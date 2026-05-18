Acompanhe ao vivo a Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026
O técnico italiano Carlo Ancelotti selecionou 26 jogadores para o Mundial
O técnico italiano Carlo Ancelotti convoca os 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18). A lista oficial será anunciada às 17h (de Brasília), em um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro/RJ.
A expectativa é de que 90% dos nomes esteja definida. Isso porque a comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvida para a equipe final do Brasil. Na última semana, a CBF enviou uma pré-lista com 55 atletas para a Fifa, e os convocados precisavam estar na listagem.
Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon-FRA, entram nesse rol de possíveis opções. Ancelotti assumiu o cargo em maio de 2025 e totalizou 10 partidas, com cinco vitórias, confirmando a vaga para o Mundial através das Eliminatórias Sul-Americanas.
Onde assistir
A convocação do Brasil terá transmissão ao vivo da CBF TV (YouTube), TV Globo, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT e CazéTV (YouTube).
Vale ressaltar que o país também perdeu atletas que fizeram parte do ciclo por conta de lesões, como o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid-ESP, e o atacante Estêvão, do Chelsea-ING.
A lista dos convocados tem mais dois amistosos como preparação. Em 31 de maio, enfrenta o Panamá, no Maracanã, e depois duela com o Egito em 6 de junho, nos EUA.
Copa do Mundo
Na Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.
A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, EUA e México. O evento terá a participação de 48 seleções. A 1ª fase tem 12 grupos composto com quatro seleções cada.
Expectativa de convocação da Seleção Brasileira
Goleiros (3)
- Alisson (Liverpool, da Inglaterra)
- Ederson (Fenerbahce, da Turquia)
- Bento (Al-Nassr, da Arábia Saudita)
Lateral direito (2)
- Wesley (Roma, da Itália)
- Danilo (Flamengo)
Zagueiros (5)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain, da França)
- Gabriel Magalhães (Arsenal, da Inglaterra)
- Bremer (Juventus, da Itália)
- Ibañez (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
- Léo Pereira (Flamengo)
Lateral esquerdo (2)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit, da Rússia)
Meio-campistas (5)
- Casemiro (Manchester United, da Inglaterra)
- Bruno Guimarães (Newcastle, da Inglaterra)
- Andrey (Chelsea, da Inglaterra)
- Fabinho (Al-Ittihad, da Arábia Saudita)
- Danilo (Botafogo)
Atacantes (9)
- Vinícius Júnior (Real Madrid, da Espanha)
- Gabriel Martinelli (Arsenal, da Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit, da Rússia)
- Raphinha (Barcelona, da Espanha)
- Matheus Cunha (Manchester United, da Inglaterra)
- João Pedro (Chelsea, da Inglaterra)
- Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra)
- Endrick (Lyon, da França)
- Rayan (Bournemouth, da Inglaterra)