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Acompanhe ao vivo a Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026

O técnico italiano Carlo Ancelotti selecionou 26 jogadores para o Mundial

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Alexandre Mota

O técnico italiano Carlo Ancelotti convoca os 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18). A lista oficial será anunciada às 17h (de Brasília), em um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro/RJ.

A expectativa é de que 90% dos nomes esteja definida. Isso porque a comissão técnica manteve uma sequência de nomes e tem poucas dúvida para a equipe final do Brasil. Na última semana, a CBF enviou uma pré-lista com 55 atletas para a Fifa, e os convocados precisavam estar na listagem.  

Os atacantes Neymar, do Santos, e Endrick, do Lyon-FRA, entram nesse rol de possíveis opções. Ancelotti assumiu o cargo em maio de 2025 e totalizou 10 partidas, com cinco vitórias, confirmando a vaga para o Mundial através das Eliminatórias Sul-Americanas.

Onde assistir

A convocação do Brasil terá transmissão ao vivo da CBF TV (YouTube), TV Globo, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT e CazéTV (YouTube).

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Vale ressaltar que o país também perdeu atletas que fizeram parte do ciclo por conta de lesões, como o zagueiro Éder Militão e o atacante Rodrygo, ambos do Real Madrid-ESP, e o atacante Estêvão, do Chelsea-ING.

A lista dos convocados tem mais dois amistosos como preparação. Em 31 de maio, enfrenta o Panamá, no Maracanã, e depois duela com o Egito em 6 de junho, nos EUA.

Copa do Mundo

Na Copa do Mundo, o Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, EUA e México. O evento terá a participação de 48 seleções. A 1ª fase tem 12 grupos composto com quatro seleções cada.

A Copa do Mundo de 2026 tem um formato inédito com 48 seleções
Legenda: A Copa do Mundo de 2026 tem um formato inédito com 48 seleções
Foto: divulgação / Fifa

Expectativa de convocação da Seleção Brasileira

Goleiros (3)

  • Alisson (Liverpool, da Inglaterra)
  • Ederson (Fenerbahce, da Turquia)
  • Bento (Al-Nassr, da Arábia Saudita)

Lateral direito (2)

  • Wesley (Roma, da Itália)
  • Danilo (Flamengo)

Zagueiros (5)

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain, da França)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal, da Inglaterra)
  • Bremer (Juventus, da Itália)
  • Ibañez (Al-Ahli, da Arábia Saudita)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Lateral esquerdo (2)

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit, da Rússia)

Meio-campistas (5)

  • Casemiro (Manchester United, da Inglaterra)
  • Bruno Guimarães (Newcastle, da Inglaterra)
  • Andrey (Chelsea, da Inglaterra)
  • Fabinho (Al-Ittihad, da Arábia Saudita)
  • Danilo (Botafogo)

Atacantes (9)

  • Vinícius Júnior (Real Madrid, da Espanha)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal, da Inglaterra)
  • Luiz Henrique (Zenit, da Rússia)
  • Raphinha (Barcelona, da Espanha)
  • Matheus Cunha (Manchester United, da Inglaterra)
  • João Pedro (Chelsea, da Inglaterra)
  • Igor Thiago (Brentford, da Inglaterra)
  • Endrick (Lyon, da França)
  • Rayan (Bournemouth, da Inglaterra)
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