Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)

Quem declarou o Imposto de Renda 2026 e tem valores a receber saberá, a partir das 9 horas de sexta-feira (22), se entrou no primeiro lote de restituição da Receita Federal. A consulta ao sistema será liberada no aplicativo Meu Imposto de Renda e no site oficial do órgão.

O pagamento do primeiro lote está programado para o dia 29 de maio. Não se sabe ainda quantos contribuintes serão contemplados nesse dia nem o valor total que será repassado. Essas informações devem ser divulgadas pela Receita ao longo desta semana. De maneira geral, o fisco espera receber 44 milhões de declarações neste ano.

Segundo a Folha de S. Paulo, a expectativa é que os contribuintes que declararam o IR 2026 até o último 10 de maio e que não tenham pendências sejam contemplados já no primeiro lote, respeitados os critérios legais de prioridade.

O prazo para a declaração do imposto acaba somente às 23h59 de 29 de maio.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?

Os valores podem ser consultados a partir das 9 horas desta sexta-feira (22), no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.

Veja o passo a passo para acesso no site:

Acesse o site da Receita Federal;

Clique em "Meu Imposto de Renda";

Selecione o item "Consultar minha restituição";

Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".

Veja a previsão de pagamento de cada lote:

1º lote : 29 de maio

: 29 de maio 2º lote : 30 de junho

: 30 de junho 3º lote : 31 de julho

: 31 de julho 4º lote: 31 de agosto

Veja a ordem de prioridade: