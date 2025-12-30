Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 07:28)
Ceará
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Legenda: Chico Alves é paraibano, mas vive em Fortaleza, onde construiu a icônica sucata há mais de cinco décadas.
Foto: Thiago Gadelha.

Da cadeira de plástico na calçada, com boné na cabeça, bermuda jeans e camisa de botão aberta, Chico Alves, 85, observa escombros. É a rotina de toda manhã desde que a sucata que leva o nome dele há 55 anos incendiou, fazendo a fumaça invadir as ceias de Natal no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite do dia 24.

Nessa segunda-feira (29), cinco dias depois, mesmo com o fogo debelado, bombeiros ainda atuavam para esfriar o bafo quente que o terreno insiste em soprar nas casas vizinhas, enquanto funcionários de “seu Chico” removiam sacos de entulho do local.

Em meio a esse vai-e-vem, o empresário, que estava hospitalizado quando tudo aconteceu, parece esperar sentado a ficha cair. Na chegada da reportagem, Chico resistiu a falar – mas logo a voz embargada saiu como algo que desentala:

“Eu tinha uma gatinha que valia mais do que essa sucata todinha pra mim. Essa sucata não representa nada.”

Entre todos os carros, peças, móveis, cofres e incontáveis objetos que integravam o patrimônio do paraibano, é de Nina a saudade irreversível que fica. É para encontrar o corpo dela que Chico aguarda a liberação de entrada no prédio, interditado por riscos estruturais.

“De tudo, o que me dói e corta o coração é a gata. Era Nina... É Nina. Ela dormia na rede mais eu. Esses troços e bagaços não valem nada pra mim. Mas minha gata e meus três cachorros eu queria muito bem. Nasceram aqui e viveram aqui”, emociona-se.

Os animais viviam na casa do empresário, dentro do terreno do ferro-velho. Além deles quatro, que ainda não foram encontrados, animais da vizinhança também ficaram feridos pelas chamas, segundo relatos ouvidos pelo Diário do Nordeste no local.

Veja também

teaser image
Ceará

Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega

teaser image
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

teaser image
Ceará

Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

Fotos, carros e camisas

Vista da fachada da sucata Chico Alves, severamente danificada por incêndio, com a estrutura carbonizada e janelas quebradas. Em primeiro plano, há uma fita de isolamento amarela e preta, telhas de fibrocimento quebradas e um carro prateado amassado.
Legenda: Carro que pertencia à esposa de Chico Alves, falecida há cerca de três décadas, permanece em frente à sucata. Ele não foi atingido pelo incêndio.
Foto: Fabiane de Paula.

Junto com os pets, outras “coisas de muito valor” do paraibano foram destruídas no incêndio. “Tinha os retratos da minha mulher. Faz 31 anos que ela faleceu. Quando conheci, ela tinha 8 anos, e eu tinha 10. Minha mulher era bacana...”, diz Chico, seguido de um silêncio de cortar o ar.

Mais de 200 camisas “do tempo da mulher”, que o viúvo guardava sem usar, também viraram cinzas. Chico conta ainda que a esposa tinha três carros: um Del Rey dos anos 1990, um Versailles e uma F-1000, que “ela comprou uns 20 dias antes de morrer”.

Do trio, resta um: a sucata do Versailles segue estacionada em frente ao ferro-velho, congelada no tempo e longe das chamas que consumiram os demais.

Chico estima que havia cerca de 100 carros na sucata, entre eles alguns veículos novos, recém-comprados por ele. “Mas de valor mesmo só tinha minha gata e meus três cachorros”, retoma, sempre que a conversa dá brecha.

“Não posso fechar”

Fachada da sucata Chico Alves incendiada, com ruínas e restos de materiais.
Legenda: Sucata teve interior destruído, mas continua erguida na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

O incêndio deste mês foi o terceiro da história da sucata, “mas o maior”, como garante Alves. “Num teve nenhum que queimasse nem 10% do que queimou agora”, observa o empresário. 

“Teve um que foi até grande, queimou 35 carros e muita mercadoria. Mas agora destruiu muito. Não entendo isso não”, desabafa.

Segundo Chico, “o sistema hidráulico dos bombeiros estava todo funcionando, mas não ligou nenhum”. “Foi um foguinho pequeno que começou lá na cabeça, mas foi numa velocidade tão grande que não dava tempo (conter)”, relata.

Diante disso, e apesar de “ter muita gente pra trabalhar em construção”, Chico Alves, dono e nome da sucata icônica da Avenida Sargento Hermínio, só tem uma garantia quando o assunto é o destino do ferro-velho: “eu não posso fechar”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Chico Alves, um homem idoso de boné azul e camisa azul, com uma máscara no pescoço, sentado em uma cadeira amarela, com ruínas de uma construção destruída e céu nublado ao fundo.
Ceará

‘O que me dói é minha gata que morreu’, diz Chico Alves sobre incêndio em sucata

Dono do estabelecimento consumido pelas chamas falou pela primeira vez sobre perdas.

