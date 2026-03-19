Acompanhe a primeira parte da Prova do Líder do BBB 26 desta quinta (19)
A etapa final será realizada ao vivo.
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Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
A Prova do Líder do BBB 26 desta quinta-feira (19) é dividida em duas partes. A primeira, é realizada nesta tarde e transmitida pelo Globoplay.
"A prova vai começar durante a tarde, com etapas classificatórias, tudo transmitido pelo Globoplay. E a etapa final vai ser no nosso programa ao vivo", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.
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ORDEM DOS PARTICIPANTES PARA A 1ª FASE
- Leandro Boneco
- Milena
- Samira
- Ana Paula
- Gabriela
- Solange Couto
- Alberto Cowboy
- Jonas
- Marciele
- Juliano Floss
- Chaiany
- Jordana
PONTUAÇÃO DE CADA PARTICIPANTE
- Leandro Boneco: 46
- Milena: 59
- Samira: 47
- Ana Paula: 56
- Gabriela: 54
- Solange Couto: 52
- Alberto Cowboy: 60
- Jonas: 60
- Marciele: 50
- Juliano Floss: 24
- Chaiany: 35
- Jordana: 50
CLASSIFICADOS PARA 2ª FASE
- Alberto Cowboy
- Jonas Sulzbach
- Milena
- Ana Paula Renault
- Gabriela
- Solange Couto
- Jordana
- Marciele
Os participantes classificados foram desafiados em um jogo que exigia memória. Todos os brothers participaram do mesmo momento. O jogo foi dividido em rodadas.
CLASSIFICADOS PARA 3ª FASE
- Gabriela
- Alberto Cowboy
- Milena
- Jordana
- Marciele
- Ana Paula
ENTENDA A PROVA
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