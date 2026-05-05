CAPTEI: Renata Pires marca debut com noite de luxo

Renata Pires entrou em modo debut.
A filha de Giuliano e Natalie Pires, celebrou seus 15 anos na quinta-feira, 30, no L’Ô 142, na Praia de Iracema, em uma noite de estética floral.
A produção da Celebre Eventos equilibrou tradição e frescor contemporâneo, com direção visual precisa de Victor Oliveira.
No menu, um trio em perfeita sintonia — L’Ô, Doce Mel e Sapore Trufado — entregou sabor com dress code gastronômico.
Animando a festa, DJ Cirilo, Fernando Amorim e a dupla Luis Marcelo e Gabriel.
Uma debut que traduziu passagem de ciclo com charme autoral e curadoria de alto padrão.
Vem ver fotos captadas por Clécil Albuquerque: