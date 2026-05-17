Com vestido de R$ 45 mil, Ana Paula Siebert celebra aniversário luxuoso da filha ao lado de Justus

O aniversário de seis anos da pequena Vicky Justus, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, deu o que falar na internet tanto pelo tema escolhido quanto pelo luxo da comemoração.

Para se ter uma ideia da magnitude do evento, o vestido de Ana Paula custou US$ 9 mil, o equivalente a cerca de R$ 45 mil.

Realizado em São Paulo, na fazenda da família Justus, a festa reuniu famosos e membros da alta sociedade paulistana.

A estética escolhida para a festa foi a de country chic, com referências da fazenda. Além disso, a comemoração ainda trouxe diversas lembranças dos Hamptons, em Nova York.

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Quem assinou a produção do evento foi Andrea Guimarães. "A gente vai transformar o espaço, mas mantendo a essência, sem nenhuma transformação radical", disse ela, ainda antes da festa, à revista Quem, citando a ideia de usar a própria fazenda como cenário.

Vestido de grife

Ana Paula Siebert, mãe de Vicky, também apareceu na festa imersa ao tema. A influenciadora optou por uma estética boho-western, com um vestido da grife francesa Chloé, vendido por mais de US$ 9 mil.

O "Floral Ruffle Tiered High-Low Balloon Babydoll Dress" traz tons terrosos e rosados, que foram complementados pelos acessórios dourados utilizados por ela.

Enquanto isso, a própria decoração seguiu os tons de verde, salmão, bege e rosa, com muitas flores por todo o espaço.

Já a pequena Vicky vestiu um conjunto camurça rosé, com mangas bufantes, e uma bota western verde menta. Um chapéu marrom também foi colocado na aniversariante para compor a produção.