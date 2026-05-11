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Copa do Mundo: Seleção Brasileira tem 55 possíveis convocados em pré-lista

A CBF enviou o documento para a Fifa nesta segunda-feira (11)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:25)
Alexandre Mota
Legenda: O atacante Neymar, do Santos, deve aparecer na pré-lista da Seleção Brasileira
Foto: Nelson Almeida / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envia a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (11). O documento será entregue para a Fifa com 55 nomes em um grupo de selecionáveis para o Mundial. Da lista, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai anunciar, na próxima segunda (18), a convocação com 26 atletas.

Logo, todos que estarão na competição devem aparecer nessa primeira listagem. A atual comissão técnica manteve uma sequência de peças e tem poucas dúvidas.

Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira
Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti está no comando da Seleção Brasileira
Foto: Nelson Almeida / AFP

Diário do Nordeste indica uma possível pré-convocação para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. Pelo alto número de vagas, existem nomes que já tiveram diversas oportunidades, enquanto outros aguardam uma chance final, como é o caso do atacante Neymar, do Santos.

Brasil está no Grupo C junto de HaitiEscócia Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Possível pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros (6)

  • Alisson (Liverpool-ING)
  • Ederson (Fenerbahçe-TUR)
  • Bento (Al-Nassr-SAU)
  • Hugo Souza (Corinthians)
  • John (Nottingham Forest-ING)
  • Lucas Perri (Leeds-ING)

Zagueiros (11)

  • Marquinhos (PSG-FRA)
  • Thiago Silva (Porto-POR)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
  • Bremer (Juventus-ITA)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli-SAU)
  • Alexsandro (Lille-FRA)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Léo Ortiz (Flamengo)
  • Vitor Reis (Girona-ESP)
  • Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos (4)

  • Wesley (Roma-ITA)
  • Danilo (Flamengo)
  • Paulo Henrique (Vasco)
  • Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos (6):

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit-RUS)
  • Luciano Juba (Bahia)
  • Caio Henrique (Monaco-FRA)
  • Kaiki (Cruzeiro)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas (12):

  • Casemiro (Manchester United-ING)
  • Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
  • Fabinho (Al-Ittihad-SAU)
  • Andrey Santos (Chelsea-ING)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)
  • João Gomes (Wolverhampton-ING)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Joelinton (Newcastle-ING)
  • Éderson (Atalanta-ITA)
  • Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes (16)

  • Neymar (Santos)
  • Vini Jr. (Real Madrid-ESP)
  • Raphinha (Barcelona-ESP)
  • Matheus Cunha (Manchester United-ING)
  • Luiz Henrique (Zenit-RUS)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
  • João Pedro (Chelsea-ING)
  • Savinho (Manchester City-ING)
  • Endrick (Lyon-FRA)
  • Rayan (Bournemouth-ING)
  • Antony (Real Bétis-ESP)
  • Igor Thiago (Brentford-ING)
  • Pedro (Flamengo)
  • Carlos Vinícius (Grêmio)
  • Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)
  • Igor Paixão (Olympique de Marseille-FRA)
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