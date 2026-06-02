Steven Spielberg lança 'Dia D', novo filme sobre extraterrestres com estreia neste mês

O diretor Steven Spielberg voltou a abordar a temática de extraterrestres em novo filme, "Dia D", que chega aos cinemas brasileiros no dia 11 de junho. A produção aborda a teoria de que os seres humanos não estão sozinhos.

"Esse não vai ser meu último filme de ficção científica. Mas é, sim, a minha conclusão final de que não estamos sozinhos", revelou o diretor em entrevista ao Fantástico.

A produção conta com nomes como Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. O longa vai abordar a existência dos alienígenas e uma descoberta com potencial para impactar toda a humanidade.

"Cada cena é um mistério, de certa forma. Eu não resolvo o mistério para depois escrever a cena. Eu escrevo a cena e depois descubro: como vou fazer isso? Como vou te convencer de que é real e não um efeito especial? Então cada cena é um desafio, e é isso que é empolgante no cinema para mim: criar uma pista de obstáculos para mim mesmo como cineasta, para tentar superar a barreira sem derrubá-la", compartilhou com o portal Omelete.

Veja também Zoeira Gostou de 'Off Campus'? Confira 5 séries no mesmo estilo para maratonar Verso 'Hoje eu quero voltar sozinho' ganha versão em quadrinho com roteiro do diretor

Clássicos de Steven Spielberg

O cineasta estadunidense é conhecido por produzir grandes obras, como "Tubarão", "E.T. - O Extraterrestre", "A Lista de Schindler", assim como a saga "Jurassic Park" e "Indiana Jones".