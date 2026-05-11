Copa do Mundo: Seleção Brasileira tem 55 possíveis convocados em pré-lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envia a pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (11). O documento será entregue para a Fifa com 55 nomes em um grupo de selecionáveis para o Mundial. Da lista, o treinador italiano Carlo Ancelotti vai anunciar, na próxima segunda (18), a convocação com 26 atletas.

Logo, todos que estarão na competição devem aparecer nessa primeira listagem. A atual comissão técnica manteve uma sequência de peças e tem poucas dúvidas.

Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti está no comando da Seleção Brasileira Foto: Nelson Almeida / AFP

O Diário do Nordeste indica uma possível pré-convocação para o Brasil, de acordo com as preferências de Ancelotti. Pelo alto número de vagas, existem nomes que já tiveram diversas oportunidades, enquanto outros aguardam uma chance final, como é o caso do atacante Neymar, do Santos.

O Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Possível pré-lista do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros (6)

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest-ING)

Lucas Perri (Leeds-ING)

Zagueiros (11)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (Porto-POR)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Bremer (Juventus-ITA)

Léo Pereira (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli-SAU)

Alexsandro (Lille-FRA)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Vitor Reis (Girona-ESP)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos (4)

Wesley (Roma-ITA)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos (6):

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas (12):

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Al-Ittihad-SAU)

Andrey Santos (Chelsea-ING)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Breno Bidon (Corinthians)

Joelinton (Newcastle-ING)

Éderson (Atalanta-ITA)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes (16)