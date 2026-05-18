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Conheça o elenco e entenda a trama de 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo

Trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto acompanhará a transformação de Adriana (Leticia Colin).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Pessoa em primeiro plano está dentro de um transporte público, segurando um celular junto ao ouvido, com braços erguidos para se equilibrar entre as barras superiores. Veste casaco vermelho sobre blusa clara. Ao redor, outras pessoas aparecem desfocadas, algumas também segurando os suportes do veículo. O ambiente interno tem iluminação mista, com luz natural entrando e pontos de luz artificiais ao fundo, criando contraste com o movimento e a proximidade entre os passageiros.
Legenda: Letícia Colin interpreta Adriana, a protagonista da nova novela das 21h.
Foto: Globo/ Beatriz Damy.

"Quem Ama Cuida", nova novela das 21h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (18), escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a expectativa de substituir "Três Graças" com maestria. A trama, ambientada em São Paulo, conta com nomes consagrados na emissora, como Letícia Colin, Chay Suede, Antônio Fagundes e Tony Ramos.

Segundo a sinopse da novela, a história deve falar sobre amizade, conflitos familiares, amor impossível, mistério e vingança, a partir das consequências do encontro entre Adriana (Letícia Colin) e Arthur (Antônio Fagundes). Uma tragédia entre eles será, inclusive, um dos principais pontos do que será contado

Além dos protagonistas, "Quem Ama Cuida" ainda conta com artistas como Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia, Breno Ferreira e outros.

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O início da história ocorre quando Adriana é demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta. Na ocasião, ela vê a vida do avesso quando uma tempestade destrói a casa onde vive e o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), é arrastado pelas águas. 

Em um abrigo, ela cruzará o caminho de Pedro (Chay Suede), um advogado idealista e sensível às desigualdades do mundo. Por lá, os dois terão uma conexão imediata, mas a situação muda quando ela se casa com Arthur (Antônio Fagundes). 

Confira abaixo alguns dos personagens da trama:

Adriana (Letícia Colin)

Pessoa com cabelo castanho longo posa em uma rua urbana desfocada ao fundo, vestindo casaco vermelho aberto sobre blusa clara. A pessoa está posicionada em primeiro plano, com leve inclinação do corpo para o lado, e usa brinco metálico visível. A iluminação é natural e suave, com tons neutros no cenário contrastando com a cor vibrante da roupa.
Legenda: Letícia Colin em Quem Ama Cuida.
Foto: Globo/Manoela Mello.

Determinada e resiliente, Adriana, protagonista da trama, aprendeu cedo a enfrentar os desafios. Ela vive na periferia de São Paulo ao lado da mãe, Elisa (Isabela Garcia), do avô, Otoniel (Tony Ramos), e do irmão Maurício (João Victor Gonçalves), conhecido como Mau Mau. Já no início da trama, vive uma tragédia pessoal e perde o emprego no mesmo dia em que enfrenta a morte do marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), junto de uma destruição em uma enchente devastadora.

Em um abrigo, ela conhece o advogado Pedro (Chay Suede) e o encontro entre os dois cria uma conexão marcante. Tudo muda quando surge uma nova oportunidade profissional e ela vai prestar atendimento ao empresário milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), com quem vai se casar para logo depois passar por uma nova situação complicada. 

Pedro (Chay Suede)

Pessoa em primeiro plano veste terno em tom neutro com camisa branca e gravata estampada, posicionada em área externa com mesas e cadeiras ao fundo, sugerindo ambiente de restaurante ou café. A pessoa segura um par de óculos escuros com as duas mãos, com corpo levemente inclinado para a frente. Ao redor, há fachada com portas de madeira e luminárias acesas na parede. A iluminação é natural, destacando os tons sóbrios da roupa em contraste com os elementos quentes do cenário.
Legenda: Chay Suede em Quem Ama Cuida
Foto: Globo/Manoela Mello.

Pedro (Chay Suede) é filho de Ademir (Dan Stulbach) e afilhado de Arthur (Antonio Fagundes). Ele cruza o caminho de Adriana (Leticia Colin) quando ela perde tudo, sendo o primeiro que estende a mão para ajudar a jovem e seus familiares.

