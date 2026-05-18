Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)
O pagamento da primeira remessa da restituição está programado para o dia 29 de maio.
Quem declarou o Imposto de Renda 2026 e tem valores a receber saberá, a partir das 9 horas de sexta-feira (22), se entrou no primeiro lote de restituição da Receita Federal. A consulta ao sistema será liberada no aplicativo Meu Imposto de Renda e no site oficial do órgão.
O pagamento do primeiro lote está programado para o dia 29 de maio. Não se sabe ainda quantos contribuintes serão contemplados nesse dia nem o valor total que será repassado. Essas informações devem ser divulgadas pela Receita ao longo desta semana. De maneira geral, o fisco espera receber 44 milhões de declarações neste ano.
Segundo a Folha de S. Paulo, a expectativa é que os contribuintes que declararam o IR 2026 até o último 10 de maio e que não tenham pendências sejam contemplados já no primeiro lote, respeitados os critérios legais de prioridade.
O prazo para a declaração do imposto acaba somente às 23h59 de 29 de maio.
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Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?
Os valores podem ser consultados a partir das 9 horas desta sexta-feira (22), no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.
Veja o passo a passo para acesso no site:
- Acesse o site da Receita Federal;
- Clique em "Meu Imposto de Renda";
- Selecione o item "Consultar minha restituição";
- Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".
Veja a previsão de pagamento de cada lote:
- 1º lote: 29 de maio
- 2º lote: 30 de junho
- 3º lote: 31 de julho
- 4º lote: 31 de agosto
Veja a ordem de prioridade:
- Idosos com 80 anos ou mais;
- Idosos com 60 anos ou mais, e pessoas com deficiência e/ou com doença grave;
- Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;
- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;
- Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;
- Demais contribuintes.