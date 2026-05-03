Fim da linha para 'Dona Cobra': Arminda é presa após tentar matar bebê de Joélly

A novela das nove da Rede Globo, Três Graças, caminha para seus momentos de maior tensão. Com o desfecho previsto para o dia 15 de maio, a trama entra agora em suas últimas semanas, focando no resgate definitivo da pequena Alice/Ana Maria, filha de Joélly (Alana Cabral) e Raul (Paulo Mendes).

No capítulo desse sábado (2), o público acompanhou o cerco se fechando para Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima). Sem que o casal percebesse, a polícia já seguia seus rastros, enquanto Juquinha (Gabriela Medvedovsky) coordenava os preparativos para a prisão.

Ao mesmo tempo, a vilã Arminda (Grazi Massafera) — a "Dona Cobra" — já demonstrava que não facilitaria o reencontro da criança com a família biológica, planejando sequestrar o bebê de Lena para atingir Gerluce (Sophie Charlotte). O episódio de sábado ainda reservou um momento de respiro com o beijo entre Joaquim (Marcos Palmeira) e Lígia (Dira Paes), mas preparou o terreno para a tempestade que virá a seguir.

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Tensão no início da semana

O capítulo desta segunda-feira (4), promete ser um dos mais eletrizantes da novela. Durante a operação policial, Arminda cometerá um atentado covarde contra a própria neta: ela empurrará o carrinho com a bebê do alto de uma escadaria. O pânico tomará conta da cena enquanto o carrinho ganha velocidade em direção a um caminhão.

Paulinho (Romulo Estrela) tentará um salto heroico para interceptar a queda, mas será impedido por disparos feitos por Ferette (Murilo Benício). A salvação virá de Raul, que surgirá como um "anjo da guarda" e se jogará na calçada para travar as rodas do carrinho no último segundo, garantindo a segurança da pequena, que sequer acordará com o susto.

Uma sobrevivente de muitas vidas

O resgate milagroso reforça a trajetória de superação da filha de Joélly. Alice já sobreviveu a uma queda ainda no ventre materno, quando Arminda empurrou a gestante de uma escada, e enfrentou um parto prematuro sem assistência médica adequada.

Após o salvamento heroico desta semana, o cerco finalmente se fechará para a vilã, com Arminda terminando o capítulo algemada por Juquinha, sem esconder seu desprezo pela resiliência da criança. Com apenas mais duas semanas no ar, os telespectadores podem esperar que a justiça finalmente comece a ser feita na capital paulista.