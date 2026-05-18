Conheça o elenco e entenda a trama de 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo

"Quem Ama Cuida", nova novela das 21h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (18), escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a expectativa de substituir "Três Graças" com maestria. A trama, ambientada em São Paulo, conta com nomes consagrados na emissora, como Letícia Colin, Chay Suede, Antônio Fagundes e Tony Ramos.

Segundo a sinopse da novela, a história deve falar sobre amizade, conflitos familiares, amor impossível, mistério e vingança, a partir das consequências do encontro entre Adriana (Letícia Colin) e Arthur (Antônio Fagundes). Uma tragédia entre eles será, inclusive, um dos principais pontos do que será contado.

Além dos protagonistas, "Quem Ama Cuida" ainda conta com artistas como Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia, Breno Ferreira e outros.

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O início da história ocorre quando Adriana é demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta. Na ocasião, ela vê a vida do avesso quando uma tempestade destrói a casa onde vive e o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), é arrastado pelas águas.

Em um abrigo, ela cruzará o caminho de Pedro (Chay Suede), um advogado idealista e sensível às desigualdades do mundo. Por lá, os dois terão uma conexão imediata, mas a situação muda quando ela se casa com Arthur (Antônio Fagundes).

Confira abaixo alguns dos personagens da trama:

Adriana (Letícia Colin)

Legenda: Letícia Colin em Quem Ama Cuida. Foto: Globo/Manoela Mello.

Determinada e resiliente, Adriana, protagonista da trama, aprendeu cedo a enfrentar os desafios. Ela vive na periferia de São Paulo ao lado da mãe, Elisa (Isabela Garcia), do avô, Otoniel (Tony Ramos), e do irmão Maurício (João Victor Gonçalves), conhecido como Mau Mau. Já no início da trama, vive uma tragédia pessoal e perde o emprego no mesmo dia em que enfrenta a morte do marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), junto de uma destruição em uma enchente devastadora.

Em um abrigo, ela conhece o advogado Pedro (Chay Suede) e o encontro entre os dois cria uma conexão marcante. Tudo muda quando surge uma nova oportunidade profissional e ela vai prestar atendimento ao empresário milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), com quem vai se casar para logo depois passar por uma nova situação complicada.

Pedro (Chay Suede)

Legenda: Chay Suede em Quem Ama Cuida Foto: Globo/Manoela Mello.