Theyse Viana
Há 36 minutos
Empreendedora na Feira Mulher em Foco, em Fortaleza
Ceará

Feira Mulher em Foco encerra edições e consolida apoio a autonomia feminina

Evento reuniu mais de 150 expositoras e 2.600 visitantes em edições realizadas em dezembro

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo
Ceará

Senhora cearense viraliza dizendo que maior conquista de 2025 foi não ter 'endoidado'; veja vídeo

O filho, Arialdo Soares, é quem captura a essência única da mãe.

Gabriel Bezerra*
29 de Dezembro de 2025
Imagem do portal do Sisu para matéria sobre vagas disponíveis.
Ceará

UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu

Sisu ainda divulga dez cursos com mais vagas ofertadas para os candidatos do Enem.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Pessoa se refrescando com água de uma garrafa no rosto sob o sol forte e céu azul.
Ceará

Com calor de até 39 °C, veja previsão do tempo para Ano Novo no Ceará

Saiba se há possibilidade de chuva para os últimos dias de 2025.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Pessoa joga água de uma garrafa no rosto para se refrescar do calor intenso, com respingos e luz solar ao fundo.
Ceará

102 cidades do Ceará têm aviso de perigo do Inmet por baixa umidade; veja locais

Fenômeno eleva risco de incêndios e aumenta a incidência de doenças.

Carol Melo
29 de Dezembro de 2025
Vasta multidão reunida em um show noturno ao ar livre no aterro da praia de Iracema, com um palco iluminado por intensas luzes azuis e estruturas metálicas visíveis ao fundo, ladeado por edifícios urbanos.
Ceará

Veja desvios, bloqueios de ruas e horários de shows do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema

Público esperado é de 1,5 milhão de pessoas para a virada do ano.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto dentro de carro de homem de camisa xadrez vermelha e azul com mãos no volante.
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

Medida de controle também é válida para táxis.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto de festa pública no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Centenas de pessoas estão próximas a um palco com luzes e uma cantora se apresentando. Em primeiro plano, há uma área com grades para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas assistirem à apresentação.
Ceará

Veja plano operacional, bloqueios de ruas e programação de shows do Réveillon 2026 no Conjunto Ceará

Cerca de 40 mil pessoas são esperadas na véspera da virada.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Foto da Estátua de Iracema dentro da Lagoa de Messejana, ao entardecer, com céu claro alaranjado e poucas nuvens. Ao fundo, há árvores.
Ceará

Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito

Polo da Lagoa do bairro deve reunir cerca de 80 mil pessoas.

Nicolas Paulino
29 de Dezembro de 2025
Close-up de mãos de pessoas vestindo camisetas amarelas sentadas ao redor de uma mesa de atividades. Uma mão alcança um lápis de cor em um suporte laranja vibrante, enquanto outras mãos organizam papéis com desenhos para colorir.
Ceará

Ceará tem taxa de internação de jovens por transtornos mentais acima da média nacional

Mais da metade das hospitalizações são por uso de drogas ou transtornos de humor, aponta estudo

Clarice Nascimento
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
28 de Dezembro de 2025
Obra do monumento da menina Benigna. Fotos da obra e da finalização do rosto da imagem.
Ceará

Estátua da Beata Menina Benigna é concluída em Santana do Cariri

Previsão é que monumento seja inaugurado em janeiro de 2026, segundo informou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Redação
28 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher, vestida de blusa azul, aparentemente com calor, segurando uma garrafa de água, em um dia bastante ensolarado.
Ceará

88 cidades do Ceará têm aviso de perigo por baixa umidade; confira quais

O Inmet orienta que os moradores desses municípios bebam bastante líquido.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Ônibus urbano azul e branco em movimento numa avenida movimentada, com carros, edifícios e árvores ao fundo sob sol forte.
Ceará

Frota de ônibus de Fortaleza será ampliada em 2026, diz prefeito

Número de linhas circulando também aumentará, de acordo com Evandro Leitão.

Theyse Viana
28 de Dezembro de 2025
Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal
Ceará

Família que sobreviveu a acidente no CE se reencontra no hospital às vésperas do Natal

O reencontro aconteceu na enfermaria de um hospital em Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Paulo Roberto Maciel*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra silhueta de uma pessoa com chapéu sob um céu com nuvens e sol ao fundo, transmitindo uma atmosfera de calor e baixa umidade relativa do ar.
Ceará

98 cidades do Ceará têm alerta de perigo por baixa umidade

Veja locais que podem ser afetados e saiba como cuidar da saúde.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra corpo de bombeiros em ação durante incêndio na sucata do chico alves em Fortaleza.
Ceará

Novo foco de incêndio mobiliza bombeiros na sucata do Chico Alves

Corporação segue monitorando local devido à complexidade do cenário.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025
Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'
Ceará

Estudantes do Interior do Ceará emocionam familiares durante 'Aula da Saudade'

Alunos choraram (e causaram choros) durante declaração de sentimentos muitas vezes reprimidos ou esquecidos no dia a dia.

Gabriel Bezerra*
27 de Dezembro de 2025
Imagem mostra viatura do corpo de bombeiros estacionada em frente à sucata do Chico Alves, em Fortaleza. Prédio da loja apresenta marcas de fumaça e fogo devido ao incêndio registrado no local.
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

Incêndio desta semana não foi o primeiro a consumir loja de Fortaleza.

Carol Melo
27 de Dezembro de 2025