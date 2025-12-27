Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

Incêndio desta semana não foi o primeiro a consumir loja de Fortaleza.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra viatura do corpo de bombeiros estacionada em frente à sucata do Chico Alves, em Fortaleza. Prédio da loja apresenta marcas de fumaça e fogo devido ao incêndio registrado no local.
Legenda: Fogo persiste por mais horas do que o registrado no passado.
Foto: Thiago Gadelha.

A sucata do Chico Alves registrou um incêndio de grandes proporções nesta semana, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Porém, esta não foi a primeira vez que o fogo atingiu a tradicional loja. Há 35 anos, uma área de 30 metros do local foi consumida por chamas.

O estabelecimento é um marco da Avenida Sargento Hermínio e funciona no mesmo endereço há cerca de 55 anos. E, em junho de 1990, foi alvo de um incêndio.

Fogo começou à noite 

Assim como a ocorrência dessa véspera de Natal, na quarta-feira (24), o fogo começou durante o turno da noite, segundo reportado pelo Diário do Nordeste à época. 

Por volta das 19h30, funcionários que atuavam na sucata notaram as chamas no galpão de peças usadas e tentaram dominá-las, mas sem sucesso.

Acionado ao local, o Corpo de Bombeiros enviou pelo menos 40 agentes para atender à ocorrência, evitando que as chamas se alastrassem.

O número é menor que o de 2025, quando mais de 50 homens da corporação foram mobilizados para combater o fogo, que atingiu outras oito casas no entorno da loja de Chico Alves, conforme a Defesa Civil de Fortaleza.

Veja também

teaser image
Ceará

Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega

teaser image
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Impacto foram maiores em 2025

Há 35 anos, o incêndio foi controlado em cerca de duas horas. No entanto, nesta semana, o cenário foi mais grave: as chamas persistiram por dias, e os bombeiros seguiam combatendo focos de fumaça e de reignição até a manhã deste sábado (27), mais de 50 horas após o início do fogo.

Naquela noite de junho, os prejuízos foram financeiros. Já em 2025, quatro pessoas ficaram feridas devido ao incêndio, sendo duas delas bombeiros.

Além disso, o incêndio ainda interrompeu o fornecimento de energia e água em algumas casas da região e forçou famílias a deixarem suas residências devido ao risco.

Nos arquivos do Diário do Nordeste não há informações sobre o que causou o fogo há 35 anos.

Até este sábado (27), também não há detalhes sobre o que provocou as chamas nesta semana, porém, a sucata estava operando sem o certificado definitivo de conformidade do Corpo de Bombeiros — documento obrigatório que atesta a segurança e a proteção de prédios comerciais.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra viatura do corpo de bombeiros estacionada em frente à sucata do Chico Alves, em Fortaleza. Prédio da loja apresenta marcas de fumaça e fogo devido ao incêndio registrado no local.
Ceará

Sucata do Chico Alves já havia pegado fogo há 35 anos

Incêndio desta semana não foi o primeiro a consumir loja de Fortaleza.

Carol Melo
Há 24 minutos
Fachada do Centro de Referência do Café de Sombra, um espaço dedicado ao cultivo sustentável de café sob sombra, com ambientes rústicos e decorativos relacionados ao café, sob céu azul com nuvens.
Ceará

Centro do café de sombra fecha para reforma em Baturité, mas Prefeitura promete novo hub em 2026

Espaço é conhecido como um local de turismo e distribuição do café sombreado, o mais popular da região.

Paulo Roberto Maciel* e Nícolas Paulino
27 de Dezembro de 2025
Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega
Ceará

Quem é o dono da sucata Chico Alves? Paraibano foi taxista e dono de bodega

Até pneu de avião era vendido por empresário.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves
Ceará

Defesa Civil interdita oito casas no entorno da Sucata Chico Alves

Agentes verificam risco de colapso de algumas estruturas.

Redação
26 de Dezembro de 2025
37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves
Ceará

37 horas após incêndio, ainda há foco de fumaça em sucata do Chico Alves

Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h30 da última quarta-feira (24).

Redação
26 de Dezembro de 2025
Homem de blusa azul e shorts em uma bicicleta, pedalando da esquerda para a direita e olhando para um muro atrás, com sucata queimada.
Ceará

'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

A ocorrência se deu no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite da véspera de Natal (24).

