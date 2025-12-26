'Sem água, sem energia e sem teto': Incêndio na sucata do Chico Alves traz prejuízos a moradores

Moradores do bairro Jacarecanga relataram estar sem água, sem energia e até mesmo "sem teto" desde a noite da última quarta-feira (24), quando um incêndio de grandes proporções foi registrado na sucata do Chico Alves.

Por causa do ocorrido, que deixou, pelo menos, quatro pessoas feridas, habitantes do entorno precisaram ser evacuados de suas casas durante a madrugada. Os prejuízos vieram não muito depois.

Maria Lucineide mora em uma casa ao lado da sucata, e enfatiza ser uma das pessoas que está "praticamente sem teto" após a ocorrência. Segundo disse, as chamas danificaram o encanamento e interromperam o fornecimento de energia.

"Está precária nossa vida aqui. A gente está em pânico aqui, sem poder dormir, sem poder se alimentar direito. Porque a única ajuda que a gente está tendo é de alguém de fora, porque os vizinhos estão nas mesmas condições", disse.

Eu tô sem cabeça para nada, porque o que a gente viu, presenciou, o fogo foi muito forte. Nesse momento, a gente só pensou de sair para poder salvar a nossa vida. Maria Lucineide Moradora

Veja também Ceará Incêndio na sucata do Chico Alves deixa feridos; veja o que se sabe Ceará Veja imagens da sucata do Chico Alves após incêndio em Fortaleza

Sem data para retorno

Outra moradora que relatou dificuldades similares após o incêndio foi Simone Nunes. Dona de um comércio local, ela conta que seu filho ligou para avisar o que estava acontecendo, e que precisou agir rápido para retirar tudo que fosse possível do estabelecimento.

A gente se aperreou e começou a tirar as coisas de dentro do comércio. Esperamos baixar o fogo e, quando foi 10 horas da manhã, a gente retornou. Agora, estamos tentando botar as coisas nos lugares, para quando a gente for tentar começar a trabalhar, porque a gente não tem data certa. Estamos esperando a Defesa Civil chegar para dar o aval e, depois, a Enel Simone Nunes Moradora e comerciante

Em nota, a Enel Distribuição Ceará informou que, por medidas de segurança, foi necessário aguardar a autorização por parte da corporação para realizar os reparos em parte da rede elétrica e normalizar o fornecimento de energia para os clientes liberados. A empresa garantiu que segue acompanhando o caso junto aos bombeiros.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e aguarda retorno.

Legenda: Para os moradores, o desenrolar da ocorrência teve início durante a ceia natalina. Foto: Fabiane de Paula.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.