Copa do Mundo: Seleção Brasileira tem 55 possíveis convocados em pré-lista
A CBF enviou o documento para a Fifa nesta segunda-feira (11)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envia a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (11). O documento será entregue para a Fifa com 55 nomes em um grupo de selecionáveis para o Mundial. Da lista, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai anunciar, na próxima segunda (18), a convocação com 26 atletas.
Logo, todos que estarão na competição devem aparecer nessa primeira listagem. A atual comissão técnica manteve uma sequência de peças e tem poucas dúvidas.
O Diário do Nordeste indica uma possível pré-convocação para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. Pelo alto número de vagas, existem nomes que já tiveram diversas oportunidades, enquanto outros aguardam uma chance final, como é o caso do atacante Neymar, do Santos.
O Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.
Possível pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo
Goleiros (6)
- Alisson (Liverpool-ING)
- Ederson (Fenerbahçe-TUR)
- Bento (Al-Nassr-SAU)
- Hugo Souza (Corinthians)
- John (Nottingham Forest-ING)
- Lucas Perri (Leeds-ING)
Zagueiros (11)
- Marquinhos (PSG-FRA)
- Thiago Silva (Porto-POR)
- Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
- Bremer (Juventus-ITA)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli-SAU)
- Alexsandro (Lille-FRA)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)
- Léo Ortiz (Flamengo)
- Vitor Reis (Girona-ESP)
- Murillo (Nottingham Forest-ING)
Laterais-direitos (4)
- Wesley (Roma-ITA)
- Danilo (Flamengo)
- Paulo Henrique (Vasco)
- Vitinho (Botafogo)
Laterais-esquerdos (6):
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit-RUS)
- Luciano Juba (Bahia)
- Caio Henrique (Monaco-FRA)
- Kaiki (Cruzeiro)
- Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)
Meio-campistas (12):
- Casemiro (Manchester United-ING)
- Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
- Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
- Andrey Santos (Chelsea-ING)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
- João Gomes (Wolverhampton-ING)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Joelinton (Newcastle-ING)
- Éderson (Atalanta-ITA)
- Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes (16)
- Neymar (Santos)
- Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
- Raphinha (Barcelona-ESP)
- Matheus Cunha (Manchester United-ING)
- Luiz Henrique (Zenit-RUS)
- Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
- João Pedro (Chelsea-ING)
- Savinho (Manchester City-ING)
- Endrick (Lyon-FRA)
- Rayan (Bournemouth-ING)
- Antony (Real Bétis-ESP)
- Igor Thiago (Brentford-ING)
- Pedro (Flamengo)
- Carlos Vinícius (Grêmio)
- Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
- Igor Paixão (Olympique de Marseille-FRA)