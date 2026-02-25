Empresário da 'picape voadora' é suspeito de atropelar e matar cachorro em Russas

O empresário Valécio Granjeiro, conhecido por ter sido flagrado em alta velocidade e “voando” com um veículo 4x4 sobre uma duna de Canoa Quebrada, no Litoral do Ceará, é investigado por atropelar e matar uma pitbull no município de Russas. O caso foi denunciado nas redes sociais pela designer gráfica Layny Gurgel.

Em vídeo, a tutora da pitbull Luna aparece chorando e citando o nome de Valécio Granjeiro como responsável pelo ocorrido. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime.

Veja relato de tutora sobre atropelamento:

O suspeito, com antecedentes por crime ambiental, compareceu, nessa terça-feira (24), à Delegacia de Polícia Civil de Russas e prestou depoimento.

Em razão da ausência de situação flagrancial, ele foi liberado. O caso segue em investigação, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Como ocorreu o atropelamento do animal?

Segundo relato em vídeo da tutora do animal, ela estava com o marido e a cachorra quando o animal foi atingido por um veículo. “Eu tava na minha casa com meu marido e minha cachorra, quando um desembestado, um carro desembestado, bateu na minha cachorra”, afirmou.

Ainda conforme depoimento em vídeo, o motorista parou o carro, desceu do veículo e, em seguida, deixou o local sem prestar socorro.

“O carro parou, o motorista, o Valécio Granjeiro, desceu, olhou o carro dele, deu legal para a gente, como se nada tivesse acontecido, entrou no carro e foi embora. A minha cachorra morreu. Ele não prestou nenhum socorro. Ele não falou nada. Ele apenas pegou o carro e foi embora”, declarou.

No vídeo, a dona do animal ainda cobrou providências das autoridades. “Eu quero saber quando é que as autoridades vão tomar alguma atitude. Porque eu sei que são brutos, mas são brutos que fazem parte da vida da gente. E não é fácil”, disse. Em outro trecho, reforçou o pedido: “Eu queria que alguma atitude fosse tomada, autoridades, por favor".

A reportagem entrou em contato com o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Russas (Demutran). O órgão informou que não recebeu chamado de atendimento sobre a ocorrência.

Também foi feito contato com a empresa de Valécio em Russas. Um contato por funcionários dele chegou a ser repassado para falar sobre o assunto, mas, até a publicação desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto e, caso haja retorno, este texto será atualizado.