro
Ceará

Dr. Odonto: rede com preços acessíveis realiza 1.200 próteses e implantes em dezembro

Com três unidades em Fortaleza e Caucaia, a rede de clínicas de odontologia é especialista em próteses dentárias.

Agência de Conteúdo DN
08 de Janeiro de 2026
Foto de Laurinha e seus livros.
Ceará

‘Lendo, sinto que não estou só’: cearense de 82 anos encanta com rotina literária

Laurinha encontrou na leitura um caminho contra a ansiedade pós-pandemia.

Bergson Araujo Costa
07 de Janeiro de 2026
Vacinas contra a dengue produzidas pelo Instituto Butantan.
Ceará

Maranguape inicia vacinação de dose única contra a dengue em 17 de janeiro

Cidade é uma das três escolhidas pelo Ministério da Saúde para iniciar a campanha.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Veículos envolvidos com acidente do Detran.
Ceará

Condutor realiza manobra indevida e bate em viatura do Detran

Ninguém ficou ferido, sendo constatado que o motorista estava regular.

Bergson Araujo Costa
07 de Janeiro de 2026
Imagem mostra instrutor do DETRAN Ceará supervisiona um carro de exame prático de direção em uma pista de testes ao ar livre.
Ceará

CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

Profissionais reclamam que atraso mantém usuários dependentes de autoescolas.

Carol Melo
07 de Janeiro de 2026
Um soldadinho-do-araripe, pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, equilibrado em um galho de árvore.
Ceará

8 animais que só existem no Ceará estão sob ameaça de extinção

De ave a calango, espécies são listadas no livro vermelho de animais em risco.

Theyse Viana
07 de Janeiro de 2026
Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para atender ocorrência em lixão
Ceará

Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Grupo de jovens, muitos com mochilas, reunidos na entrada de um edifício, provavelmente uma escola ou universidade.
Ceará

Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Candidatos poderão usar os resultados das três últimas edições no Sisu.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Aplicativo Meu CadÚnico pode apresentar instabilidade.
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

Aplicativo também deve ser afetado por manutenção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Eletrodomésticos e produtos alimentícios foram atingidos por chamas.

João Lima Neto
06 de Janeiro de 2026