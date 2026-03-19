Acompanhe a primeira parte da Prova do Líder do BBB 26 desta quinta (19)

A Prova do Líder do BBB 26 desta quinta-feira (19) é dividida em duas partes. A primeira, é realizada nesta tarde e transmitida pelo Globoplay.

"A prova vai começar durante a tarde, com etapas classificatórias, tudo transmitido pelo Globoplay. E a etapa final vai ser no nosso programa ao vivo", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

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ORDEM DOS PARTICIPANTES PARA A 1ª FASE

Leandro Boneco Milena Samira Ana Paula Gabriela Solange Couto Alberto Cowboy Jonas Marciele Juliano Floss Chaiany Jordana

PONTUAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE

Leandro Boneco: 46

Milena: 59

Samira: 47

Ana Paula: 56

Gabriela: 54

Solange Couto: 52

Alberto Cowboy: 60

Jonas: 60

Marciele: 50

Juliano Floss: 24

Chaiany: 35

Jordana: 50

CLASSIFICADOS PARA 2ª FASE

Alberto Cowboy

Jonas Sulzbach

Milena

Ana Paula Renault

Gabriela

Solange Couto

Jordana

Marciele

Os participantes classificados foram desafiados em um jogo que exigia memória. Todos os brothers participaram do mesmo momento. O jogo foi dividido em rodadas.

CLASSIFICADOS PARA 3ª FASE

Gabriela

Alberto Cowboy

Milena

Jordana

Marciele

Ana Paula

ENTENDA A PROVA