Milenna Murta* e Ingrid Campos
26 de Dezembro de 2025
Imagem do Terminal de Ônibus de Fortaleza para matéria sobre réveillon conta com reforço de 243 viagens extras de ônibus.
Ceará

Ceará tem reforço de 243 viagens extras de ônibus no Réveillon

Terminais Rodoviários de Fortaleza devem receber mais de 52 mil passageiros.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem mostra em primeiro plano uma tela reproduzindo um exame de ressonância magnética. Ao fundo, um paciente entra na máquina do exame.
Ceará

Alunos do interior do Ceará usam IA para auxiliar diagnóstico precoce de Alzheimer

Pesquisa utiliza exames de imagem e inteligência artificial para identificar sinais da doença.

Theyse Viana
26 de Dezembro de 2025
Incêndio destruiu por completo fachada da sucata Chico Alves, em Fortaleza (CE)
Ceará

Incêndio na sucata do Chico Alves deixa feridos; veja o que se sabe

Local funcionava sem certificado definitivo do Corpo de Bombeiros.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo
Ceará

Papelaria no Centro de Fortaleza é atingida por incêndio; veja vídeo

Esta é a segunda ocorrência do tipo na Capital em menos de 24 horas.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pedestres observado sucada do chico alves destruída após incêndio em Fortaleza.
Ceará

Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Compare antes e depois da tradicional loja ser atingida pelo fogo na véspera de Natal.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Painel de led em via de Fortaleza exibe a campanha, com a imagem de uma cadela caramelo e um texto incentivando a adoção.
Ceará

Cachorros estrelam campanha de Natal que incentiva a adoção responsável

Entre os cães para adoção está a estrela da campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix.

Gabriela Custódio
25 de Dezembro de 2025
Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Incêndio atinge sucata do Chico Alves em Fortaleza; veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, e foram atendidas no local.

Carol Melo
25 de Dezembro de 2025
Vista aérea de uma paisagem natural verdejante com um grande rio ou reservatório de água barrenta e áreas de mata ciliar alagadas entre afloramentos rochosos.
Ceará

Ceará fecha o ano com 40% de água nos reservatórios; Sertões de Crateús está em situação crítica

Enquanto algumas bacias seguem com mais de 60% do volume, a dos Sertões de Crateús tem apenas 10% do acumulado.

Thatiany Nascimento
25 de Dezembro de 2025
Roda de samba acontece sob uma grande tenda, com músicos sentados em volta de mesas tocando instrumentos de percussão. Em primeiro plano, um baterista toca a bateria; ao fundo, outros integrantes tocam tantan, pandeiro e cavaquinho, enquanto o público acompanha de pé, alguns dançando e batendo palmas, em clima festivo e coletivo.
Ceará

Samba de Natal reúne centenas de pessoas em Fortaleza e vira patrimônio da cidade

Festa que antecede ceia ocorre há mais de 20 anos.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra carro grande prata passando por trecho de estrada com buraco.
Ceará

Rodovias do CE têm 66 ‘pontos críticos’ com risco sério à segurança de usuários; veja vias

Pesquisa aponta que menos da metade da malha viária cearense é considerada “boa ou ótima”.

Theyse Viana
24 de Dezembro de 2025
Pessoa acende vela em meio a falta de energia elétrica.
Ceará

Gato entra em subestação da Enel em Tauá e causa apagão na cidade na terça-feira (23)

A empresa lamentou o ocorrido com o animal e afirma que foram tomadas as medidas adequadas para a remoção.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Homem de costas com guarda-chuvas.
Ceará

Mais de 20 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas nesta quarta-feira (24); veja locais

Inmet indica riscos potenciais de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas participando de uma reunião ou oficina em sala de aula, com cadeiras dispostas em círculo e documentos na mão
Ceará

Clube de leitura em escola do CE inspirou alunos a lerem dezenas de livros em 2025

Duas das alunas entrevistadas afirmaram terem lido mais de 30 livros neste ano.

Paulo Roberto Maciel*
24 de Dezembro de 2025
Mãos posicionando a figura do Menino Jesus em um presépio de Natal, com outros personagens como Maria e os Reis Magos ao redor, sobre um tecido vermelho com luzes.
Ceará

Quantos Jesus, Marias e Josés têm no Ceará? Veja popularidade de nomes dos símbolos do Natal

Nomes bíblicos ganham destaque num Estado de tradição cristã.

Nicolas Paulino
24 de Dezembro de 2025