Advogado, ele se envolve com a situação de Adriana e estará disposto a apoiá-la. Com o passar do tempo, o vínculo entre os dois se fortalece e evolui para um relacionamento amoroso.

Arthur Brandão (Antônio Fagundes)

Duas pessoas estão posicionadas lado a lado em ambiente externo ao ar livre, com árvores e vegetação ao fundo, em cenário com iluminação natural. Uma pessoa veste casaco em tom avermelhado sobre roupa azul, enquanto a outra usa roupa escura de manga longa e está apoiada em um andador metálico posicionado à frente do corpo. A pessoa ao lado mantém uma das mãos apoiada no andador. O espaço ao redor apresenta área aberta com chão claro e fundo desfocado.
Legenda: Antônio Fagundes e Letícia Colin em Quem Ama Cuida.
Foto: Globo/Fabio Rocha.

Arthur (Antônio Fagundes) é um milionário implacável, mas que vive em uma solidão profunda. Ele é cercado por uma família interesseira, mas não perde a oportunidade de humilhar os irmãos, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges), e de falar mal do falecido irmão Belmiro, marido de Silvana (Belize Pombal).

Ele será o responsável por contratar Adriana (Leticia Colin) como sua fisioterapeuta, e a amizade com ela traz um novo significado à vida, a ponto de propor um casamento com  para não deixar a própria fortuna para a família.

Pilar (Isabel Teixeira)

Pessoa dentro de um carro, vista pela janela aberta, com lenço estampado envolvendo a cabeça e roupas com padrões variados. A pessoa segura óculos escuros com uma das mãos, que também exibe um anel grande. O interior do veículo é escuro, enquanto a parte externa da porta aparece em tom escuro com detalhes brilhantes. A iluminação destaca a pessoa em primeiro plano, com fundo pouco visível.
Legenda: Isabel Teixeira em Quem Ama Cuida.
Foto: Divulgação/Manoela Mello.

Pilar é uma mulher inconformada, cheia de inveja do sucesso do irmão Arthur (Antonio Fagundes). Optou por depender financeiramente de outros — primeiro da pensão do ex-marido e, atualmente, da mesada paga pelo próprio Arthur. Já ficou viúva duas vezes e é mãe de Brigitte (Tata Werneck), Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva).

Otoniel (Tony Ramos)

Pessoa em primeiro plano está em uma varanda ou área externa de residência, com parede clara e janela com grades decorativas ao fundo. A pessoa usa óculos, camisa clara aberta sobre uma blusa em tom neutro e calça escura. Há um relógio no pulso. Ao redor, aparecem móveis de metal pintados de branco e plantas em vasos. A iluminação é natural, com tons suaves e ambiente bem iluminado, destacando os elementos do espaço doméstico.
Legenda: Tony Ramos em Quem Ama Cuida.
Foto: Globo/Manoela Mello.

Otoniel é pai de Elisa (Isabela Garcia), além de avô de Adriana (Leticia Colin) e Mau Mau (João Victor Gonçalves). Ele trabalha em uma banca de flores situada em frente a um cemitério, local onde acaba conhecendo Francesca (Nathalia Dill), uma mulher enigmática que costuma aparecer com frequência no local.

Silvana (Belize Pombal)

Pessoa em primeiro plano veste roupa preta de mangas longas e está em ambiente interno com móveis e decoração ao fundo, incluindo sofá, luminária e janela com luz natural entrando. Uma das mãos está próxima ao cabelo, enquanto a outra aparece com anel e relógio no pulso. O cenário apresenta tons quentes e iluminação suave, destacando a figura em contraste com o fundo.
Legenda: Belize Pombal em Quem Ama Cuida.
Foto: Divulgação/Manoela Mello.

Silvana (Belelize Pombal) é uma professora universitária, com doutorado. Viúva de Belmiro, mãe de Tiago (Gui Ferraz), ela é cunhada de Arthur (Antonio Fagundes) e Pilar (Isabel Teixeira). Diante da situação com Adriana (Letícia Colin), foca em brigar pela herança do filho após a morte de Arthur.

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