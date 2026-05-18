Acompanhe ao vivo a Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026

O técnico italiano Carlo Ancelotti convoca os 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18). A lista oficial será anunciada às 17h (de Brasília), em um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro/RJ.

A expectativa é de que 90% dos nomes esteja definida. Isso porque a comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvida para a equipe final do Brasil. Na última semana, a CBF enviou uma pré-lista com 55 atletas para a Fifa, e os convocados precisavam estar na listagem.

Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon-FRA, entram nesse rol de possíveis opções. Ancelotti assumiu o cargo em maio de 2025 e totalizou 10 partidas, com cinco vitórias, confirmando a vaga para o Mundial através das Eliminatórias Sul-Americanas.

Onde assistir

A convocação do Brasil terá transmissão ao vivo da CBF TV (YouTube), TV Globo, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT e CazéTV (YouTube).

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Vale ressaltar que o país também perdeu atletas que fizeram parte do ciclo por conta de lesões, como o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid-ESP, e o atacante Estêvão, do Chelsea-ING.

A lista dos convocados tem mais dois amistosos como preparação. Em 31 de maio, enfrenta o Panamá, no Maracanã, e depois duela com o Egito em 6 de junho, nos EUA.

Copa do Mundo

Na Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, EUA e México. O evento terá a participação de 48 seleções. A 1ª fase tem 12 grupos composto com quatro seleções cada.

Legenda: A Copa do Mundo de 2026 tem um formato inédito com 48 seleções Foto: divulgação / Fifa

Expectativa de convocação da Seleção Brasileira

Goleiros (3)

Alisson (Liverpool, da Inglaterra)

Ederson (Fenerbahce, da Turquia)

Bento (Al-Nassr, da Arábia Saudita)

Lateral direito (2)

Wesley (Roma, da Itália)

Danilo (Flamengo)

Zagueiros (5)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, da França)

Gabriel Magalhães (Arsenal, da Inglaterra)

Bremer (Juventus, da Itália)

Ibañez (Al-Ahli, da Arábia Saudita)

Léo Pereira (Flamengo)

Lateral esquerdo (2)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit, da Rússia)

Meio-campistas (5)

Casemiro (Manchester United, da Inglaterra)

Bruno Guimarães (Newcastle, da Inglaterra)

Andrey (Chelsea, da Inglaterra)

Fabinho (Al-Ittihad, da Arábia Saudita)

Danilo (Botafogo)

Atacantes (9)