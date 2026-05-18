Conheça o elenco e entenda a trama de 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo
Trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto acompanhará a transformação de Adriana (Leticia Colin).
"Quem Ama Cuida", nova novela das 21h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (18), escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a expectativa de substituir "Três Graças" com maestria. A trama, ambientada em São Paulo, conta com nomes consagrados na emissora, como Letícia Colin, Chay Suede, Antônio Fagundes e Tony Ramos.
Segundo a sinopse da novela, a história deve falar sobre amizade, conflitos familiares, amor impossível, mistério e vingança, a partir das consequências do encontro entre Adriana (Letícia Colin) e Arthur (Antônio Fagundes). Uma tragédia entre eles será, inclusive, um dos principais pontos do que será contado.
Além dos protagonistas, "Quem Ama Cuida" ainda conta com artistas como Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia, Breno Ferreira e outros.
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O início da história ocorre quando Adriana é demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta. Na ocasião, ela vê a vida do avesso quando uma tempestade destrói a casa onde vive e o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), é arrastado pelas águas.
Em um abrigo, ela cruzará o caminho de Pedro (Chay Suede), um advogado idealista e sensível às desigualdades do mundo. Por lá, os dois terão uma conexão imediata, mas a situação muda quando ela se casa com Arthur (Antônio Fagundes).
Confira abaixo alguns dos personagens da trama:
Adriana (Letícia Colin)
Determinada e resiliente, Adriana, protagonista da trama, aprendeu cedo a enfrentar os desafios. Ela vive na periferia de São Paulo ao lado da mãe, Elisa (Isabela Garcia), do avô, Otoniel (Tony Ramos), e do irmão Maurício (João Victor Gonçalves), conhecido como Mau Mau. Já no início da trama, vive uma tragédia pessoal e perde o emprego no mesmo dia em que enfrenta a morte do marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), junto de uma destruição em uma enchente devastadora.
Em um abrigo, ela conhece o advogado Pedro (Chay Suede) e o encontro entre os dois cria uma conexão marcante. Tudo muda quando surge uma nova oportunidade profissional e ela vai prestar atendimento ao empresário milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes), com quem vai se casar para logo depois passar por uma nova situação complicada.
Pedro (Chay Suede)
Pedro (Chay Suede) é filho de Ademir (Dan Stulbach) e afilhado de Arthur (Antonio Fagundes). Ele cruza o caminho de Adriana (Leticia Colin) quando ela perde tudo, sendo o primeiro que estende a mão para ajudar a jovem e seus familiares.
Advogado, ele se envolve com a situação de Adriana e estará disposto a apoiá-la. Com o passar do tempo, o vínculo entre os dois se fortalece e evolui para um relacionamento amoroso.
Arthur Brandão (Antônio Fagundes)
Arthur (Antônio Fagundes) é um milionário implacável, mas que vive em uma solidão profunda. Ele é cercado por uma família interesseira, mas não perde a oportunidade de humilhar os irmãos, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges), e de falar mal do falecido irmão Belmiro, marido de Silvana (Belize Pombal).
Ele será o responsável por contratar Adriana (Leticia Colin) como sua fisioterapeuta, e a amizade com ela traz um novo significado à vida, a ponto de propor um casamento com para não deixar a própria fortuna para a família.
Pilar (Isabel Teixeira)
Pilar é uma mulher inconformada, cheia de inveja do sucesso do irmão Arthur (Antonio Fagundes). Optou por depender financeiramente de outros — primeiro da pensão do ex-marido e, atualmente, da mesada paga pelo próprio Arthur. Já ficou viúva duas vezes e é mãe de Brigitte (Tata Werneck), Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva).
Otoniel (Tony Ramos)
Otoniel é pai de Elisa (Isabela Garcia), além de avô de Adriana (Leticia Colin) e Mau Mau (João Victor Gonçalves). Ele trabalha em uma banca de flores situada em frente a um cemitério, local onde acaba conhecendo Francesca (Nathalia Dill), uma mulher enigmática que costuma aparecer com frequência no local.
Silvana (Belize Pombal)
Silvana (Belelize Pombal) é uma professora universitária, com doutorado. Viúva de Belmiro, mãe de Tiago (Gui Ferraz), ela é cunhada de Arthur (Antonio Fagundes) e Pilar (Isabel Teixeira). Diante da situação com Adriana (Letícia Colin), foca em brigar pela herança do filho após a morte de Arthur.